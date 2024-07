El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este jueves que al Gobierno “lo tiene sin cuidado” la amenaza realizada por el periódico Tehran Times, uno de los voceros del gobierno de Irán, a 30 años del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el cual participará el presidente Javier Milei y varios de sus funcionarios.

“Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda”, sostuvo en declaraciones al programa Alguien Tiene que Decirlo (radio Mitre).

Atentado a la AMIA: Irán amenaza a la Argentina con hacerla "arrepentir por su enemistad"

“Ese comentario no le va a hacer ninguna mella a sus posiciones muy firmes en estos temas”, agregó el ministro coordinador, que defendió la decisión del Poder Ejecutivo de considerar oficialmente a la agrupación islamista Hamás como una organización terrorista. "No se puede no hacerlo, mucho más después de los episodios del año último", dijo.

"Todos hemos visto la crueldad con la que ese movimiento terrorista se apoderó de una parte del territorio israelí, se llevó rehenes, incluso todavía hoy tiene rehenes argentinos y otros, lo cual es una afrenta a todo derecho humano que se considere esencial", sostuvo sobre los episodios ocurridos el pasado 7 de octubre, que generaron una escalada en el conflicto bélico en la Franja de Gaza.

En esa línea, manifestó: "Nos tiene muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos no solamente de argentinos sino de una cantidad muy importante de israelíes que sufrieron todo tipo de tropelías y atropellos”.

Consultada por la advertencia publicada en un artículo del medio iraní, donde señalaron que "Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires" y "le hará arrepentirse de su enemistad con Irán", Francos opinó que le llama la atención "la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas". Sin embargo, afirmó que "eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz”.

“Uno no puede someterse a los que pretenden infundir miedo y terror, sino que tiene que expresar sus opiniones con libertad y, sobre todo en este caso, cuando la Argentina como país ha hecho cargo a un gobierno y a sus organizaciones adláteres de responsabilidades que han generado la muerte de muchos argentinos”, concluyó en referencia a los atentados a la Embaja de Israel en el país, en 1992, y a la mutual judía, en 1994.

Villarruel: "Argentina no va a tolerar amenazas"

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que Argentina "no va a tolerar amenazas de ningún Estado" y que se atemorice a la población, a la vez que dijo que el Gobierno de La Libertad Avanza reclama por "las víctimas del terrorismo".

"Reclamamos como Estado argentino verdad, justicia y reparación para cada una de nuestras víctimas", señaló en un breve contacto con la prensa al llegar a la sede de la AMIA para el acto conmemorativo. Luego, añadió: "Esto significa que Argentina no va a tolerar amenazas de ningún otro estado ni va a tolerar que su población esté aterrorizada".

30 años del atentado a la AMIA.

"Nuestra preocupación es que los argentinos vivan bien, que logremos poner al país de pie que vivamos en un país donde realmente los derechos humanos se respeten, la Constitución se respete, el resto corre del lado de quien amenaza", aseveró.

La titular del Senado también comentó que "la memoria se ejerce todos los días", y concluyó diciendo que aquel que con los hechos "comete atentado luego también va a tratar de atemorizar a la población y está en nosotros el unir el entramado social para que no se sienta temor y miedo".

