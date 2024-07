El presidente Javier Milei destacó hoy que su gobierno impulsa la ley para el juicio en ausencia que permitirá "enjuiciar a los funcionarios iraníes imputados" en la causa AMIA, mientras que a la vez decidió "fortalecer la unidad de investigación de ese caso.

"No venimos a hacer más de lo mismo, venimos a hacer un quiebre respecto a lo que hicieron los otros gobiernos", expresó Milei al participar de una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano.

"El silencio y la inactividad no son una mera inacción, es una elección activa de un camino. Nosotros hoy elegimos alzar la voz, porque no le hacemos el juego a la muerte. Estamos impulsando una ley de juicio en ausencia para que los responsables, si bien quizás nunca cumplan condena, no podrán escaparse de ser condenados para siempre", dijo Milei.

Javier Milei participó este miércoles del cierre de una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, donde coincidió con sus pares de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

Justamente, en la previa de dicha cumbre el mandatario argentino mantuvo una reunión bilateral con Lacalle Pou, que se extendió por una hora en Casa Rosada y donde repasaron temas "bilaterales y regionales". ​En tanto, el libertario se encontrará con Peña una vez finalizado el evento.

La conferencia internacional se realizó a partir de las 18 en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero y reunirá a más de 300 líderes de diversos países con el objetivo de "mostrar un inquebrantable compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo". Entre los invitados se encuentran Débora Lipsdtadt, enviada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Katharina von Schnurbein, comisionada de combate contra el antisemitismo de la Unión Europea (UE).

El evento incluirá un Foro de Seguridad, organizado en coordinación con el Ministerio de Seguridad y que será moderado por su titular, Patricia Bullrich. Sumado a esto, habrá otro de parlamentarios, coordinado junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "para discutir la actual agenda de seguridad internacional".

Además, se llevará a cabo una Reunión Internacional de Enviados Especiales y Coordinadores de Combate del Antisemitismo, de la que participará la canciller Diana Mondino.

Según los organizadores, la mayoría de los participantes de este evento acudirán al día siguiente a la ceremonia de conmemoración por los 30 años del atentado contra la AMIA, que, como todos los años, se hará desde las 9.53 de la mañana, hora exacta en la que se produjo el ataque en 1994.