El presidente Javier Milei asistirá este jueves 14 de julio al acto de conmemoración del aniversario número 30 del atentado contra la sede de la AMIA, y estará acompañado por los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

Javier Milei asistirá al acto de la AMIA luego de que el Gobierno declarara organización terrorista a Hamas, que el 7 de octubre perpetró un ataque contra Israel con un saldo de unos mil muertos y más de 200 secuestrados, entre los que continúan en esa situación nueve argentinos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es el mismo listado que integra Hezbolá, organización acusada por la Justicia argentina de haber perpetrado el ataque contra la mutual judía que dejó 85 muertos y centenares de heridos.

Previamente, este miércoles, el Presidente participará del cierre de una conferencia internacional sobre seguridad y terrorismo organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, y que también compartirá con sus pares del Mercosur Lacalle Pou y Peña, luego del faltazo de Milei a la reciente cumbre del bloque a raíz de las diferencias ideológicas con el brasileño Lula Da Silva.

Ese encuentro tendrá lugar en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero, y contará con la participación de Débora Lipsdtadt, enviada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Katharina von Schnurbein, comisionada de combate contra el antisemitismo de la Unión Europea (UE).

Javier Milei y Victoria Villarruel, juntos en el acto por las víctimas del atentado a la Embajada de Israel

El jueves, como cada año, el acto en la AMIA comenzará en la sede de la calle Pasteur a las 9:53, en coincidencia con el horario del atentado, cuando se harán sonar las sirenas, con la participación de familiares de las víctimas y presencias internacionales.

Milei asistirá por primera vez como jefe de Estado, luego de haber participado el año pasado como diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA). Este año no habrá audiencia en la Casa Rosada y el Presidente estará entre el público que se ubicará sobre la calle Pasteur

Los oradores serán el presidente de la AMIA, Amos Linetzky y un grupo de familiares de las víctimas fatales

Desde que asumiera, Milei dio varias señales de alineamiento con la comunidad judía, al encabezar distintos actos, e incluso su primer viaje al exterior como presidente fue a Israel.

Quién es Stefi Roitman

La conducción del acto estará a cargo de la actriz Stefi Roitman, quien fue elegida para participar de la ceremonia porque nació el 18 de julio de 1994 fecha en que se produjo el atentado. Roitman cumple este jueves 30 años y fue elegida para simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida. El momento musical estará a cargo de Axel.

De licenciada en economía empresarial a actriz, estudiosa y aplicada es la esposa de Ricky Montaner. Durante las últimas materias de la carrera en economía, le llegó el casting de Simona , en el cual quedó y salto a la fama.

La faceta empresarial de Stefi Roitman

Una de los emprendimientos que llevó adelante Stefi Roitman desde que instaló en Miami es su propia línea de trajes de baño. My Happy es la empresa que montó la actriz desde que se instaló allá, que también tuvo un desfile con celebridades de inauguración.



Las delegaciones extranjeras

Este el listado de las delegaciones extranjeras que participaran de la ceremonia: AJC - American Jewish Committee; ADL - Anti-Defamation League; El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (en francés: Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) (CRIF);The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA); Board of deputies of British Jews ( UK); Executive council of Australian Jewry; Central counsil of jews in Germany.

Cómo fue el atentado a la AMIA

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba​ que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994. Con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas, algunas fuentes lo consideran el mayor atentado terrorista de la historia argentina.​ Fue también el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.

FL/ff