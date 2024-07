Duras acusaciones de Javier Milei a Fausto Spotorno y a Teddy Karagozian sin nombrarlos: “Origen de la traición”

Con el título "Origen de la traición", el presidente Javier Milei realizó un descargo sobre los ex asesores económicos Fausto Spotorno y a Teddy Karagozian sin nombrarlos. Acusó a "uno" por querer "afanarse información" y a "otro" por "fracasar en imponer su agenda prebendaria".

"Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos", apuntó el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

Aunque no dio nombres, es clara la asociación, ya que el Presidente venía hablando sobre los últimos cambios en el Consejo de Asesores.

"No es muy complicado. Un consejo asesor siempre tiene desacuerdos. Es lógico y es valioso que así sea. Pero no podés plantear tus disidencias en los medios. Si yo hiciera eso me quedo sin clientes en menos de 5 minutos. Cuaánto nabo suelto que hay en X!", había escrito Darío Epstein y Milei lo retuiteó.

Spotorno fue el primero en salir del consejo, presidido por Demian Reidel el 7 de julio pasado, después de cuestionar a Luis Caputo por la conferencia de prensa que dio un viernes a la noche junto con Santiago Bausili.

La actividad económica quebró la tendencia bajista y creció 2,3% en mayo por el agro



La salida de Karagozian fue reciente, luego de que hiciera declaraciones a LN+. "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian", comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni. Karagozian había apuntado contra el tipo de cambio, al decir que el esquema de crawling peg implementado por el Gobierno para el dólar oficial se encuentra "atrasado".

RB CP