Marcelo Birmajer: "No puedo decir que la actitud de Milei hacia la prensa sea peor que la del kirchnerismo"

A 30 años del atentado a la AMIA, Marcelo Birmajer mencionó que está de “ciento por ciento” acuerdo con la postura del Presidente, que sostiene que los responsables de la masacre de Hamás en Israel son los responsables del terrorismo en la Argentina. Por otra parte, advirtió que el “peligro acuciante de hoy” es que el “progresismo actual se posiciona del lado del 'islamonazismo'". “Hoy, el conflicto vuelve a ser la destrucción del pueblo judío y la destrucción de la democracia liberal”, declaró en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcelo Birmajer es escritor, guionista, ensayista, periodista. Es autor de los libros “El túnel de los pájaros muertos” (2015), “Un crimen secundario” (1992) y “El abogado del marciano (1997), entre otros. Su hermano, el rabino Rubén Eduardo Birmajen, fue asesinado a puñaladas en Jerusalénpor dos fundamentalista palestino en 2015.

Las distintas posiciones frente al conflicto en Medio Oriente

Ayer, en su discurso ante el Congreso Judío Mundial, Javier Milei sostuvo que “sectores vinculados al gobierno de Irán y a Hamás, que perpetuaron la masacre del 7 de octubre pasado en Israel, son el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros hace tres décadas". ¿Cómo recibe usted el posicionamiento del Presidente en medio del conflicto de Palestina e Israel?

Estoy de acuerdo en un ciento por ciento con lo que dijo el Presidente ayer. Es una posición que vengo sosteniendo desde el momento mismo del atentado contra la AMIA.

Hiciste mención a mi tragedia personal, que fue que mi hermano Eduardo fue asesinado en Jerusalén por dos fundamentalistas islámicos palestinos, pero mis posiciones sobre el islamonazismo vienen, por lo menos, desde la propia postrimería del atentado. En 2001 publiqué en la editorial de la AMIA un artículo que se titulaba Ser judío en el siglo XXI. En ese ensayo, recurrí a la categoría del “fundamentalismo islámico” como un peligro para la democracia liberal, como lo fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. También mencioné la paradoja de que el denominado “progresismo” termina poniéndose de lado del fundamentalismo islámico, en lugar del lado de las democracias liberales.

¿Cómo interpretas lo que sucede en Europa, o en las universidades norteamericanas, con la posición contraria a la actitud Israel que está tomando en Gaza? Así como hay un corrimiento a la extrema derecha en muchos países, ¿creés que se esta produciendo algo con el antisemitismo a nivel mundial?

Hay un cambio paradigmático que también subrayé en un artículo publicado en 2014 en Clarín y se titulaba Izquierda y derecha: categorías caducas. Las concepciones de izquierda y derecha tradicionales, desde la Revolución Francesa hasta la Guerra Fría, ya no nos sirven para etiquetar los acontecimientos. La ultra derecha o la derecha racista en el nazismo, sigue existiendo en grupos minoritarios y no tiene un contexto mediático o un consenso social para expresarse de manera explícita. Mientras que la ultra izquierda, que es la izquierda trotskista, es Myriam Bregman poniéndose del lado de Hamás en vez de defender a la democracia en Medio Oriente, o son las manifestaciones en Francia o en las universidades norteamericanas. Ese es el peligro acuciante de hoy.

El componente de auto odio o de autodestrucción no comienza específicamente con el conflicto del fundamentalismo islámico contra el pueblo judío. Desde la Guerra Fría, existen grupos universitarios o de clase media próspera, que tienen una postura opuesta a la libertad de circulación, a la libertad de elección de nuestro liderazgo o a la libertad de expresión, y empiezan a conciliar con el bloque soviético, que estaba completamente en contra de esos derechos ganados en las democracias liberales. Esto llega a su epifanía ahora, cuando el conflicto vuelve a ser la destrucción del pueblo judío y la destruicción de la democracia liberal, como planteó Hirler en el '33.

Esa proposición nazi tiene un elemento racional y muchos irracionales. El racional es que los judios le legan al mundo los 10 mandamientos y la democracia liberal está basada en esos mandamientos. Esencialmente en la idea de no asesinar, no mentir y no robar. No nos proponen difundir la verdad, sino no mentir, no nos proponen salvar vidas, sino no asesinar, y no nos proponen distribuir la riqueza, sino "no robar". Esa, por la negativa, es el componente de las democracias liberales: si se anulan los 10 mandamientos, se anulan las democracias liberales. También hay elementos irracionales, como que hay razas distintas o que el cerebro de uno es más grande que otro. Son locuras, pero han servido para movilizar a masas en Europa.

El islamonazismo plantea exactamente lo mismo. El islamonazismo no es una metáfora, ni una interpretación: Amin al-Husseini, el Mufti de Jerusalén, la principal autoridad islámica entre los años 30 y 40, se encuentra con Hitler en Berlín, y planifican juntos la destrucción del pueblo judio. Ahí establecen una ideología de aliados que prospera hasta hoy. El nazismo fue derrotado militarmente, pero no el islamonazismo que hoy está representado por la potencia hegemónica islamo-nazi, que es la República Islámica de Irán, autora del atentado en Argentina. Del mismo modo que Stalin, entre el 39 y el 41, era aliado de Hitler, la izquierda trotskista es aliada del nazismo.

Los ataques del Gobierno a periodistas

Elizabeth Peger: Señalabas que compartís absolutamente la categorización que hace Javier Milei respecto de lo ocurrido en la AMIA hace 30 años. También destacabas los valores de la democracia occidental, poniendo el punto en la libertad de expresión. ¿No te hacen ruido las posiciones del Presidente respecto de la libertad de expresión, teniendo en cuenta varias agresiones a periodistas, o el anuncio del vocero presidencial sobre las limitaciones para el acceso de la prensa a la Casa Rosada?

Me hace completamente ruido y me parece inaceptable que el Presidente de la Nación, incluso si no menciona por el nombre, se refiera a un periodista como “imbécil”. Ningún periodista puede permanecer silencioso frente a esas agresiones. El acceso a la Casa Rosada debe ser totalmente irrestricto, siempre dentro de las normas profesionales. Deploro cada una de las expresiones agresivas del presidente Milei y de cualquiera de los integrantes de su gabinete frente a la prensa libre.

Uno puede estar de acuerdo con lo que expresó el Presidente en el Congreso Judío Mundial y estar en desacuerdo con otras actitudes.

E.P: ¿No supones que eso plantea algún cuestionamiento en su ejercicio de poder respecto de lo que son las libertades garantizadas en las democracias occidentales?

Creo que todos los gobiernos democráticos, desde el 83 para acá, han tenido fricciones con la prensa. Han ocurrido casos trágicos de persecución, como cuando Cristina Kirchner en 2011, por medio de los Moyano, impidió la salida de los diarios Clarín y La Nación. Eso fue una persecución violenta del kirchnerismo contra el periodismo.

Si comparo las inaceptables declaraciones del Presidente y de miembros de su gabinete con lo que hizo el kirchnerismo, todavía no puedo decir que lo de Milei sea más peligroso que el kirchnerismo. Milei no impidió la salida de diarios ni está ejecutando medidas económicas ilegales para impedir el ejercicio de la prensa libre.

¿Entra en contradicción, de manera tajante, que no se pueda ejercer plenamente la democracia por ese tipo de expresiones? No, yo creo que no. Podemos seguir en esta batalla defendiendo a los periodistas y a la libertad de expresión.

La responsabilidad de Irán en el atentando a la AMIA

Ayer, el Tehran Times publicó un artículo donde decía que el Gobierno argentino "se iba a arrepentir de haberse ido de los BRICS y de apoyar a Israel". ¿Crees que Teherán va a realizar algún tipo de acción violenta contra la Argentina?

Lamentablemente, los atentados y las agresiones del terrorismo islamonazi son imprevisibles.

En el 92, cuando sufrimos por primera vez el terrorismo internacional, con el ataque a la Embajada de Israel, era impensable que pudiera ocurrir algo así en la Argentina. En el 94, Menem no había tenido ninguna declaración contra Irán, porque si bien habían atentado contra la AMIA, el gobierno de Menem no tuvo una política de asociación homogénea con las democracias liberales contra el peligro islamonazi. Había otros atentados planificados que fueron abortados por la concurrencia de los servicios de inteligencia de las democracias liberales y también de la Argentina.

Un poema del Rabi Najman de Breslev dice: “El mundo entero es un puente muy angosto. La vida es un puente muy angosto. Lo principal: no temer jamás”. La idea de que si mantenemos el silencio respecto de nuestros victimarios, de que si no buscamos justicia, de que si no nos referimos a la república islamonazi de Irán como la ejecutora de los atentados nos van a dejar en paz, fue desmentida por el atentado contra la AMIA. No habíamos tenido ningún tipo de hostilidad contra Irán.

A 30 años del atentado a la AMIA, el escritor Marcelo Birmajer sostiene que "no había una motivación clara o deducible para que Irán atentara contra la Argentina".

Uno de los iraníes dijo, en una entrevista en C5N, que la ruptura del pacto de transferencia de tecnologías a Irán fue una de las motivaciones detrás del atentado. Alfonsín no siguió cumpliendo ese pacto y Menem mantuvo la misma política. Como analista geopolítico, no se me hubiera ocurrido que eso justificara la reacción de Irán. El ministro iraní no admite en la entrevista que cometieron el atentado, pero sí dice que Alfonsín rompió ese pacto. En algún momento, también se dijo que Menem, al colaborar con un barco en la liberación de Kuwait que llevó a cabo Bush padre, hizo que la Argentina se metiera en el conflicto de Medio Oriente. Para mí, ahí hay un malentendido porque eso era contra el Irak de Sadam Husein, que acababa de terminar una guerra con Irán en la que murieron 1 millón de personas.

No había una motivación clara o deducible para que Irán atentara contra la Argentina. Ya atentó, no nos va a pasar nada peor de lo que nos pasó, y no se puede garantizar que Irán no va a volver a atentar. Lo que nos demostró la AMIA es que la lucha del islamonazismo es contra el mundo libre. Curiosamente, el peor atentado previo a las Torres Gemelas ejecutado por el islamonazismo ocurrió en Argentina. En Nueva York, entendimos que era ineludible esta guerra mundial del islamonazismo contra el mundo libre, como la del nazismo en el '39 contra el mundo libre.

¿Esto nos lleva a un resultado "escatológico", en términos filosóficos? No, yo creo que el islamonazismo puede ser contenido, como propuso George Kennan, como se contuvo a la dictadura soviética. En algunos lados concretos, como en Gaza, es ineludible la guerra caliente, pero no necesariamente tenemos que llegar a una guerra mundial. Creo que en la actualidad hay una mezcla de ambas posibilidades: en algunos lados, va a ser ineludible la guerra caliente, pero en la mayor parte del planeta puede ser posible una guerra fría. La cultura, el periodismo, los escritores, los intelectuales y los artistas deben ponerse del lado de la libertad contra el islamonazismo, y los políticos tienen que seguir ese lineamiento.

Algunos líderes de Europa, como Giorgia Meloni o el reciente ganador de las elecciones parlamentarias en Holanda, tienen un discurso liberal, de defensa de la igualdad de géneros y la libre asociación sentimental. Recordemos que el islamonazismo tiene como premisa el asesinato de las personas homosexuales. Cuando Oriana Falacci entrevista al ayatolá Jomeini al tomar el poder, le pregunta por qué estaban asesinando jóvenes en las calles. El ayatolá le responde que esos jóvenes eran sodomitas, corruptos y que había que matarlos para que vuelva la decencia a las calles de Irán.

