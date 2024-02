Javier Milei citó un texto en hebreo sobre Moisés y compararon la Ley ómnibus con los Diez Mandamientos

"Mi máxima referencia, a quien continuamente hago referencia, es Moisés". Así respondió Javier Milei, por entonces precandidato presidencial, ante una pregunta de Luis Novaresio durante una entrevista. Este jueves, el presidente de la Nación publicó un mensaje en hebreo, puntualmente un fragmento del Éxodo, segundo libro de la Biblia, acerca del profeta encargado de liberar al pueblo hebreo y entregar la ley de Dios.

En su cuenta de Instagram, el mandatario argentino, que se encuentra en Israel en el marco de su gira internacional, publicó una imagen con los fragmentos bíblicos que corresponden a los versículos 19, 20, 21 y 26 del Capítulo 32 de ese libro del Antiguo Testamento. Su posteo fue realizado antes de su encuentro espiritual con el rabino Osher Vai y de visitar el kibutz Nir Oz, una de las comunidades atacadas por el grupo islamista Hamás el 7 de octubre pasado.

Este pasaje describe el momento en que Moisés sube al Monte Sinaí a escribir los Diez Mandamientos y uno de sus hermanos, Aarón, construye un becerro de oro ante el pedido de la gente para comenzar a adorarlo. Según la Biblia, se trataba de una imagen de culto adorada en el Antiguo Israel como símbolo al dios nacional de ese pueblo, Yahweh, y se condenaba su idolatría.

En ese sentido, el versículo 19 señala el momento en que Moisés regresa con las Tablas al lugar donde estaban los israelíes y dice: "Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira, y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte”.

“Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel”, agrega el 20. En tanto, el párrafo del 21, indica: “Y dijo Moisés a Aarón: ‘¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?’”

La publicación de Milei se produce después de que la Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos, conocida como "Ley Ómnibus", se frenara en la Cámara de Diputados y regresara a comisiones. El presidente había tratado de "traidores" y "delincuentes" a los legisladores "dialoguistas" que votaron en contra de algunos de los artículos del megaproyecto.

En un contacto con la prensa en Jerusalén, el jefe de Estado se refirió acerca del fracaso del iniciativa: "La casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley".

Ley ómnibus y las Tablas de la Ley

Tras la interacción virtual del líder libertario, el abogado y analista financiero, Carlos Maslatón, comentó a través de su cuenta de "X" -ex Twitter- que "no es un inocente posteo que no tiene que ver con nada". Y planteó: "Por el contexto, debe ser tratado como una amenaza de su parte contra la democracia argentina en camino de una insurrección constitucional inexcusable".

"Es grave porque versa sobre la 'inconducta' de los hebreos contra Moisés mientras escribía los 10 mandamientos en las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí hace 3300 años, porque Moisés tardaba demasiado allí arriba entonces 'el pueblo' construyó un becerro de oro, mezcla de fiesta y de protesta", continuó, al tiempo que describió que luego Moisés castigó a los israelíes.

"¿Cómo interpretar ahora a Milei con lo que ha hecho y con lo que le ha pasado? El presidente de viaje por Israel, de bueno que es, le dió al pueblo argentino la Ley Ómnibus (Tablas de la Ley)", agregó. "Los diputados en el Congreso se la podaron (lo que hace las veces del becerro de oro) y él entonces como venganza rompió la Ómnibus a través del diputado (Oscar) Zago al mandarla a comisión parlamentaria", sostuvo.

En ese sentido, manifestó que "Milei se la cree en serio" y que castigará al Congreso sin hablarles hasta que "se rindan ante su voluntad, porque él es el dueño del Estado". Finalmente, concluyó con la frase "Dios salve a la Nación Argentina".

Cabe señalar que este jueves el Gobierno anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba el boleto del transporte público para todo el país fuera del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), en lo que fue leído como una suerte de "venganza fiscal" en contra de los gobernadores.

