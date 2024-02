El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Carlos D'Alessandro, afirmó este miércoles que el Gobierno nacional no tiene previsto enviar nuevos proyectos de ley al Congreso este año. A raíz de esa información, infirió que el presidente Javier Milei retirará la Ley Ómnibus del recinto.

"Recibimos noticias desde el Ejecutivo que no piensan enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley Ómnibus va a ser retirada", afirmó el legislador en declaraciones a Radio 10. Sin embargo, aclaró que desde su bloque van a continuar presentando proyectos que "creemos correspondientes para el país que necesitamos": "Yo tengo por lo menos siete, ocho leyes que ya estamos escribiendo para el 2024. Creemos que desde mi banca podemos aportar mucho al buen funcionamiento del país".

Sumado a esto, expresó que desde su bancada "siempre bregamos por el consenso y el diálogo". Al respecto, manifestó que durante la jornada mantuvo charlas tanto con opositores dialoguistas como los no dialoguistas para intentar "entender la situaciones que va a enfrentar el Congreso" este año.

Consultado sobre los errores que pudo haber tenido el oficialismo en el retorno de la Ley Ómnibus a comisiones, el diputado aseguró que "era uno de los resultados posibles". "Sabíamos y entendíamos que la ley en el tratamiento en lo general iba a pasar porque habíamos tenido el dictamen y el consenso de los acuerdos con los bloques dialoguistas", afirmó. Asimismo, expresó que "quedaba mucho por transitar" porque las disidencias "no eran sobre el mismo artículo e inciso, sino que era variado: teníamos disidencias sobre la parte fiscal, la de seguridad, las economías regionales...".

"Yo no estuve en las negociaciones porque estaban a cargo del ministro del Interior, Guillermo Francos, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y nuestro jefe de bloque, Óscar Zago, pero por lo que nos ha transmitido a nosotros en las reuniones en Diputados, los acuerdos estaban bastantes avanzados. Cuando llegamos al recinto empezaron a surgir nuevas inquietudes de algunos bloques dialoguistas y ahí se empezó a ver en algunos incisos que empezaron a votar en contra. Creo que eso es lo que molestó al Ejecutivo y pidió que pidamos un cuarto intermedio y que se retire la ley y que vuelva a comisión", resumió.

Al ser preguntado sobre las actitudes del presidente, las tensiones en las reuniones de comisiones y la pelea con los gobernadores, D'Alessandro consideró que se trata de "un proceso que no tiene una lógica a la cual estamos acostumbrados desde la política". "LLA es un espacio político que se ha generado en los últimos dos años con un presidente que construyó su carrera política y su imagen a través del confrontamiento continuo y de una manera de expresarse hacia la política y hacia lo que llamó la casta", actitud que opinó sigue manteniendo "aún desde el Ejecutivo".

En esa línea, aclaró que desde el bloque de diputados "hacen la salvedad" de que "somos un poder legislativo que fuimos electo el 22 de octubre, tenemos 38 diputados y logramos el 30% de los votos en esta ocasión". "El Ejecutivo goza de un mayor respaldo porque ha sido electo en un balotaje con el 56% de los votos", remarcó, ante lo que consideró que "la autoridad que emana el Ejecutivo es con justa fortaleza por la cantidad de votos que sacó".

Respecto al conflicto con los gobiernos provinciales, sostuvo que "el Ejecutivo tendrá que construir los diálogos a través del Ministerio del Interior y su ministro para poder consensuar todo el territorio argentino". "Nosotros el diálogo lo vamos a tener desde el legislativo porque si no nos van a enviar leyes, nosotros no podemos tener el Congreso parado. Como somos dos poderes distintos, es complicado a veces opinar desde este poder hacia el poder Ejecutivo donde no tenemos injerencia", añadió.

En el tramo final de la entrevista, el legislador se mostró "muy conforme" con el funcionamiento del bloque de LLA y destacó la presidencia de Zago, quien a su criterio "ha mantenido una unidad de criterio en relación con los otros bloques y nosotros mismos". "Para nosotros fue una excelente pretemporada para empezar a demostrar a partir de las sesiones ordinarias de lo que somos capaces los diputados de LLA", concluyó.

MB / ED