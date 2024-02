Bullrich le respondió a Larreta y acusó a una parte de JxC de unirse al kirchnerismo

Convencida de que la ley ómnibus ya no volverá al recinto tras la sesión caída, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó críticas el martes por la noche contra sus ex colegas políticos.

Si bien eximió de responsabilidad al bloque Pro en Diputados por respaldar al Gobierno, la figura clave de ese partido alineado con los libertarios respondió con contundencia a su ex rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, y también afirmó que una fracción de Juntos por el Cambio se alió con el kirchnerismo en una fase "post mortem". Incluso les preguntó: "¿Quieren un cambio de gobierno ya?".

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue señalado por un mensaje que publicó luego de que el tratamiento de la ley ómnibus fuera suspendido en la Cámara baja y la iniciativa volviera a comisión debido a la falta de acuerdos sobre puntos clave.

"¡Viva el consenso, carajo!", exclamó Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter tras la derrota del gobierno liderado por Milei, al mismo tiempo que los criticó por, según su punto de vista, "despreciar" ese consenso y la gestión.

"Esto que dice Horacio Rodríguez Larreta... esto ya perdió. Es la tercera vez", declaró Bullrich en LN+. "Perdió en las internas, ganó el cambio. Perdimos en la elección por habernos mezclado de nuevo en algo que la gente decía: ‘¿Serán cambio o no serán?’. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio", comentó.

"Y perdió ahora porque ¿qué es el consenso? Uno discute dos meses en el Parlamento... ¿Por qué no hubo consenso? Si el Gobierno dice ‘denme este instrumento’, ¿el consenso es ‘no te lo doy’? ¿Cómo se llega al consenso cuando el Gobierno sacó un montón [de artículos]?", agregó.

Y profundizó: "Hasta ingenuamente salieron a decir ‘van a ir a votar todos porque ya está todo arreglado’ y de golpe empezaron a perder votos. Es mentira que no hay consenso, lo que hay es defensa de intereses distintos".

Sin embargo, eso no fue todo. Luego, Bullrich apuntó contra otros miembros de lo que solía ser Juntos por el Cambio, quienes optaron por votar en contra de varios incisos de artículos cruciales para el Gobierno, relacionados con la delegación de facultades o la reorganización de la administración pública.

"A los que fueron de Juntos por el Cambio, que ya estamos hablando post mortem de Juntos por el Cambio, les pregunto: tantas veces se impidió el cambio en la Argentina, el kirchnerismo pisoteó a las minorías, y ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Rodríguez Larreta [con el tuit], se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno", expresó Bullrich.

Destacó además que en este momento crucial, sus antiguos aliados tenían la oportunidad de avanzar hacia el cambio, pero optaron por irse "para el otro lado totalmente" y aliarse "con su peor enemigo", refiriéndose al sector de Unión por la Patria (UP), que votó en contra del proyecto en su totalidad, al igual que la izquierda.

Javier Milei confirmó que dio "la orden de levantar" la Ley ómnibus y apuntó contra la "casta política"

"Mi pregunta es: ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca?", marcó y aseveró: "Bueno, conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, ni un minuto me rindo"

Por su parte, Bullrich expresó su respaldo a la idea de que Pro se una a La Libertad Avanza en una nueva coalición, dejando atrás a los radicales y a la Coalición Cívica, sus antiguos aliados.

"Yo estoy convencida de que cuando una ley de estas vuelve a comisión, no vuelve más al recinto. Ahora hay que ir por otro lado", opinó la ministra de Seguridad en medio de la polémica, luego de que el presidente Javier Milei criticara a los gobernadores por presuntamente incumplir compromisos y presionar a sus legisladores para rechazar la propuesta oficial.

"¿Con qué voluntad se vuelve ahora [a recinto]? ¿Qué te van a clavar por la espalda?", concluyó Bullrich.

