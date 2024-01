Patricia Bullrich dijo que la Ley Ómnibus debe "tratarse ya": "Cuando los cambios son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló sobre el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, que la Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles 31 de enero y aseguró que “ha tenido un montón de cambios y es hora de tratarla”, al tiempo que opinó que “cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve”.

"La ley se tiene que tratar ya, es muy importante entenderlo”, dijo Bullrich en diálogo con LN+. “Es una ley que ha tenido un montón de cambios y es hora de tratarla. Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo ya no sirve. Así que ya se sacó un capítulo”, destacó la funcionaria de la cartera de Seguridad.

Frente a la consulta de si consideraba en este caso que el objetivo de la legislación ya se había “deformado” como dijo por los cambios, luego aclaró: “Veremos cuál es la respuesta de los bloques y de los diputados. Nosotros tenemos la convicción de avanzar en un cambio y no nos van a parar”.

Y, respecto de la posibilidad de que no se apruebe, la ex presidenta del PRO se mostró optimista y sostuvo: “Bueno, todavía no se discutió. Quedémonos en que sí va a salir”.

El nuevo protocolo para "aislar" a presos de alto riesgo

En conferencia de prensa este martes 30 de enero, Bullrich presentó el nuevo protocolo de gestión para los presos de alto riesgo para "desconectar" a los presos "de la realidad".

"Como todos saben, estos 50 días de gestión hemos actuado con toda la fuerza y compromiso para dar esta lucha contra los narcos, la inseguridad, las mafias y los delincuentes. El motivo de esta conferencia es anunciarles la puesta en marcha del funcionamiento del nuevo protocolo de gestión para presos de alto riesgo", anunció.

La ministra detalló que en las cárceles existen personas "que ocupan los eslabones jerárquicos superiores de organizaciones criminales y que son y siguen llevando adelante la conducción de estas organizaciones".

"Observamos varios casos de conexiones directas y fluidas entre presos y personas que afuera llevan adelante sus directas. Por eso, hemos decidido llevar adelante este protocolo para que se desconecte a la persona que están privadas de su libertad por haber cometido sicariato, crímenes, homicidios o todo junto, para generar una verdadera realidad de aislamiento del delito dentro de las cárceles", amplió.

Entre las medidas, dijo, se incluirán la prohibición de uso teléfonos celulares e instalación de inhibidores de señal; la separación de estas personas de otras para que no puedan tener información y otros impedimentos en visitas y recreación.

