La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó en las últimas horas como caso de éxito del Sistema de Tribuna Segura la detención de un supuesto prófugo del caso "Chocolate" Rigau. Se trata de Raúl Horacio Boragina, que fue detenido en la previa del partido que se disputó entre Estudiantes y Belgrano. Sin embargo, como el pedido de captura de la Justicia no estaba vigente, tuvieron que liberarlo.

La publicación es elocuente. En X (ex Twitter), la ministra mantiene la visibilidad de un anuncio titulado "El sistema de Tribuna Segura funcionó: fue atrapado un prófugo de la causa Chocolate Rigau".

Y desarrolla: "En la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, durante el partido Estudiantes contra Belgrano, se logró atrapar a un prófugo con pedido de captura vigente desde el 23/11/2023 por la causa Chocolate Rigau, tras los controles del programa Tribuna Segura, coordinado por el director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, Franco Berlín".

La publicación de la ministra, que todavía sigue visible.

La publicación está acompañada por dos fotos. La primera de ellas es un requerimiento de detención firmado por la fiscal Betina De Lacki, que está a cargo de la investigación del caso de las tarjetas de débito que tiene como principal detenido a Chocolate Rigau. El documento data del 23 de noviembre del 2023. La segunda foto es de la parte frontal del DNI de Boragina.

Por qué tuvieron que liberar al supuesto prófugo

Sin embargo, por fuentes judiciales, PERFIL pudo saber que el hombre tuvo que ser liberado tras unos minutos detenido.

Desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), confirmaron que el hombre fue soltado tras su detención en la previa del partido. Cuando se cursaron sus datos personales, efectivamente saltó la alerta del pedido de captura. Pero según el organismo, cuando le hicieron la consulta a la fiscal Lacki, desde su Fiscalía informaron que ese pedido de captura fue dado de baja, ya que Boragina, el hombre detenido, ya había sido excarcelado.

La liberación de Boragina había sido a finales de noviembre pasado, cuando a partir del pago de una fianza de 100 mil pesos, la Justicia lo dejó libre.

En su publicación, Bullrich destacó los controles de Tribuna Segura y del director de Seguridad Deportiva, Franco Berlín. Se trata del joven de 25 años que fue designado semanas atrás al frente de ese cargo clave para la prevención de la violencia en el fútbol, que en una entrevista en Infobae dijo que "reconozco que fui poco (a la cancha) por la violencia".

"Hay algo que me marcó: mi papá es de San Lorenzo y yo le salí de Boca. Pero él casi nunca me podía llevar a la cancha por la violencia. No pude vivir esa felicidad extrema que él sí experimentó de ir con mi abuelo. Por eso quiero cambiar la cabeza de la gente articulando con todas la organizaciones civiles vinculadas al fútbol para que ir a la cancha sea una experiencia fantástica y no temerosa", dijo.

