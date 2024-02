El regreso de la Ley Ómnibus a comisión significó un revés para el Gobierno, lo que suscitó una serie de reacciones adversas en el oficialismo, especialmente entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. En ese sentido, mientras el mandatario se mostró más confrontativo y habló de "traición", la vicepresidente tomó una postura más dialoguista donde evitó echar culpas respecto al desenlace legislativo.

Horas después de que se diera a conocer la decisión de que la normativa vuelva a comisión, el jefe de Estado no dejó pasar el hecho y, en medio de su gira por Israel, emitió un comunicado a través de la Oficina del Presidente donde apuntaba directamente contra los gobernadores al considerarlos los responsables de "destruir" el proyecto de ley.

Javier Milei: "La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país"

"El Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos", comenzó el escrito.

Al respecto, cargó de manera directa contra los mandatarios provinciales, quienes "tomaron la decisión de destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla". En esa línea, indicó que los gobernadores "decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", motivo por el cual "traicionaron a sus votantes".

El presidente también se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales, donde consideró que "la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas", ante lo que opinó que "no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar".

"Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué", añadió. "Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", cerró su publicación.

La madrugada frenética de Milei en las redes después de la caída de la Ley Ómnibus

Asimismo, el mandatario anunció este miércoles que dio "la orden de levantar" el proyecto de la Ley Ómnibus. Al respecto, volvió a pronunciarse en un contacto con la prensa sobre el resultado de la sesión de Diputados: "Ayer la casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley".

Más tarde, realizó una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en las cuales comentó que el tratamiento del proyecto de ley "le sacó la careta" a los distintos diputados que, según su consideración, "arruinan al país". Además, citando una recopilación de los legisladores que votaron a favor y en contra de la iniciativa, arremetió: "Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca...pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina...".

El partido de La Libertad Avanza (LLA) también se sumó a las críticas contra los gobernadores respecto al estado del proyecto de ley. "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", publicó el espacio del jefe de Estado, acompañado con el hashtag "La casta contra el pueblo".

La reacción de Villarruel: sin echar culpas y manteniendo encuentros buscando diálogo y pactos

En un tono completamente distinto al de Milei, la vicepresidente emitió un mensaje respecto al desenlace legislativo esta mañana, donde subrayó que "las adversidades no deben desanimarnos". "Los argentinos votamos Cambio. Votamos Libertad. Votamos recuperar los valores y principios que hicieron grande a nuestro país. Las adversidades no deben desanimarnos. No perdamos el norte y sigamos trabajando. ¡Todo por Argentina!", escribió en su cuenta de X.

Además, a diferencia del presidente, evitó compartir publicaciones donde distintos usuarios expresaban el enojo por la caída de la iniciativa clave para la gestión del presidente libertario. Por el contrario, retuiteó una foto de la reunión que mantuvo con yerbateros, posando con un paquete de yerba que le regalaron.

En ese sentido, tras escribir respecto al estado de la Ley Ómnibus, informó sobre su encuentro con los yerbateros misioneros, en el cual también participó el senador nacional de esa provincia por Juntos por el Cambio (JxC), Martín Goerling. Villarruel describió la reunión como "emocionante" ya que se trataba de "la primera vez que los recibía un vicepresidente".

"Me contaron de su actividad, sus preocupaciones y me regalaron distintos tipos de Yerba Mate. Más allá de las cuestiones políticas, lo que les dije es que las puertas del Senado están abiertas para ellos y para todos los argentinos que se desloman para ganar honestamente el pan de cada día", expresó la funcionaria.

El encuentro se realizó en un momento de tensión para ese sector, que ya realizó dos tractorazos en búsqueda de que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con el decreto que desregula totalmente el mercado, quitándole al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de establecer precios de referencia para la hoja verde y la canchada, que es la yerba mate seca, sin molienda.

El Financial Times publicó un articulo sobre Victoria Villarruel: “Está lista para cualquier cosa”

Sumado a esto, desde el principio de año la vicepresidente mantuvo encuentros con distintos gobernadores y líderes parlamentarios para tratar de establecer acuerdos en el Senado. En ese sentido, se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, luego de que asistiera al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. El mandatario provincial concurrió al encuentro acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el vice intendente de Córdoba, Javier Pretto, quien ya se había reunido con Villarruel en su última visita a esta provincia.

Según las fuentes consultadas, la reunión fue en “muy buenos términos” y el gobernador realizó muchos de los planteos que viene manifestando en público, como como el respaldo a la gobernabilidad, además de diferenciarse de algunas medidas que impulsa el Gobierno nacional, tales como las referidas a las retenciones a las economías regionales.

Por su parte, Villarruel desarrolló algunas de las medidas que impulsa Milei y planteó que el Gobierno nacional necesita el respaldo político para sancionar leyes en el Congreso. “La vicepresidente dijo que es necesario el respaldo de los gobernadores para que se aprueben el DNU y la Ley Ómnibus que plantea Milei”, añadieron las fuentes consultadas. “Gobernabilidad sí, apoyar leyes que vayan en contra de Córdoba, no”, fue la respuesta de Llaryora.

Otros de los gobernadores con los cuales se reunió fue Maximiliano Pullaro, representante de la provincia de Santa Fe, en el marco del acto aniversario de la batalla de San Lorenzo. La titular del Senado aceptó la invitación del gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR) y protagonizó una foto de cercanía que abre caminos en el permanente diálogo que mantiene el Gobierno con los jefes de Estados provinciales.

Sumado a esto, en los últimos días Villarruel asistió junto al bloque de senadores LLA a un encuentro de trabajo con el mandatario en Casa Rosada. Allí, se trazaron las estrategias para avanzar con el tratamiento en la Cámara alta.

El debate y su posterior aprobación en el Senado requerirá ajustar las negociaciones con los gobernadores que necesitan ingresos tras la eliminación del impuesto a las Ganancias y la decisión del Poder Ejecutivo de suspender las transferencias discrecionales. De esta manera, la vicepresidenta toma la posta y opera en avanzar en la sanción de la ley.