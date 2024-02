Cómo sigue el Gobierno tras el traspié en el Congreso

En la Casa Rosada, un día después del golpe que significó no lograr que el proyecto Ómnibus pueda ser sancionado en la Cámara de Diputados, con falta de acuerdos a la vista, solo hay críticas a los gobernadores. Y un objetivo: avanzar hacía una consulta popular para exponer a los mandatarios provinciales. "Son unos traidores", se escuchó decir de parte de allegados a Javier Milei sobre el rol de los gobernadores a lo largo de la discusión. Cerca de ministros ante PERFIL evitan mencionar adjetivos pero califican la posición que tuvieron como "intransigente" porque sienten que cedieron (la ley de 664 artículos bajó a 384) y los dirigentes no mostraron en ningún momento voluntad.

Luis Caputo aseguró que la caída de la Ley Ómnibus "no afecta el programa económico" del Gobierno.

Por lo cual, en el Gobierno creen que en el corto y mediano plazo no se podrá avanzar en el Parlamento (con negativas tajantes a volver a establecer diálogos con gobernadores) y hay una decisión de exponerlos a través de una consulta popular que avale el "rumbo que quiere Milei". "La gente está de acuerdo con el proyecto y lo va a demostrar en la consulta", se escuchó desde Balcarce 50 durante el mediodía del miércoles en torno al rumbo que se va a tomar a partir de ahora. Pero no hay precisiones sobre la fecha de esa consulta. Por otro lado, no se descartan nuevos decretos porque, como dicen cerca del Presidente, "se esperaba este desenlace".

Hay otra sensación: de que el proyecto, así cómo está, es letra muerta y no se va a abrir una nueva discusión para que se retoque. "Las experiencias indican que una vez que una iniciativa sufre un golpe como este, no hay posibilidad de que se reflote", marcan en Casa Rosada. Es una idea que brindó Milei en las últimas horas y tiene anuencia en sus funcionarios de muñeca política. Volver a negociar no es opción.