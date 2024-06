Represión en pleno debate de la Ley Bases: el Gobierno apunta a la izquierda y desliga a los gremios de los incidentes

El Gobierno de Javier Milei se refirió esta tarde a los incidentes protagonizados por manifestantes de izquierda y del peronismo en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases. En ese sentido, indicaron que son medidas que buscan "interrumpir la sesión" en el Senado, ante lo que señalaron que no van a "ceder" a ese intento.

"Quieren interrumpir la sesión y no vamos ceder", expresó uno de los principales asesores del Presidente a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada. En ese marco, precisó que el jefe de Estado no tenía una hora fijada para partir por la noche de este miércoles hacia Europa y no descartó que demore el vuelo para que Victoria Villarruel desempate la votación en la Cámara alta, de ser necesario.

Violencia en el Congreso: arrojan piedras, bombas molotov y la policía avanza contra los manifestantes

A su vez criticó los recientes dichos de Pablo Moyano acerca de que va a funcionar "otra Banelco" para sacar leyes en el Congreso durante la gestión libertaria. "Nada que ver, una locura, una frase brutal, típica de Pablo Moyano", señaló el funcionario consultado.

Asimismo sostuvo que si la Ley Bases no se aprueba, "quedará demostrado que hay una clase política que está obstinada en obstruir a este gobierno".

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizaron momentos de tensión frente al Congreso, a la par que se trataba en el Senado el proyecto de la Ley Bases. En ese marco, una de las imágenes de la jornada fue cuando los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y posteriormente lo prendieron fuego en las inmediaciones del Congreso.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que los que permanecieron en la plaza fueron manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Polo Obrero (PO), mientras que los sindicatos se habrían retirado antes. En tanto, al menos cuatro personas fueron demoradas, siendo que entre ellas había mujeres.

A raíz de la escalada de tensión, los policías arrojaron gases lacrimógenos que afectaron, entre otros, a cinco diputados kirchneristas, quienes debieron ser asistidos por servicios de emergencia. De esa manera, los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados.

Dichos diputados realizaban un acto cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo. "Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases", se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los protestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos. Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

De esa situación se hizo eco el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales: "Tiran piedras a las fuerzas de seguridad. Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina", escribió el funcionario.

En el Senado, se rechazó una moción para un cuarto intermedio por los incidentes

Un rato antes, el pleno del Senado rechazó la moción planteada por el senador de Unión por la Patria Eduardo "Wado" de Pedro para que la sesión en la que se estaba debatiendo la ley entrara en un cuarto intermedio y decida la integración de una comisión de legisladores para acercarse a la movilización y evaluar in situ los graves incidentes entre manifestantes y uniformados.

La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no quiso en una primera instancia dar lugar a que se votara la iniciativa y explicó que cualquier senador podía levantarse de sus bancas y salir a la calle sin necesidad de interrumpir la sesión.

El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, le reclamó a Villarruel que se encargue personalmente de llamar a la jefatura de seguridad "para saber qué esta pasando", ya que "están hiriendo a la gente". "Usted no podía ver lo que está pasando desde acá. Desde el despacho se podían ver los piedrazos que le tiraban a los uniformados", retrucó la vicepresidenta.

El senador nacional de la UCR, Flavio Fama, propuso una moción alternativa para elegir una comisión pero sin ir a un cuarto intermedio, para no interrumpir el desarrollo de la lista de oradores.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri acusó al kirchnerismo de querer "frenar el debate de la sesión" con su propuesta. "¿Quieren ganar una moción o quieren ir a ver qué pasa afuera porque en dos minutos se forma la comisión? Pero lo que quieren es frenar la sesión", disparó la bonaerense.

Por su parte, la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti salió al cruce: "No queremos parar la sesión. Queremos ir a proteger a los argentinos y argentinas". Finalmente, Villarruel dio lugar a que se votara la moción de Wado de Pedro, que resultó rechazada.

Ante ese desenlace, el senador kirchnerista comentó que igualmente el bloque opositor iba a salir a la calle para "intentar frenar la represión". Se levantaron en dirección a la calle Juliana Di Tullio y Carlos Linares por Unión por la Patria, y Víctor Zimmermann y Carolina Losada por la UCR.