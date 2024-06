Ley Bases en el Senado: los puntos más complicados para el Gobierno

Sin fisuras, tratando de correr a un costado los múltiples problemas de gestión que golpearon con fuerza, el gobierno de Javier Milei se muestra optimista frente a una jornada clave, en la que tiene el desafío de aprobar sus proyectos más ambiciosos en el Senado, la Ley Bases y el paquete fiscal. Pero todavía quedan puntos sin conclusión, con final abierto, de ambas iniciativas.

A lo largo de la semana, distintos alfiles de la Casa Rosada iniciaron gestiones contrarreloj para asegurarse en principio el quorum, cosa que logró pasadas las 10 de la mañana el miércoles. Luego, intentó afinar con la oposición las cuestiones más intrincadas, en las que todavía no hay acuerdo. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, tomó el teléfono y hasta utilizó el zoom para conversar con dos radicales, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y Rodrigo de Loredo, diputado nacional. También, aceleró contactos con gobernadores.

Mientras José Rolandi, uno de los dirigentes más importantes en la jefatura de Gabinete, de perfil bajo y técnico, que se ganó la confianza de Francos, pasó toda la jornada del martes en despachos de la Cámara alta. Hasta el momento, en Balcarce 50 creen que la ley se aprobaría en general sin inconvenientes. No obstante, reconocen dificultades para sancionar ciertos artículos y admiten la posibilidad de que existan modificaciones en el texto que que consagran las facultades delegadas (que podrían sufrir modificaciones), las empresas a privatizar y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Vivo: el oficialismo logró quórum y comenzó la sesión en el Senado para debatir la Ley Bases y el paquete fiscal

La oposición dialoguista plantó bandera: habló de limitar los alcances del RIGI para no perjudicar a las empresas nacionales y no privatizar Aerolíneas Argentinas. En tanto, en el paquete fiscal, si bien en La Libertad Avanza, después de mucha discusión interna, admitieron cambios para Ganancias, con un diferencial para las provincias patagónicas, reconocen que puede haber trabas. En la normativa, se habla de un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

A su vez, anticipan un ida y vuelta en el recinto complicado en torno al Blanqueo de Capitales y en Bienes Personales que están en el paquete fiscal y están abiertos a consagrar ciertos cambios a pedido de la oposición. Hay una cuestión en torno al blanqueo: en el Senado existieron modificaciones en relación al texto aprobado en Diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.

Ley Bases y paquete fiscal: Lousteau garantizó el quórum y el Gobierno neutralizó la maniobra de los santacruceños

"Es necesario sacar esta ley para mostrar gobernabilidad, es una de las grandes cuentas pendientes del Gobierno", dicen cerca de un funcionario de primera línea de la gestión libertaria, consciente de que requieren de una buena noticia luego de dos semanas que incluyeron cambios de fondos en el elenco oficial y problemas de gestión de distinta índole.

LT