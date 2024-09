La periodista María O'Donnell expuso este jueves en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y cuestionó el trato del presidente Javier Milei a los medios. En ese sentido, acusó al mandatario de "involucrarse en ciertos ataques" hacia los periodistas, lo que generó "un clima muy hostil" entre los trabajadores de ese rubro.

A través de una videollamada, la conductora se quejó por el manejo de la comisión, que está presidida por la libertaria Emilia Orozco, debido a que aseguró que fue “muy difícil” coordinar el horario de su presentación. Además, aseguró que existe una indicación expresa por parte del Ejecutivo hacia funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) de no darles notas a los críticos de la gestión oficialista.

“Como vienen refiriendo, es un clima muy hostil el que estamos viviendo para nuestro trabajo, sobre todo en redes, con el propio presidente involucrándose en ciertos ataques que él suele justificar alegando que tiene la libertad de expresarse, revirtiendo ‘mentiras’ de los periodistas”, expresó.

En esa línea, se refirió a dos episodios puntuales con Milei: cuando la criticó por haber especulado si saldría de Ezeiza en helicóptero (”cuando no los utilizaba y todavía hacía gala de que viajaba austeramente en vuelos comerciales”) y la vez que la cuestionó “con ensañamiento” por ir a Estados Unidos a cubrir la Copa América para la radio.

“Ninguno de los casos en los que fui atacada, retuiteada, calmuniada, pautera, mentirosa operadora, llorapauta... Es un comportamiento, cuando el presidente arranca viene atrás toda una gran cantidad de trolls o de funcionarios públicos… Personalmente celebro que los periodistas no vivimos en una torre de cristal, que el discurso sea horizontal, no tengo problemas con perder el monopolio de la palabra, pero eso no es lo que está en discusión”, ahondó.

"Cuando el presidente dice que reacciona para evitar la mentira, tengo ejemplos personalmente en los cuales en ningún caso estábamos discutiendo algo que él pudiese considerar mentira”, añadió. De esa manera, opinó que la verdadera intención de Milei es "atacar la credibilidad de periodistas críticos”, a la par que denunció que "hay indicación de no darnos notas, [que consideran que] son ‘trampas’ y ‘no hay que caer en las trampas’. Yo hago entrevistas”.

Sumado a esto, se quejó de que el jefe de Estado no se presente en conferencias y siempre les dé reportaje a las mismas personas, como así también de que hable de “colegiación” entre los periodistas, de que haya deslizado que iban a “filtrar” a los acreditados en Casa Rosada o de que tendrían que presentar declaración jurada. “¡Y vamos ocho meses de gestión!”, exclamó.

Al cierre de su disertación, insistió con que hay un clima “bastante hostil” para el rubro y arremetió contra el presidente por creer que cualquier persona “llora pauta” solo por ser crítica de su administración. “[Jorge] Fontevecchia, [Marcelo] Longobardi... Hay una enorme cantidad de colegas insultados y desprestigiados en poco tiempo”, concluyó.

