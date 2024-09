El discurso de Jorge Fontevecchia: "A un año de la PASO que ganó Milei"

En el marco de la entrega de los Premios Fortuna 2024 el periodista y CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, cerró el evento con un discurso donde reflexionó sobre el "tsunami político" que representó la emergencia de Javier Milei en la presidencia, a poco más de un año de que ganara las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En su repaso de lo ocurrido, destacó que en las elecciones generales, posteriores a las primarias, Massa obtuvo 36,78%, segundo salió Milei con 29,9% (un número similar al obtenido en agosto) y tercero Juntos por el Cambio, con 23.81%.

Con esos resultados, Fontevecchia evaluó: "Aquí se ve la contingencia del devenir, claramente Milei tenía un piso y techo idéntico: su repetido 29,9%, Massa creció mucho, de 27 a 37 por ciento mientras que Patricia Bullrich no logró retener los votos de Juntos por el Cambio porque los votantes de Larreta en parte se fueron a Schiaretti y en parte a Massa".

Sin embargo, el vencedor definitivo fue Milei. Frente a esto, analizó: "¿Ve el pueblo con sus sentimientos lo que los dirigentes con el razonamiento no ven ni alcanzan a comprender? La respuesta que yo me doy a mí mismo es que sí, que como decía Pascal 'el corazón tiene razones que la razón no entiende'”.

Más allá de que luego cada agente de la realidad pueda aprovechar o desaprovechar lo dado de la contigencia, esta contrafáctica sirve solo al efecto de tomar consciencia de lo lábil que resulta el destino en política, como en la película de Woody Allen Match Point, la pelota de tenis puede caer para un lado u otro.

¿Esto quiere decir que el mundo es caos? ¿Qué no hay un orden? Depende si uno es creyente de una religión o de otro tipo de metafísica como podría ser ciertas ramas de la ciencia como es mi caso. Como se decía de la selección en el Mundial de Qatar, yo elegí creer, en mi caso, que existe un por qué, una teleología.

Como bien dijo en uno de sus últimos discursos Milei “desde la AFA hasta la UIA pasando por la bendita Sociedad Rural, todos llamaron a votar por Massa” para ser más precisos a votar en contra de MiIlei como yo también lo hice públicamente en el diario PERFIL y en este mismo recinto el año pasado.

Y no fue porque todos estos actores no la vieran, sino porque la veían y creían que no era el mejor camino, como sucede hoy previo al debate presidencial de EE. UU. dentro de unas horas, cuando diez altos mandos militares norteamericanos advirtieron que Trump era un peligro para la seguridad nacional.

La pregunta entonces es, ¿ve el pueblo con sus sentimientos lo que los dirigentes con el razonamiento no ven ni alcanzan a comprender? La respuesta que yo me doy a mí mismo es que sí, que como decía Pascal “el corazón tiene razones que la razón no entiende” y como sostenía el célebre filósofo de la historia Hegel, en una de sus obras más importantes, La Fenomenología del Espíritu, todos los fenómenos de la Naturaleza y de la Historia son formas de manifestación y revelación del espíritu en el proceso de su autoconocimiento, o “la historia es la historia de la materia hecha conciencia”, desde un organismo unicelular hasta el desarrollo de un cerebro con lóbulo frontal. O sea, siempre se avanza, aun en los errores, porque estos fueron necesarios para aprender, corregir y mejorar.

Todo este recorrido para decirles que me anima la idea de que una razón anida en los electores de Javier Milei, que el costo material y social adicional que tiene su ethos en el ejercicio de la presidencia debe ser necesario transitar para desarrollar un nuevo aprendizaje que permita subir un escalón en nuestra consciencia. Y con el mismo entusiasmo que hace un año esperaba que la Argentina terminase con la causa irreductible de su falta de desarrollo: la polarización pendular, buscando una salida política integradora, ahora que tenemos un presidente que es la hipérbole de la polarización, lo sea porque el papel que le asigna la historia fuera, extremándola, el de terminar con la polarización como esas vacunas cuya fuente es lo que vienen a curar.

Viva la Argentina y muchas gracias todos por venir en medio de un partido de la selección nacional. Hasta el Premio Fortuna 2025".