Myriam Bregman: "Buscar siempre el mal menor nos llevó al mal mayor"

A pesar de la aplicación del protocolo anti piquete la semana pasada, la movilización de esta tarde en el Congreso contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria promete tener una convocatoria contundente. Myriam Bregman declaró que lo que se resuelva hoy en la Cámara baja va a ser “una vergüenza nacional”, porque los diputados canjearon “cargos o favores” a cambio de apoyar el veto del aumento a los haberes previsionales. La diputada también criticó a sectores del peronismo, como la CGT o los legisladores que apoyaron la Ley Bases, por “darse vuelta”. ”La mayoría siempre se cae para el mismo lado: para el lado del poder”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Myriam Bregman es dirigente del Frente de Izquierda. Fue diputada nacional hasta junio y excandidata a presidenta. Anteriormente fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (2017-2021), diputada por la provincia de Buenos Aires (2015-2016) y candidata a vicepresidenta (2015). Además, fue letrada de Jorge Julio López, testigo desaparecido en 2006 luego de prestar testimonio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz.

¿Qué crees que va a pasar hoy en el Congreso y cuál es su significado?

Lo que siento es que todo lo que pase hoy va a ser vergonzoso. Lo que estamos viendo es una vergüenza nacional, y no porque sea la primera vez que la dirigencia política se comporta así, porque estamos muy habituados a que se comporte de este modo.

Venimos viendo que el canje de puestos, el canje de favores y la campaña del radical De Loredo a gobernador en Córdoba, son explícitamente canjeados por el veto a la ley que le da un aumento mínimo a los jubilados y jubiladas. Los jubilados que están afuera del Congreso me dicen: “Myriam, es de menos de 20 mil pesos el aumento que están discutiendo”. Y es verdad, ya es una vergüenza en sí.

Cada gas lacrimógeno que tira Patricia Bullrich cuesta exactamente lo mismo que una jubilación mínima, pero no importa. Se dan vuelta, se venden, votan otra cosa en el Senado que en Diputados, algunos estarán ausentes. Hay que estar muy atentos a los que lleguen tarde o se queden dormidos, como aquella vez que Scioli se quedó dormido.

Estamos viendo una descomposición de la dirigencia política tradicional en vivo y en directo, una transa en vivo y en directo. Que sea a cielo abierto tiene que servir para sacar las conclusiones de que esto no va más. No va más este juego con la vida de los jubilados y las jubiladas, y los diputados son la expresión de eso. Milei ganó porque manifestó su odio a la casta y hoy lo vemos abrazado a la casta de una manera absoluta.

El radicalismo no logra tener una conducción unificada. El peronismo cordobés, la zona del centro y los socialistas de Santa Fe tampoco logran llevar adelante algo consistente. ¿El peronismo queda como única alternativa de oposición?

No lo veo así. Todas las fuerzas políticas tradicionales están estalladas desde hace mucho tiempo y logran parches electorales cada 2 años. Se ponen de acuerdo y dicen: “este es peor que yo, entonces votame, porque este es menos malo que yo”. Eso es todo lo que han logrado en los últimos años, y el peronismo no está en una situación mejor.

Hace muy poco se votó la Ley Bases, y se dieron vuelta con los peores artículos, como la reforma laboral, que es de aplicación inmediata y es muy mala, el Impuesto a las Ganancias, que es una vergüenza, y la entrega de los bienes naturales con el RIGI.

Estuve en Jujuy haciendo campaña el año pasado con mi compañero, Alejandro Vilca, y nos decían que había que votar a Carolina Moisés, que había que votar al peronismo porque era la manera de frenar a la derecha. Muchos lo creyeron y hoy Carolina Moisés es senadora, se dio vuelta y votó el RIGI.

Veo que el peronismo tiene distintos sectores, pero no están siendo oposición donde deberían serlo. Se vanaglorian de que dirigen la CGT, la CTA y los grandes sindicatos, y es verdad, pero ¿dónde están? No están acá afuera. ¿Dónde estuvieron el miércoles pasado? No estaban, y los que vinieron se quedaron arriba de la plaza porque no vaya a ser cosa que Patricia los rete.

No los veo dando la pelea en los lugares de laburo. Cada vez que hay un evento importante, la CGT está en Ginebra o en el Vaticano. Que se pongan una agencia de turismo, y no una central de trabajadores, porque eso implica una responsabilidad muy grande cuando el ajuste principal de este Gobierno recae sobre jubilados, jubiladas y trabajadores activos.

La referente de izquierda demostró su enojo ante la CGT por no dar “la pelea en los lugares de laburo”.

Espero que todo esto que estamos viendo, como cuando se vendieron en el RIGI, se sepa. Apenas asumió este Gobierno, los primeros que se dieron vuelta fueron los bloques de Misiones y de Salta, que son aliados de Massa. El año pasado había que votarlos porque eran nacionales y populares, y este año son los aliados de Milei. Veo al peronismo desgarrado, pero el problema es que la mayoría siempre se cae para el mismo lado: para el lado del poder.

¿Cómo se articula la oposición y cómo se llena ese vacío?

Esa es la gran pregunta que tenemos que pensar en este momento. Estoy segura que es desde abajo y con la fuerza de los que vienen luchando y enfrentándose a este Gobierno ajustador. Es en cada lugar de trabajo y en cada lugar de estudio. No puede ser que la lucha universitaria quede presa de las candidaturas del radicalismo y que los trabajadores queden presos de los arreglos que haga la CGT en cuanto le sirva o no al peronismo.

Hay que pensar una fuerza política independiente desde estos intereses. Las mujeres también tenemos mucho para decir y tiene que ser algo nuevo. Por supuesto opino que la salida es socialista, porque este sistema capitalista ya no puede ni alimentar a su población y cada vez promete más miseria y horror.

Ayer veía el debate entre Trump y Kamala Harris y era quien era más guerrerista. Es muy terrible que la juventud tenga un destino de guerras por delante. Hay que prometerles un futuro sin eso y en el que no vivan peor que sus padres, ni mucho peor que sus abuelos. A mí me anima esa idea, la idea de pensar un sistema anticapitalista donde el 30% de la comida que se produce en el mundo no se tire.

Eso se tiene que empezar a pensar desde ahora, porque cada dos años hay elecciones en nuestro país y se renueva la mentira. Se dice que eso va para más adelante porque es el momento de enfrentarse a tal o cual candidato. Eso nos dijeron con Scioli, con Alberto Fernández, con Massa, y así ganó Milei. Por ponerse objetivos tan pequeños y miserables en términos históricos, ganó Milei.

Aquel que se reclame progresista o mínimamente sensible a lo que está pasando hoy con los niños y jubilados de nuestro país, tiene que ponerse a pensar que todas esas medidas no van más. Buscar siempre el mal menor nos llevó al mal mayor.

