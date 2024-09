Hugo Yasky: "Milei tiene razón cuando dice que algunos diputados tienen precio"

Hugo Yasky afirmó que el Gobierno desea que haya violencia en las manifestaciones opositoras: “Quieren mostrar la represión para generar miedo y disuadir a aquellos que hoy están sufriendo las penurias de tener que llegar a fin de mes”, sostuvo. Además, el secretario general de la CTA aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que la movilización de hoy será una expresión pacífica de trabajadores y jubilados. “De lo que se resuelva hoy, dependerá que tengamos jubilaciones en un futuro”, afirmó.

Hugo Yasky es diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general de la CTA.

¿Qué expectativa hay para la sesión en el Congreso de hoy?

Creo que vamos a estar en una situación de incertidumbre hasta que se vote. La traición de estos cinco diputados radicales evidentemente le da la razón a Javier Milei cuando dice que en la Cámara de Diputados hay ratas. Las tuvo sentadas frente a él. Esta situación se modifica, porque los números eran muy finos y ajustados, aunque todavía tenemos cierta expectativa de que pueda salir todo bien.

¿Qué cree que puede pasar afuera con la movilización convocada? Adorni aseguró que habrá gente con ganas de generar violencia y que el Gobierno va a responder.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich quieren que haya represión. El Gobierno quiere escenificar esa represión y mostrarla, porque es un elemento que consideran disciplinador y disuade a aquellos que hoy están sufriendo las penurias de tener que llegar a fin de mes. Quieren mostrar la represión para generar miedo, hacen ostentación de las fuerzas represivas. Esto lo hemos visto cuando le pegan a gente de ochenta años.

Nosotros vamos a tratar de garantizar que no suceda lo que quiere el Gobierno. Va a ser una expresión pacífica de jubilados y trabajadores. Los apoyamos, no por una cuestión altruista, todos vamos a ser jubilados en algún momento y de lo que se resuelva hoy, dependerá que tengamos jubilaciones en un futuro.

Elizabeth Peger: ¿Cómo se puede justificar que algunos diputados pasen de blanco a negro tal como sucedió con el diputado Campero que votó a favor, habló de "obligación moral" y hoy justifica el veto del Gobierno?

Es una inmoralidad. Comparto su idea de que es una obligación moral votar a favor del aumento para jubilados. No votarlo es una inmoralidad, y no votarlo de la forma en la que lo van a hacer ellos directamente es un golpe bajo y una canallada. Ayer buscamos antecedentes en la historia de la Cámara de Diputados, pero no existen. No hay ningún caso en el que un diputado que haya sido autor de un proyecto, después vote en contra. Lamentablemente, en este caso, hay que decir que tiene razón Javier Milei cuando denosta la política, cuando dice que los dirigentes tienen precio y que hay ratas en el Congreso.

EP: ¿Usted afirma que estos diputados tienen precio?

Por supuesto. Hay cosas que no se pueden entender. Si uno tuviera que explicarle a un chico en la escuela primaria cómo se sucede algo así, cómo alguien que votó blanco después vota negro y qué pasó en el medio. En el medio hay transacciones, bienes de conveniencia, ambiciones de poder.

EP: ¿Puede haber dinero también?

No estoy en condiciones de aseverarlo, pero tampoco lo puedo descartar.

EP: ¿Cree que a partir de ahora se profundizará el malestar y se realizarán más marchas y protestas?

Creo que sí, hasta las encuestas de opinión que tiene el Gobierno en Casa Rosada demuestran que hay un rechazo absolutamente mayoritario a este giro que ha tomado en los últimos tiempos, a la profundización del ajuste y a las políticas contra jubilados y universitarios. Sé que ese termómetro en el agobio y el rechazo social va a levantar la temperatura de las protestas en las calles.

Alejandor Gomel: ¿Quién puede conducir a esa oposición? Hoy, Kicillof anunció que iba a estar en la marcha, se espera que Cirstina Kirchner reaparezca públicamente y Quintela ya avisó que busca la presidencia del PJ.

Lo primero que tenemos que hacer es pensar en consolidar un frente social que sea capaz de ensanchar las convocatorias tomando como ejemplo lo que sucedió en la marcha universitaria. Necesitamos convocar, desde distintas organizaciones sindicales y sociales, organismos de derechos humanos y estudiantiles. Entender que cada uno de los que integramos un sector formamos parte de un todo.

Después, la tarea difícil que tiene la política es construir un continente capaz de expresar a ese todo y a esa diversidad. No se trata de individuos, sino de pensar en una construcción que tendrá algunos de los referentes que mencionás, pero que tiene que tener la capacidad de construir una propuesta que renueve la esperanza del pueblo.

