Encuesta: El apoyo a la gestión es menor que la imagen de Milei

Manuel Terrádez sostuvo que, según las encuestas, el estado emocional de los argentinos con respecto a la política está mejor que en 2022 y 2023, ya que las emociones negativas disminuyeron, pero siguen superando a las positivas. Además, manifestó que la ciudadanía se encuentra dividida en cuanto a la visión de país, con un 54% cree que el Gobierno va en la dirección equivocada mientras que un 46% apoya a Milei. También indicó que, para el 50% de la gente, en la oposición no hay un líder claro, algo que fortalece al oficialismo. “Desde la perspectiva de la opinión pública, en la oposición, hay poco y nada, el líder opositor no aparece”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Manuel Terrádez es licenciado en Ciencia Política e integrante del Equipo Mide, la consultora especializada en investigación, posicionamiento y comunicación estratégica. Según el último informe de Mide, para un 43% de la población, las emociones predominantes son negativas.

Alejandro Gomel: ¿Hay una sensación de descontento o hay que hablar más de una polarización en que la población se divide a la mitad en el apoyo al Gobierno?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Señalabas lo del estado emocional, que predominan más emociones negativas que positivas. Yo siempre trato de distinguir, o tratamos de distinguir, desde los estudios, lo que es la foto del momento de lo que es la película. Esto uno lo puede ver a lo largo de toda la gestión del Gobierno de Milei, donde hay un 10% de emociones más negativas que positivas. Cuando hablamos de emociones negativas, hablamos de bronca, enojo, miedo y desilusión. Y las emociones positivas son la esperanza, confianza y alegría. Pero cuando uno ve la película y ve cómo estaba en el 2022 o 2023, prácticamente las emociones negativas duplicaban, e incluso van a triplicar, a las positivas.

Entonces, ¿qué parte del vaso ve uno? Uno dice, hoy hay emociones predominantemente negativas pero, en términos comparados con los años anteriores, estamos en una mejor situación en cuanto al estado emocional de los argentinos.

Con respecto a la pregunta que me hacías vos, lo que hoy podemos ver es una sociedad dividida. Por ejemplo, si uno pregunta en qué dirección va el país, un 54% dice que va en la dirección equivocada y un 46% en la dirección correcta. Un poco más sostienen que es en la dirección equivocada, pero con porcentajes cercanos al 50% en ambos casos.

También podemos ir a la imagen presidencial. En la imagen presidencial hay un 51% de la población que tiene una imagen negativa del presidente y un 48% positiva. O también podemos preguntar sobre las medidas económicas.

AG: A eso iba. Me llamó la atención especialmente ese número. Uno podría pensar que quizá la gente no está de acuerdo con las medidas de forma inmediata, pero ahí también se ve esta polarización del 50-50, ¿no?

Sí. En realidad el 45% sostiene que está de acuerdo con las medidas económicas. Es un poco menos de la mitad.

AG: Son medidas que el propio gobierno dice impopulares, un 45% de apoyo.

Pero acá está, quizás, una de las paradojas que nos permiten pensar cómo juegan los apoyos actuales del gobierno. Si bien el 45% de la población sostiene que está de acuerdo con las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, podemos decir que vemos una sociedad dividida con apoyos algo menores al 50%, por ejemplo 46% cuando hablamos de la imagen, depende en qué tema, pero hay un apoyo cercano a la mitad de la población.

Con las medidas económicas pasa algo muy interesante, porque tiene un 45% de apoyo, pero el 64% de la población considera que estas medidas económicas lo están afectando negativamente. Pero, fíjense esto que es interesante, porque hay un porcentaje significativo de la población, estamos hablando de un 20%, que considera que las medidas económicas los afectan negativamente, pero que están de acuerdo con ellas. Es decir, la misma persona que reconoce que las medidas económicas que está tomando el Gobierno lo están afectando negativamente, dice que van en la dirección correcta y estas medidas son adecuadas.

Resulta muy interesante. Generalmente, en anteriores procesos políticos estos apoyos no se veían. Incluso de aquellas, insisto con que hay una mayoría significativa, casi dos terceras partes de la población que dicen que las medidas económicas lo están afectando negativamente, pero un porcentaje significativo de ese universo, a la vez dice, que el Gobierno va en la dirección correcta y apoya las medidas.

Encuesta: Milei mantiene alto nivel de aprobación, pero hay menos "moderados" y crece la polarización

Elizabeth Peger: Quería consultarte, un poco más, sobre la evolución de estas sensaciones y estos elementos que vos describís, especialmente después de la sanción de la Ley Bases.

En términos generales, en lo que va de la presidencia de Milei, es bastante constante. No hay ningún hecho, citando hitos como la marcha universitaria, muy masiva, la sanción de la ley o el mismo Pacto de Mayo, que se termina firmando en julio, que haya modificado sustancialmente los niveles de apoyo al Gobierno.

Con mediciones sistemáticas mensuales, el máximo nivel de apoyo, por ejemplo, cuando preguntamos en qué dirección va el país, fue en el mes de mayo, donde estuvo en el 51%, y el nivel mínimo de apoyo, que es en la dirección correcta, fue en julio con el 45%. Es decir, fue muy estable. Lo que nosotros vemos en la opinión pública, más allá de que ocurren casi mensualmente, a veces uno podría decir quincenal o hasta semanalmente, hechos que son fuertes desde el punto de vista de la opinión pública, es que se mantiene bastante estable.

Lo mismo pasa con cómo se evalúa la gestión, donde hay otro tema interesante. Yo señalaba que vemos una sociedad dividida cuando pensamos en qué dirección va el país, en el apoyo a las medidas económicas o la imagen del presidente, que siempre estuvo rondando alrededor del 50%, a veces un poco arriba, a veces un poco abajo, pero cuando vamos a la gestión, ahí los índices son más bajos. El apoyo a la gestión nunca superó el 33%, y nosotros en la revisión de septiembre la tenemos en un 35%, la evaluación de la gestión como positiva. Es decir, siempre la evaluación de la sociedad con respecto a cómo gestiona el Gobierno está por debajo de la imagen del presidente, la consideración sobre las medidas económicas o sobre la dirección en la que va el país. Ahí hay un tema que desde el oficialismo seguramente también se está viendo.

El apoyo a la gestión es significativamente menor, por ejemplo, al apoyo que tiene el presidente o a las principales picturales del Gobierno.

Jorge Macri, Axel Kicillof y Javier Milei.

Kicillof cuestionó a Macri y a Milei por los subsidios del colectivo: "La Provincia siempre pagó, pero la Ciudad no"

Claudio Mardones: En cuanto a la provincia, Axel Kicillof transita el quinto año de gobierno, el primero de su segundo mandato, y algunos cuentan que Mauricio Macri, en privado, le reconoce a sus interlocutores que el PRO está debajo de los 10 puntos en la intención de voto. Con Javier Milei a nueve meses de haber asumido la presidencia de la Nación, y con esta geografía política, por una parte el conurbano bonaerense y por otro, el interior de la provincia. ¿Qué estás viendo en la provincia de Buenos Aires en este escenario?

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, no es parte de este estudio. Hemos reunido el mes de julio algunos indicadores, y prácticamente repite el esquema que nosotros estamos observando en el orden nacional. Una sociedad dividida con respecto al Gobierno del presidente Milei, y quizás también lo que se puede observar es a un peronismo, que es el oficialismo en la provincia, con niveles de aprobación más bajos que los que ha tenido históricamente. Hoy, los niveles de aprobación sobre la gestión e imagen del gobernador se ubican por debajo del 40%, según los números nuestros, en el distrito en el mes de julio.

Sin embargo, yo creo que va más allá de Kicillof y la provincia de Buenos Aires. En este estudio preguntamos sobre el liderazgo opositor. Le preguntamos a la sociedad quién considera que es hoy el principal líder de la oposición. El 50% da como respuesta que ninguno, que la oposición no tiene un líder. Y después, mucho más abajo, aparece, con un 20%, Cristina Fernández de Kirchner y, con un 18%, Axel Kicillof. Entonces, creo que esto también explica la fortaleza relativa del Gobierno.

No es que el Gobierno tenga 60% o 70% de nivel de aprobación. Según lo que estuvimos viendo, es una opinión pública dividida y el Gobierno tiene niveles de apoyo por debajo del 50%. El tema es qué hay enfrente.

Lo que básicamente se observa es que, desde la perspectiva de la opinión pública, hay poco y nada, el líder opositor no aparece. Lo que aparece es que la oposición no tiene un líder como principal respuesta. Y creo que esto explica la fortaleza relativa del gobierno y, también, el nivel de desgaste de la política tradicional, del político profesional, de lo que Milei en campaña denominó la casta.

Creo que ahí hay una ausencia muy clara. Y cuando aparecen los nombres de Cristina Fernández de Kirchner o de Axel Kicillof como los principales opositores, podemos decir que no constituyen una novedad política.

AG: Como aquella frase de Perón, “no es que nosotros seamos muy buenos, sino que los enfrentes son muy malos”.

Eso lo dijiste vos, pero de alguna manera sintetizaría lo que la opinión pública considera en estos momentos.

MVB FM