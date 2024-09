Encuesta bonaerense muestra un dato clave: si el PRO y los libertarios quieren vencer al kirchnerismo en 2025, deberán unirse

En el marco de las próximas elecciones legislativas, las encuestas ya comienzan a analizar cómo podría ser el escenario. En ese contexto, un sondeo bonaerense encontró que el kirchnerismo solo podría ser derrotado en caso de una alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. Sin embargo, la diferencia tampoco sería abismal, sino que obtendrían una victoria por tan solo un 3,1% más.

Los datos se desprenden de la encuesta realizada por CB Consultora. El sondeo se llevó a cabo entre el 23 y 28 de agosto de manera online a 1.123 ciudadanos bonaerenses mayores de 16 años, con un margen de error de +/- 2.8%.

Consultados sobre qué espacio votarían en las próximas elecciones legislativas, el 30,2% respondió que lo harían por una alianza entre LLA y el PRO. En un segundo lugar cercano se posicionó el kirchnerismo, con un 27,1%.

El tercer puesto fue para el PJ no K, que acumuló el 6,3%, mientras que la Izquierda se ubicó cuarta con un 3,2% y la UCR quedó al final de la lista con un 2,2%. En tanto, un 5,3% optó por "otro", un 4,1% indicó que preferiría votar en blanco y un 21,6% no supo qué elegir.

El dato clave se dio en el análisis respecto a un escenario donde LLA y el PRO se presenten separados. Es que, en ese caso, fue el kirchnerismo el que se ubicó en el primer lugar, consiguiendo el 28,5%. Por su parte, los libertarios le siguieron con un 17,2%, siendo que el partido amarillo ocupó el tercer puesto con el 9,8%.

El resto de los partidos no mostraron alteraciones: el PJ no K estuvo cuarto (6,5%), la Izquierda se mantuvo en la quinta posición (2,6%) y la UCR volvió a estar última (2,1%). Sumado a esto, un 3,9% eligió otro espacio, el 5,8% se decidió por el voto en blanco y el 23,6% no supo por cuál decantarse.

El análisis de la gestión bonaerense y las expectativas en las elecciones provinciales de 2027

Otra de las áreas sondeadas por la consultora fue la imagen de la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Bajo la premisa "En términos generales, cómo califica el trabajo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires?", la opinión negativa se antepuso a la positiva, con un 53,9% y 44,9% respectivamente. En tanto, un 1,1% no supo emitir un juicio.

Al desglosar esos resultados, se reveló que la calificación adversa estuvo compuesta por un 35,2% que consideró la labor ejecutiva provincial como "muy mala", junto a un 18,7% que la definió de "mala". Por el contrario, quienes se mostraron a favor del oficialismo bonaerense indicaron en un 31% que es "buena" y un 13,9% "muy buena".

Asimismo, la encuesta no se limitó a estudiar los comicios legislativos, sino que también se aventuró en adelantar el escenario de 2027, donde los bonaerenses volverán a elegir gobernador. En concordancia con la imagen mayoritaria de la gestión actual, el 56,2% prefirió "que haya un cambio", contra el 33,6% que se mostró inclinado a que "sigan quienes están". Por su parte, un 10,2% no se decidió por ninguna de esas opciones.

Al analizar distintas opciones para ocupar el Ejecutivo bonaerense, quien se posicionó en primer lugar fue el diputado libertario José Luis Espert, con un techo electoral proyectado del 42,8%. Al respecto, un 20,3% manifestó que "seguro lo votaría" y un 22,5% estimó que "podría votarlo". Por el contrario, el 45,7% de los consultados expresó que "nunca lo votaría".

Le siguió el diputado nacional del PRO, Diego Santilli, cuyo techo electoral proyectado fue del 42,4%. En su caso, el 14% afirmó que "seguro lo votaría" y el 28,4% dijo que "podría votarlo". En tanto, un 46,5% sostuvo que "nunca lo votaría".

El tercer lugar fue para el intendente cambiemita de Tres de Febrero Diego Valenzuela, quien obtuvo un techo electoral proyectado del 41,9%. Al desglosar ese porcentaje, un 14% opinó que "seguro lo votaría", un 28,4% que "podría votarlo" y un 18,3% que "nunca lo votaría".

El resto de la lista estuvo compuesta por Sergio Berni (con un techo electoral del 34,4%), Mayra Mendoza (28,5%), Gabriel Katopodis (27,9%), Julio Zamora (23,7%), Jorge Ferraresi (21,5%), Néstor Grindetti (17,3%) y Joaquín de la Torre (12,1%).

