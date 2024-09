Encuesta: el 71% de los votantes de Milei cree que no es momento de otorgar un aumento a los jubilados

Si bien el 57% de los consultados en una encuesta realizada por la UBA considera que la ley de movilidad jubilatoria “es una ley correcta y necesaria”, el 71% de los votantes de Javier Milei se muestra en contra de que se apruebe y considera que “no es oportuna”, debido a que generaría un efecto inflacionario, justamente el mensaje del presidente.

La encuesta tuvo en cuenta la opinión de quienes votaron por Milei y de quienes lo hicieron por Sergio Massa en el balotaje. En ese sentido, la “grieta” no puede ser más explícita: el 93% de los votantes de Massa está de acuerdo con el aumento a los jubilados, contra un 7% que está en contra. En el caso del libertario, el 29% está a favor y el 71% en contra.

Así, el 72% de quienes eligieron a Milei no dudan en afirmar que el presidente debe vetar la ley. En el caso de los votantes del excandidato a presidente de Unión por la Patria, el 99% no está de acuerdo con que se aplique el veto a la ley.

En tanto, las actitudes frente a los diputados, senadores y Milei permiten inferir el gran descrédito que tienen los protagonistas de esta batalla. “Un 60% cree que los diputados y senadores por la situación de los jubilados y la aprobación de esta ley está más motivada por el interés de ponerle palos en la rueda al programa económico del gobierno”, señala el informe.

Y añade: “En forma casi asimétrica, un 64% considera que Milei no está preocupado por la situación de los jubilados y un 46% cree que Milei miente que de no vetar la ley no podrá sostener el equilibrio fiscal”.

En cuanto a los sentimientos generados por el veto presidencial, es notoria la diferenciación en las nubes de palabras. La nube correspondiente a los votantes de Milei evidencia muy mayoritariamente palabras de valor positivo: “necesario, excelente, esperanza y coraje”, son las palabras que predominan. En tanto, la nube de votantes de Massa, refleja emociones de lata intensidad negativa: “bronca, asco, ira e impotencia”, son las palabras más usadas.