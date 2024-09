Carlos Zapata: "En la visita a Ezeiza no hubo ningún tipo de delito"

Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará el veto presidencial de la ley de movilidad jubilatoria. Carlos Zapata afirmó que no cree que la oposición consiga los dos tercios para revertir la decisión del Presidente y destacó la importancia de mantener el “equilibrio presupuestario”. Por otra parte, explicó que las internas de su partido van a ”normalizarse” y declaró que la visita a represores en Ezeiza estuvo "dentro de la ley". “Quienes asistieron mantuvieron silencio y ni siquiera hicieron apología de ninguna situación”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Zapata es diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, Anteriormente fue concejal de la Ciudad de Salta.

Alejandro Gomel: ¿Todavía está en etapa de aprendizaje el Gobierno o ya levantó vuelo?

Pueden existir distintos tipos de interpretaciones, pero yo veo que a pesar de lo que se dice del amateurismo y de que no saben de política, los logros que se van alcanzando son importantes, como también alguien puede valorar mucho aquellos traspiés que hemos sufrido en el Congreso.

Hay que tener en cuenta que, como fuerza, somos bastante minoritarios. En la historia del país, ninguna fuerza política que haya alcanzado el Gobierno tuvo una representación propia tan chica. A pesar de eso, se lograron los acuerdos para avanzar en la sanción de la Ley Bases y empezar con esta senda de reestructuración de todo lo que es el funcionamiento del Estado y en romper barreras para el desarrollo de la actividad privada.

AG: Esta semana, la oposición va a insistir con los dos tercios para la ley de movilidad jubilatoria en Diputados. ¿Cómo ve lo que puede pasar el miércoles?

Es el funcionamiento claro del mecanismo previsto en la Constitución, y no creo que tengan inconvenientes para alcanzar el quorum de 121 diputados, pero no tengo tantas certezas de que puedan alcanzar los dos tercios.

Es una cuestión de consciencia, de ver qué Argentina queremos. No se puede alterar el equilibrio presupuestario para volver a la Argentina que la gente decidió abandonar con el voto del 19 de noviembre. Lamentablemente, existen distintas posturas que más bien están orientadas a poner obstáculos y que se pierdan todos los logros que se han alcanzado con mucho esfuerzo en estos 9 meses.

Elizabeth Peger: Cuando el presidente Javier Milei reunió a representantes de los bloques libertarios y del PRO, se empezó a hablar de la posibilidad de un interbloque. ¿Cómo ve esta posibilidad?

Hay una definición de la política que no comparto que dice que la política es el arte de lo posible. Con esa justificación, podría ser.

Yo no veo que confluyamos hacia un interbloque. Lo que sí veo desde el PRO es una voluntad de participar en todas las discusiones y de acompañar el rumbo que ha decidido emprender la nueva administración. También están aportando sus ideas y aportaron a gobernar el país, con cuadros de ese partido que integran el Gabinete del Presidente. Que se trabaja de forma armónica es innegable.

El diputado de LLA destacó la generosidad del bloque del PRO en el “manejo de sus conocimientos” y remarcó que acompañan las políticas del Presidente.

Quizás sea una cuestión formal decir que somos un interbloque, pero trabajamos de forma coordinada y cercana. Tengo muy buena relación con todos los integrantes del bloque del PRO y me parece gente preparada, con su vida dedicada a la política, como Silvia Lospennato. No sólo saben sino que son generosos en el manejo de sus conocimientos y acompañan las políticas del presidente Javier Milei.

EP: ¿Por qué dice “trabajar coordinado” pero interbloque no? ¿Cuál sería la diferencia?

Es formal.

Claudio Mardones: Se esperan nuevas reuniones de LLA con el PRO y el MID en Casa Rosada. ¿Son para bloquear los dos tercios en Diputados? ¿Para qué son?

No tengo precisado el temario, pero las reuniones no son sólo las que usted conoce, sino que son bastante asiduas. Se dan con mucha frecuencia las reuniones entre los presidentes de los bloques, los presidentes de las Cámaras e incluso entre diputados.

No sólo hay para discutir y coordinar la sesión, sino también hay otros proyectos que necesitamos que tenga su tratamiento en comisiones, como por ejemplo, la baja de la edad de imputabilidad, y hay un proyecto que tiene dictamen y que estaba previsto tratar en el recinto como la regularización de armas de fuego.

Hay otro tema muy interesante que a mi me llama mucho la atención y aplaudo la iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti, que tiene que ver con el régimen de inversiones en el sector agropecuario.

Hay muchos temas, no solo es el tema en la insistencia en el tema en la sanción de la ley de jubilaciones, sino que hay otros. Uno le da mucha rosca a algo y termina rompiéndose. Las reuniones son amplias, nunca se refieren a un sólo tema.

CM: ¿Cómo van a canalizar y resolver las internas del bloque de LLA?

Desde mi punto de vista, que soy un poco antiguo, todo tiende a normalizarse y la efervescencia que puede haber en las posturas encuentran un punto donde tienden a solucionarse. Sobre las cuestiones particulares entre los integrantes del bloque, adhiero a lo que dijo Guillermo Francos.

En la visita a Ezeiza no hubo ningún tipo de delito. Quienes asistieron mantuvieron silencio y ni siquiera hicieron apología de ninguna situación. Esto ha sido tomado como elemento para instalar una discusión política sobre una etapa que ha sido muy dolorosa para todos los argentinos.

Pensando en el futuro de mi país, que es el futuro en el que van a vivir mis hijos y mis nietos, hay que dar una vuelta de página. Por supuesto que esta postura que yo tengo deja heridas abiertas que son dolorosas. Las más dolorosas son las de los familiares de las víctimas de la subversión y el terrorismo.

Para Zapata, la visita a los represores en Ezeiza no fue un delito porque no se hizo apología y descartó que la diputada Arrieta haya sido agredida en la Cámara baja.

No solo han visto insatisfecha la necesidad de justicia por lo sufrido por sus familiares, sino también han visto que los que mataron a sus familiares gozaron de millonarias indemnizaciones, se pasean por el mundo y han sido gobierno de la República Argentina.

No podemos vivir con la mirada en lo que pasó hace 50 años cuando tenemos un futuro demandante que reclama la máxima atención y esfuerzo para tratar de encaminar este país a lo que merecen las futuras generaciones.

CM: Arrieta sostiene todo lo contrario. Dijo en reiteradas ocasiones que hubo coordinación y hubo visto bueno de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara. ¿Qué opina de las acusaciones de Arrieta?

Las acusaciones hay que tomarlas como de quien vienen. La diputada Arrieta hizo una presentación ante la justicia y fue rechazada. Hizo una renuncia hacia el diputado Mayoraz, episodio que terminó en la renuncia y yo estuve presente. No hubo violencia en ningún momento. No sé cuál será el espíritu de la diputada Arrieta pero no voy a hacer más comentarios.

