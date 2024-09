Rechazo al veto: tratamiento “en caliente” y con final abierto

Todos hacen cuentas pero a nadie le termina de cerrar la planilla del poroteo para el próximo miércoles en Diputados, donde la oposición dialoguista pidió una sesión especial para intentar rechazar el veto presidencial a la ley que modifica el cálculo jubilatorio. El bloque del radicalismo en acuerdo con Encuentro Federal y la Coalición Cívica apuraron la maniobra luego de analizar varias alternativas y llegar a la conclusión de que es mejor tratarlo “en caliente”, aunque eso les merezca negociaciones frenéticas hasta el último minuto.

Con todos los diputados presentes en el recinto, el número a alcanzar para el rechazo es de 172 legisladores que insistan con la versión original de la ley.

Si bien no formó parte del pedido de sesión, Unión por la Patria aporta en principio a la totalidad de sus 99 legisladores, a quienes se suman además los cinco referentes de la izquierda que en la votación original se abstuvieron por tener un dictamen propio pero ya dieron su garantía de rechazo al veto. En el caso del radicalismo, el panorama es más dispar porque si bien avalaron la maniobra referentes de todos los sectores internos, entre ellos Rodrigo de Loredo, Facundo Manes, Karina Banfi y Carla Carrizo, eso no alcanza para tener a los 34 adentro. La presión de los gobernadores Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés y en menor medida del jujeño Carlos Sadir se está haciendo notar al interior del bloque en donde se calcula que puede haber entre 5 o 6 votos en contra, con un máximo de ocho de acuerdo con las cuentas libertarias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cámara de Diputados. Foto: Agencia NA

Por afuera de esos distritos, el tucumano Mariano Campero anticipó en privado su rechazo, a quien se podría sumar el liberal José Tournier de Corrientes. Manuel Aguirre, otro de los diputados de la provincia del Litoral, se ausentó en la primera votación, se sumó a la iniciativa, lo que lo aleja aún más del gobernador Valdés, con quien se encuentra enfrentado.

En rigor, en el radicalismo creen que puede haber ausencias de último momento, una estrategia que usó el PRO en la primera votación para no quedar mal con el Gobierno ni votar en contra de las convicciones.

María Eugenia Vidal y Silvia Lospenatto fueron dos de las que integraron ese pelotón de siete legisladores sobre quienes se posarán las miradas el miércoles. La Coalición Cívica aportaría sus seis votos para rechazar el veto, mientras que en el caso de Encuentro Federal con 16 integrantes no hay uniformidad con respecto a la decisión. Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Pichetto, el núcleo duro del bloque, formaron parte de la iniciativa, en donde no hubo expresiones de los tres cordobeses ligados a Martín Llaryora en rechazo al veto. En ese bloque también juega Natalia De la Sota, que en varias votaciones se desmarcó de la línea cordobesa. A su vez, los ocho integrantes de Innovación Federal que responden a gobernadores como Gustavo Saénz de Salta, Alberto Weretilneck de Río Negro y Hugo Passalacqua de Misiones, todavía no dieron señales sobre posibles pedidos de los gobiernos provinciales para dar un respaldo al gobierno. En junio, los ocho votaron a favor del proyecto acordado por la oposición dialoguista, lo mismo que Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino y que Sergio Acevedo y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responden a Claudio Vidal. Entre la lista de ausentes, en tanto, estaban los tres integrantes del bloque Independencia que se desmarcó de Unión por la Patria por el acercamiento del gobernador Osvaldo Jaldo al gobierno libertario. El oficialismo deberá poner su parte, con todos los legisladores sentados en sus bancas para bancar el veto presidencial. Juliana Santillán sería una de las ausentes por una misión a China ya programada (es presidenta del grupo parlamentario de amistad con ese país). Y, desde ya, las miradas estarán puestas sobre Lourdes Arrieta, que mitad en serio mitad en broma, en la oposición dicen que ya está de su lado.

"A juntar los dos tercios": la oposición apuesta al "todo o nada" para rechazar el veto presidencial, todavía sin los votos

El Senado, otro escenario para la derrota

Victoria Villarruel en el Senado.

“Tenemos justos los votos”, admitió durante la semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ser consultado sobre las chances de que el Senado apruebe la boleta única de papel. El proyecto que llega en revisión de Diputados será tratado el próximo jueves, en una sesión en la que se podrían sumar otras dos derrotas para el oficialismo: el rechazo al DNU para el otorgamiento de fondos reservados a la SIDE por 100 mil millones de pesos y el proyecto para avanzar con el financiamiento universitario que quedó trabado en 2024 por la ausencia de presupuesto.

Francos comentó que “hay algunas pequeñas diferencias, esperamos que se salve” el proyecto de BUP que no termina de convencer a algunos sectores. No obstante, a última hora del viernes trascendió un nuevo borrador con ajustes al dictamen de comisión que acercaría posiciones y permitiría la aprobación, aunque no definitiva porque esta situación obligaría al regreso a Diputados.

La convocatoria se produce luego de un intento fallido por parte de la oposición la semana pasada, ya que Victoria Villarruel no lograba juntar los votos suficientes para la boleta única y, al mismo tiempo, quería retrasar el mal trago por los otros dos temas. En ese contexto, UP convocó a una sesión el jueves en la que no logró quórum. “Hay senadores que van a las marchas y se sacan fotos, levantan las banderas por la educación pública y la salud, pero en vez de venir a sentarse ahora al recinto prefieren especular”, se quejó José Mayans, jefe del interbloque de UP.