Las entrevistas de Tomás Rebord en Blender causan algunos efectos, por ejemplo que Miguel Ángel Pichetto despliegue un sonrisa franca a los largo de 4 segundos. "Facialmente le costó", apuntó un usuario, que cree ver en él un "zoon polítikon", concepto elaborado por Aristóteles que básicamente significa "animal político".

En un pasaje de la entrevista de este jueves, que el propio programa se ocupó de cortar para viralizar en las redes, el diputado nacido en Banfield trajo a colación al primer presidente de la actual democracia, quizá en un aspecto insospechado: "Alfonsín decia que hay tres cosas que no se pueden aprender de grande".

"¿Son transgresoras, eh, te las bancás?", pidió permiso el entrevistado, descontando que lo iba a tener. Y precisó, sin mucha necesidad de hacer aclaraciones posteriores sobre el tema: "Algunas tienen que ver con los escándalos recientes".

Primero (según Alfonsín según Pichetto): "Hay que aprender de chico a andar en bicicleta".

Segundo: "Hay que aprender de joven a c..." (Pichetto dijo la palabra completa)"

Tercero: "Hay aprende de joven a hacer política".

-¿De grande no te lo puden explicar?, preguntó y a la vez redundó el conductor.

"Y... es muy difícil el aprendizaje", concluyó el entrevistado, y reiteró, con el tono de quien quiere compartir la carga de un concepto y unas palabras: "Eso lo decia Alfonsín, ¿eh?".

El diputado también habló sobre el futuro político de Mauricio Macri, de quien fue candidato a vice en la derrota de 2019. "Es una figura muy importante que se retiro con una activo del 41 por ciento", dijo en relación al resultado de aquellas elecciones.

Dijo que Macri pudo haber sido presidente en 2023 si se presentaba, "y Cristina en el 19 también", pero "bueno, le dan bola a esos oráculos de las encuestas... mil casos en el conurbano... imagen negativa, positiva. Si (Sergio) Massa hubiera mirado la imagen negativa se iba a la casa corriendo".

No ve un retorno futuro del peronismo al poder "en la medida en que exprese estas ideas y estos pensamientos", que a su modo de ver "atrasan veintipico, treinta años". Observa que "no aparece un liderazgo emergente que exprese una idea moderna de la construcción de un capitalismo productivo".

"El sujeto político de Perón era el trabajador. No era el desocupado, el desocupado era una circunstancia dramática. Y el kirchnerismo en su última etapa, especialmente en el gobierno de (Alberto) Fernández, ha desvirtuado eso. No ha cumplido el legado de Perón. El mundo del plan es una resolución demasiado fácil", dijo.

También le pegó a la Iglesia: "No colabora con la construcción de un modelo capitalista. No son buenas las ideas de que es mejor ser pobre porque el reino de los cielos va a estar lleno de pobres. No ayuda el catolicismo en la Argentina al progreso". Dijo que prefiere el protestantismo "porque tiene una idea de que la riqueza es buena".

