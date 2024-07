Miguel Ángel Pichetto: "Cristina se acerca a la moderación y a Perón cuando no está en el poder"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Miguel Ángel Pichetto criticó los dichos de Cristina Kirchner en el aniversario de la muerte de Perón, explicó su apoyo a las privatizaciones y criticó el modus operandi del Gobierno con la presentación de la Ley Bases. Además, recapituló la victoria de Milei frente al peronismo. “Para explicar a Milei hay que comprender el fracaso y la insatisfacción de la sociedad en términos de expectativas de los gobiernos, especialmente el último”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires con ya varios mandatos, el primero en 1993 y el último en 2023. Es presidente del partido Encuentro Republicano Federal. Fue uno de los titulares de la Auditoría General de la Nación. También fue candidato a vicepresidente en el 2019, senador nacional durante 18 años, entre 2001 y 2019. Además fue consejero de la magistratura e intendente de Sierra Grande en 1985. Hoy conduce el bloque de oposición amigable Hacemos Coalición Federal, que reúne 25 diputados.

¿Cuánto hay de peronismo, considerando esa idea de que peronismo es más que un partido, más bien una cultura o un "ser" argentino, o pudo ser interpretado como peronista, en las personas que normalmente votaban al peronismo y esta vez votaron a Javier Milei?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin dudas. Si analizamos la elección del balotaje, ha habido sectores del peronismo, sectores humildes, que votaron a Milei. Decepcionados totalmente por la última gestión, y por un proceso de pérdida, de decadencia de la Argentina de los últimos 20 años.

Para explicar a Milei hay que comprender el fracaso, o la insatisfacción de la sociedad en términos de expectativas de los gobiernos, y especialmente el último. El último gobierno fue decepcionante, y también hay que explicar lo que fue la pandemia, la cuarentena y el encierro. Esa sensación terrible de frustración que sufrió la sociedad y que derivó en la emergencia de Javier Milei.

Caso Loan: hallaron restos de sangre en la camioneta del matrimonio detenido

¿Escuchaste el reportaje de Cristina en Gelatina?

No lo escuché, leí algo hoy de lo que salió en los medios.

Allí ella se desdice de la palabra “progresista”, recrea a Perón y se asocia con lo que él representa. ¿Percibís en ella una intención de correrse de esa perspectiva transversalista que quería llevar adelante Néstor para moverse al peronismo clásico?

Ella debe estar haciendo un análisis crítico de la visión ideológica de centro izquierda que tuvo, y que emprendió durante toda su gestión. Quizás el fenómeno más notorio es la influencia capitalina, la visión ideológica cultural de Buenos Aires como centro del país que gravitó en el gobierno de Alberto Fernández. Totalmente nefasto.

Ella debería hacer una autocrítica, también. Si hay algo positivo para recordar del legado de Perón es que concebía al mundo como el mundo del trabajo, y el sujeto político de Perón era el trabajador. El kirchnerismo dejó jubilados con moratoria y planes para todos. Esta fue la gran contradicción argentina.

No hubo un esfuerzo por la generación del empleo privado, ni por la apuesta a la actividad productiva. En el legado que nos deja estos últimos 20 años hay casi 150 mil millones de dólares que se fueron en exportación de gas y petróleo.

Lo que ahora condenan como modelo extractivista contradice lo que se hace en su propia provincia, Santa Cruz, una de las provincias mineras más importantes donde hay distintos proyectos de inversión minera.

En el discurso del kirchnerismo hay un repetir de "coloniaje" y "extractivismo". Conceptos totalmente viejos. Siguen leyendo a Galeano, leen Las venas abiertas de América Latina, hablan del extractivismo del Congo como los minerales de sangre. Se refieren a los diamantes, no entienden nada.

Ojalá nuestro país sea extractivista. Ojalá logre la autosuficiencia gasífera, minera y petrolera que le permita ingresar recursos vía exportaciones, como hace Chile. Ojalá el país no tenga que importar nada más nada.

Fijate la incoherencia del Gobierno actual, que se peleó con Lula cuando luego le resolvió una crisis de falta de gas para proveer energía que le hubiera provocado un daño muy grande al gobierno de Milei sí no se hubiera abastecido de los barcos que mandó Lula para continuar con la actividad el energética argentina.

Ojalá el país sea lo que condenan ellos ahora, que indudablemente podría llegar a ser un país que tenga resuelto el tema de la macroeconomía, el ingreso de dólares para el Banco Central, generar empleo en sectores dónde se hagan inversiones mineras, petroleras y gasíferas, como lo está haciendo Vaca Muerta.

La inconsistencia del kirchnerismo en la historia es que nunca lo quiso a Perón, que ahora lógicamente se acerca por la fecha y la historia. Ella siempre se acerca a la moderación y a Perón cuando está fuera del poder. Y no lo digo como crítica sino como racconto histórico. Siempre hubo una negación y una mirada elitista, casi revolucionaria de la construcción del ideario kirchnerista en términos de estos 16 años que gobernaron el país.

Perón en 1974

Guillermo Moreno: “El pibe está chapita, por lo tanto, no puede terminar su mandato”

Ayer dijiste “Hace falta profesionalidad. No vengan de nuevo con una ley de 400 artículos ni con Sturzenegger”. Contame tu visión de cómo sigue esto...

Con Sturzenegger pueden venir, porque es una decisión... A lo que me referí fue al concepto de la mega ley, o mejor dicho, la Ley Ómnibus, que ha sido un diseño de Sturzenegger. Lo que me parece es que es importante un abordaje parlamentario a partir de un buen relacionamiento con el Congreso. Basta de agresiones y de decir que somos lo peor de la Argentina, porque las instituciones en el país funcionan mucho mejor de lo que muchos piensan y de lo que algunos colegas tuyos dicen.

El Congreso ha demostrado que puede debatir, ha podido resolver estas dos megas leyes con inteligencia. Ha pasado por el Congreso lo que podía pasar, lo que no pudo pasar no pasó porque no había consenso político, porque en la democracia cuando se tienen minorías hay que buscar acuerdos. El Gobierno hizo un esfuerzo a través de Francos de diálogo y construcción positiva, y porque necesitaba estos instrumentos para comenzar su gestión, y el Congreso también comprendía lo fundamental que era darselo.

Ahora llega lo que el Gobierno denomina esta segunda etapa de implementar la gestión. La tarea con el Parlamento tiene que ser sobre la base de temas concretos, lo que yo denomino normas temáticas, como se han manejado otros gobiernos. Se tratan temas que el Gobierno necesita, leyes más cortas y concretas. Sturzenegger parece que habla de desregulación. Bueno, muy bien. Leyes en Argentina sobran.

Si necesita concretar algo, que envíen al Congreso leyes más cortas para trabajarlas con más eficacia y más precisión en los debates, tanto en comisiones como en el propio recinto, y no en este sentido de mega ley, de revolear 600 artículos y ver qué es lo que pasa. Esto provoca un estrés institucional que no es una característica ni de la Argentina ni de Latinoamérica.

A 50 años de la muerte de Perón: cómo fueron las últimas horas y el dolor popular por el lider que marcó la historia

Alguien con tan pocos legisladores como Milei, con sus gritos, con sus formas extemporáneas, y a pesar de haber tardado seis meses, ¿no terminó logrando imponer más reformas de las que lograría quizás un presidente con una mayoría de senadores y diputados? En conjunto, y teniendo en cuenta que todavía el DNU sigue vigente, ¿las reformas que aplica Milei a los seis meses no son mayores a las que ha podido aplicar cualquier otro presidente?

Puede ser ese un análisis, pero si analizas la delegación de poderes y emergencias económicas que todos los gobiernos anteriores han tenido, te diría que las de ahora son mucho menores. Tal vez, si él hubiera planteado una ley más concreta y corta en términos de la emergencia y de la delegación, conjuntamente con moratoria y con blanqueo, eso hubiera estado en quince o veinte días. Depende cómo se lo vea.

El proyecto de inversión lo tuvo el gobierno kirchnerista sin hacer tanto ruido, lo hicieron de manera secreta. La historia parlamentaria argentina la puedo detallar, porque la viví desde el año 1993 en adelante con intensidad, y no siendo un espectador, sino que participando activamente. La gran reforma del Estado que hace Menem es un modelo de marco general que luego permite avanzar en leyes en particular. Yo creo que fue una gran reforma, el intento de construir un país capitalista con reglas de juego y credibilidad en el mundo para que vengan a invertir.

Lo que logró es razonable, pero creo que podría haber avanzado más rápido, por ejemplo en los planes económicos. Pero bueno, el balance de estos seis meses son estas dos leyes, una es el capítulo fiscal y la recuperación del impuesto a los ingresos. Sabemos que hay un sector del trabajo que va a estar perjudicado, pero también era una anomalía total haberlo eliminado en su momento, cuando lo hizo Massa, con la convalidación de los gobernadores, salvo JxC que votó en contra. El propio Milei votó a favor de la derogación, pero es un impuesto que se reconstruye y que permite que las provincias empiecen a tener un ordenamiento en su masa coparticipable.

Lo que hay en la Argentina es una gran anomalía. No estoy hablando de nadie en particular, hablo de cómo funcionan las instituciones. La que representa el interés de las provincias, la Cámara Federal, es la cámara del Senado, y el Senado votó en contra de la recuperación del impuesto a los ingresos y en contra de Bienes Personales y el blanqueo en el cuál iban a ser beneficiarios.

Hoy veo que hay un gobernador del sur que quiere judicializar cuando su provincia está en una crisis bastante profunda. Tiene problemas fiscales muy graves heredados del gobierno anterior, y plantea la judicialización. Hay también falta de expertís en el Senado.

50 años: El mito "Perón"

Si vos ves como bajan la privatización de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino y de RTA, sobre la cuál hay un gran interés inmobiliario, lo baja el propio miembro informante de La Libertad Avanza. Lo sacan de la ley, porque sino la ley no salía. Lo retiran antes de votarla en general, por lo tanto, no se podía insistir en la Cámara de Diputados. Yo sigo leyendo las mismas tonterías que publican algunos colegas y algunos medios sobre que no se quiso tratar, cuando ni siquiera se podía tratar. No se incluyó en el debate en general, la Cámara de Diputados sólo podía insistir por el tratamiento de los temas que se votaron en general y se rechazaron en particular, porque hay una tradición, una doctrina del Congreso sobre de qué manera de dirimen estos temas cuando hay diferencias entre la Cámara de origen y la Cámara de revisión.

Lo que no se podía tratar era lo que no habían puesto, que el propio miembro informante y presidente provisional del Senado, el senador Abdala, dijo “bueno, vamos a retirar de la ley estas tres privatizaciones”, y todo el mundo escuchó. Y aún así, sigue habiendo gente que habla de que nosotros nos opusimos. Yo voté las privatizaciones en la primera votación de la Cámara de origen, también en los '90 coincidí con el modelo de privatización que impulsó el presidente Menem, tengo un plano de coherencia en eso.

Hay empresas públicas que pierden mucha plata, hay algunas empresas que hay que reformularlas. No estoy con un modelo de privatización cerrado, creo que se pueden hacer empresas de capitales mixtos, participación de los trabajadores, participación de las provincias y del sector privado, en fin. Creo que hay que explorar alternativas y no ir a modelos de negociación que impliquen negocios solamente para algunos vivos.

Hay algunas cuestiones de los '90 que están mal. Una de ellas es el Banco Hipotecario, con el 20% el empresario que está a cargo lo conduce. Bueno, no. Hubo un intento de querer privatizar el Banco Nación y le dijimos que no, porque el modelo era el mismo que el del Banco Hipotecario. Me refiero a que hemos hecho esfuerzos importantes durante este tiempo.

No hemos tratado el tema de la cultura, porque es un tema importante para la Argentina. Argentina no es un país como El Salvador o Nicaragua, países que no tienen ni una librería o una biblioteca, como dice nuestro amigo Jaime Durán Barba. Argentina es un país importante en el plano cultural. Tiene emprendimientos culturales, genera empresas y desarrollo, en un momento determinado proveía a toda América Latina de lo que era la actividad de los teleteatros y de la cultura nacional.

Pichetto durante el debate de la Ley Bases.

De Julian Assange a Mariano Pérez

Eso lo sacamos, sacamos la reforma de los códigos, eliminamos la Ley de Pesca, que era una apertura a negocios y a privatizaciones del sector donde, supuestamente, iban a aparecer empresas argentinas a manos de chinos. Como apareció en estos últimos cuatro meses un empresario chino con una sociedad anónima argentina y un funcionario de la Cancillería pidiendo que lo dejaran sacar la merluza, que estaba prohibida la pesca. Y no pasó nada con este tema, nada. La canciller balbuceó y no pasó nada.

¿Qué te quiero decir con esto? Hemos hecho esfuerzos para que la ley salga de una forma razonable. Hemos elevado los topes en el impuesto a los ingresos, el mínimo tanto para solteros como para casados, las alícuotas son bajas.

Las alícuotas de Bienes Personales son muy bajas. Si hubieran quedado las mismas del modelo anterior, cualquiera pagaba Bienes Personales porque el mínimo era de 27 millones de pesos. Por lo tanto, con la inflación y con el proceso de ajuste todo el mundo iba a pagar Bienes Personales, por lo tanto el Senado se había equivocado en este tema.

Se ha hecho un esfuerzo importante, vamos a ver cómo se gestiona este tema, si el Gobierno tiene recursos humanos para gestionarlo, si tiene capacidades para llevar adelante procesos de eficiencia en la gestión pública. Por ahora no lo ha demostrado mucho.

El mercado recibe con ADR's en baja la segunda fase del plan económico y el blue para arriba

Elizabeth Peger: El Gobierno habló de una reforma electoral y la idea de bajar la edad en la que los jóvenes puedan votar, y también ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué viabilidad tienen estas dos reformas para avanzar en el Congreso?

A mí me parece que la edad de 16 años es una edad razonable, creo que ya hay algunas estructuras de madurez que le permiten hacer el uso y el ejercicio del voto. Más abajo de esa edad me parece totalmente complejo, no lo veo y no estoy de acuerdo.

Con relación al aumento de la Corte, siempre sostuve que la Corte argentina era una Corte muy chica, equivalente a la de Uruguay que tiene 3 millones 700 mil habitantes. La Argentina tiene casi 50 millones de habitantes y además, la Corte tiene competencias y materias que llegan por distintos medios, recursos extraordinarios, por recursos de queja. Indudablemente que la Corte puede llegar a tener un número más razonable, puede llegar a siete, hay que darle el lugar al género, a las mujeres. Me parece que por ahí puede venir la idea de aumentarla.

Siete me parece razonable, 15 me parece un disparate, como había planteado el gobierno de Fernández. Alfonsín tuvo siete, Menem tuvo nueve, el Gobierno empezó con siete y después pasó a cinco, hizo demagogía con que tenía cinco y después se enojó con la Corte. La Corte no está para ser amiga del gobierno, tiene que mantener su independencia. No me parece tan desmedido una Corte de siete que requiere de acuerdos políticos, se requiere de diálogo con la oposición y los aliados, con los partidos políticos desmembrados. El PRO, el peronismo de las provincias, con la UCR. Se requiere de un diálogo político para poder avanzar.

Y también se requiere de acuerdos para encontrar el perfil de los jueces e integrar el género en la Corte, algo fundamental. Siempre he pensado de la misma manera, incluso hice un estudio comparando con los países latinoamericanos y la Corte argentina era una de las cortes más chicas en el continente. Colombia tiene un tribunal constitucional, pero sus cortes, mismo que Chile y Brasil, tienen entre nueve y doce miembros. No me parecería irrazonable que la Corte tuviera siete miembros e integrar a la mujer como parte, no sólo una sino dos, como mínimo.

Además, el Gobierno ha enviado dos hombres para complementar los cinco. Esto está pendiente en el Senado, veremos cuál es su respuesta y viene la etapa de la audiencia pública, y de la resolución del Senado donde se requieren dos tercios para elección de un juez de la Corte.

Caso Loan: Sergio Maldonado cargo contra Patricia Bullrich y la ministra le respondió "nos vemos en la Justicia"

Alejandro Gomel: ¿El año que viene cree que habrá PASO o tendremos un 2025 sin PASO?

A mí la primaria me parece un exceso. No estaba en el marco de la Constitución del 1994. La primaria es un esquema que se instala prematuramente en el imaginario popular, en donde el resultado de la primaria puede signar el último año de un gobierno o puede impactar de manera demoledora en la economía.

El constituyente cuando previó cuándo tenía que hacerse el relevo entre elección y elección dijo "el último domingo octubre", que generalmente cae entre el 24, 25 o 26, en la última semana del mes, Si hay PASO, un mes después, y entrega del poder el 10 de diciembre. ¿Por qué lo hizo? Si pensamos el sentido de algunas cosas que se hicieron en la constituyente, que algunas se hicieron muy bien y otras muy mal, por ejemplo yo personalmente no estoy de acuerdo con la eliminación del Colegio electoral ni tampoco con el balotaje, pero eso es un pensamiento propio. Lo que quiero decir es que se hizo para acortar el período de incertidumbre y para que la situación económica no se desbande. En cambio, tenemos hoy un sistema donde la primaria se instala en el mes de agosto como un resultado gravitante que impacta sobre la economía, cómo le pasó a Macri, que tuvo que devaluar después del resultado de la PASO, y después su gobierno concluye prácticamente con la primaria, a pesar del esfuerzo que hicimos para recuperarnos en la primera vuelta, donde terminamos con el 41% de los votos, pero la primaria ya había signado el proceso e impactado en la economía.

No estaría mal ni demás dar ese debate, que implica además una cabalgata electoral, porque en el medio están los gobernadores que, alegremente, en esta Argentina que ya no es un país federal, que ponen elecciones en cualquier fecha. En este país hay elecciones todo el año, marzo, abril, mayo, junio, todo el año elecciones. Es un disparate, hemos perdido la entidad nacional, no existe más la idea de país, de proyecto de Estado Nación. Los feudos locales ponen las fechas electorales y hacen del proceso electoral del último año donde se elige presidente, un escenario imposible de vivir y aguantar, donde se vota cinco o seis veces en algunas provincias, sumado a las elecciones municipales, que también se separan, lo cual es otro disparate total.

Tras la nueva ola de despidos, estatales multiplican protestas y el Gobierno amenaza con el protocolo "antipiquetes"

Cuando comienza la democracia, se elegía todo el mismo día. Me parece que este es uno de los temas que hay que ordenar para volver a tener un sentido de Estado Nación, un proceso de unidad nacional, un esquema donde se vote un solo día. Estas cartas orgánicas municipales o constituciones provinciales donde la elección tendrá que ser 60 días antes o 92 días después de la elección nacional, toda esta pavada que se construyó y que determina un desgaste terrible desde el punto de vista de la ocupación de la ciudadanía que pasa todo el año votando.

Esto hay que resolverlo, hasta incluso con alguna convocatoria para la reforma de la Constitución de nuevo.

MB FM