Bartolomé Abdala: "Voy a trabajar para que lo senadores le demos una ley al pueblo inmediatamente"

El senador Bartolomé Abdala aseguró que el oficialismo pretende convencer a parte de la oposición para que se los acompañe con la Ley Bases para que salga lo más rápido posible, ya que "es una ley que los 50 millones de argentinos están esperando". “Somos conscientes de que el bloque de UxP no nos van a acompañar, pero hay otros bloques y subbloques con los cuales hay que hablar”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bartolomé Abdala es Senador Nacional y presidente provisional del Senado de la Nación. Fue fundador del PRO en la Provincia de San Luis en el año 2007, encabezó la Liga Sanluiseña de Fútbol. Fue secretario de Turismo, director del Banco de San Luis durante la gobernación de Alberto Rodriguez Saa. Además, fue diputado Provincial en el 2013 y en el 2017. Afirmó que el Gobierno está listo para afrontar su segunda batalla en el Senado y que “lo que nosotros tenemos que trabajar desde el oficialismo es lograr las voluntades suficientes para que esta ley sea tratada”.



Voto a voto, ¿usted cree que van a conseguir la aprobación de la Ley Bases en Senadores? y de ser así, ¿con o sin modificaciones?

Toda la Argentina sabe, ya la media sanción en Diputados ha sido aprobada y enviada al Senado, y tenemos la ardua tarea de hablar con los senadores y buscar el raciocinio de ellos para que esta media sanción sea aprobada y se pueda transformar en ley.

Nosotros, como oficialismo, lo que pretendemos es que esta ley salga sin ningún tipo de modificación, porque es una ley que los 50 millones de argentinos están esperando. Entiendo que va a ser buena para todo lo que va a venir y, esencialmente, para respalda todas aquellas ideas que se hablaron en campaña.

El pueblo argentino votó mayoritariamente el 19 de noviembre y, por lo tanto, recurro a la persuasión de los legisladores, entendiendo que con estas sesiones que va a haber, en primer lugar en comisión, donde tenemos que tener mayoría para tener el dictamen, en segundo lugar ya en el recinto tratando la ley, a mi entender, debería suceder apoyando lo que el pueblo argentino expresó en las urnas. Creo que debería ser aprobada.

Obviamente, somos conscientes de que hay un bloque con un gran número de senadores, como el de UxP, que no nos van a acompañar, pero hay otros bloques y subbloques con los cuales hay que hablar.

Desde lo personal quiero decir que acudo a la sensatez y al raciocinio de todos ellos para que nos acompañen entendiendo que la ley representa aquellas ideas que se plantearon en campaña y que fueron avaladas por el pueblo argentino. Hoy los senadores tienen la posibilidad de legalizar estas ideas y darnos la misma responsabilidad que nos otorgó el pueblo para la victoria de Javier cuando se ganó esa elección y se empezó a gestionar.

Claudio Mardones: ¿Se están preparando para las modificaciones a cambio de que no se caiga la sanción de la ley en el Senado?

Mirá, todos sabemos que el cuerpo del Senado es un cuerpo democrático. Como hombre del oficialismo, voy a trabajar para que los senadores tengamos la posibilidad de generar al pueblo argentino una ley de manera inmediata.

No niego la creatividad, la inteligencia de los senadores que componen, digamos, el cuerpo de 72, pero creo y entiendo que hoy es momento de respaldar lo que el pueblo argentino manifestó, que nos den ese voto de confianza, que se legalice de alguna manera las ideas que se planificaron en campaña y que todas aquellas ideas que, por cierto, los distintos senadores tengan.

Creo que ellos son muy conscientes que, inteligentemente, se pueden generar nuevos proyectos y se pueden tratar tranquilamente. Nosotros no negamos la posibilidad de que cualquier senador debata y plantee proyectos. Lo que nosotros buscamos en esta oportunidad es darle previsibilidad rápidamente a la Argentina y que tenga una ley que es muy importante para poder generar este marco de acuerdo para que el inversionista se anime a venir a la Argentina.

Y como me gusta decir a mí lo que es la macro-política. Por un lado, vos desde el Estado generás la macroeconomía y por otro lado la macro-política. Después, por cierto, hay cuestiones que, a lo mejor, afectan a distintas provincias, a distintos senadores, que entiendo que esa creatividad, esa inteligencia puesta a favor de sus provincias, se puede hacer a través de un proyecto paralelo, a través de otras resoluciones o dentro del mismo decreto reglamentario cuando se efectivice la ley.

Motivo por el cual creo y entiendo que lo que nosotros tenemos que trabajar desde el oficialismo es lograr las voluntades suficientes para que esta ley sea tratada. Personalmente no me gusta hablar de fechas, pero obviamente no te voy a negar, Jorge, que como hombre del oficialismo me gustaría que sea sancionada cuanto antes, porque creo y entiendo que es lo que el pueblo ya nos delegó desde el año pasado, y aún no hemos podido sacar esta ley.

CM: Interpreto, entonces, que parte de la propuesta del oficialismo va a ser, las diferencias debatirlas en otro momento, con otro proyecto, o en la reglamentación.

Bueno, usted ha sido muy sintético y efectivo, digamos, en el mensaje. Solicitarle a ellos que nos den la oportunidad de sacar esta ley a la mayor brevedad posible. Porque no es una ley que particularmente estamos regulando sobre nosotros o legislando sobre nosotros, sino que es una ley que va a comprender el accionar y la vida de los 50 millones de argentinos.

CM: Tengo entendido que fue usted quien recibió a la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, el viernes en San Luis, y que también tuvo un encuentro con el Gobernador, Claudio Poggi. ¿Fue así?

Sí, así es. Tuvimos la alegría de recibir a Victoria el día 3 de mayo. Con muchos sentimientos, porque acá en San Luis, en el feriado provincial, se celebra la festividad religiosa tanto del Cristo de Renca como del Cristo de la Quebrada. Son dos Cristos para nosotros muy milagrosos. Somos creyentes.

En ese marco invité a Victoria, quien aceptó gustosa, y bueno, nos acompañó, la cual fue motivo de alegría. Hacía muchísimos años, más de 30, que no venía un presidente o un vicepresidente a acompañar a los puntanos, a los sanluiseños, como nos gusta decir, en esta fiesta religiosa. Así que creo que eso le dio un engalanamiento muy interesante a ese día, que, por cierto, el gobernador, cualquiera fuera, generalmente siempre acompaña a los gobernadores que están presentes en esta fiesta.

Y también, bueno, tuvimos la presencia de un montón de transeúntes y de feligreses de distintas provincias, como siempre nos acompañan, especialmente en Mendoza, en San Juan, y hasta de Tierra al Fuego. Había gente que viene a procesar su fe por el Santo Cristo de la Quebrada y el Espíritu del Rey.

Alejandro Gomel: ¿Está claro cómo se van a manejar con respecto al tema dietas? ¿Van a ir para atrás?, ¿qué se va a hacer?

Mira, claramente los senadores de la Libertad de la Avanza no lo votamos, votamos en contra. Personalmente, me hago cargo de que voté en contra. Hemos presentado además un proyecto para retrotraer este tema de las dietas y también te comento que hay varios proyectos relacionados con este tema en donde oscilan distintas características. A decir verdad, esto es parte del desastre que nos había dejado el gobierno anterior, en donde hay salarios o jubilaciones de privilegio que son altamente superiores a lo mejor que a la jerarquía del tipo funcionario de la actividad actual.

Entonces, me parece que el tema del debate de las dietas es sumamente interesante, dentro de todos los debates que estamos dando desde el 5 de diciembre, cuando asumimos.

AG: ¿Esto lo van a tratar después, cuando termine la Ley Bases? ¿O la idea es hacer algo ahora, inmediatamente?

Generalmente, cuando uno se pone a dialogar, se tratan distintos temas. También somos conscientes que está el tema del colectivo de créditos UVA, también está el tema de la Boleta Única.

Es decir, uno cuando dialoga con los distintos senadores va planteando cada uno los temas que hay, incluso periódicamente. Sucede que mientras no estén las voluntades suficientes para llegar a lo suficiente, no tendrás los dictámenes de condición, no lo podés tratar.

Pero por cierto que la voluntad nuestra es no solamente aprobar la Ley de Bases sino también gestionar rápidamente y con claridad el tema de la Boleta Única.Y bueno, también muchos proyectos que están vigentes y que han estado parados durante años.

Entonces, creo que para todas esas cosas también es importante poner la Ley Bases.

