Milei y el atraso cambiario: ¿la Argentina está cara en dólares?

Las advertencias de los economistas por el atraso cambiario motivaron una airada respuesta de Javier Milei que redundó en un nuevo debate: ¿la Argentina está cara en dólares? Bajo la perspectiva del presidente, se trata de un fenómeno intrínseco de la estructura del Estado argentino, a corregir mediante su política económica. No obstante, la dominancia de la inflación sobre la evolución del tipo de cambio balizó un encarecimiento en moneda estadounidense, según los analistas consultados por PERFIL.

A través de una publicación en su cuenta de X, canal predilecto del mandatario para comunicarse con las masas, Milei enumeró los cinco pilares de su plan económico: superávit financiero en el Tesoro, base monetaria constante, brecha cambiaria baja, saneamiento del balance del Banco Central y levantamiento paulatino del cepo.

Cómo impactó la política económica del Gobierno en el consumo de los argentinos

A partir de esa enumeración, el jefe de Estado postuló un interrogante respecto al retraso del tipo de cambio: "¿Estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?".

Inflación alta, devaluación a cuentagotas: el combo del atraso cambiario

En diálogo con este medio, el director de EPyCa Consultores, Martín Kalos, recordó que en la previa del balotaje, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa resolvió el congelamiento del tipo de cambio con una inflación de dos dígitos que encarecía al país en la comparación con el resto del mundo.

"Después tuvo lugar una devaluación muy brusca (ya en gobierno de Milei) que nos abarató tremendamente. Desde ahí, se encarece nuevamente porque el tipo de cambio sube mucho menos de lo que sube la inflación. En pocos meses, pasamos de ser un país muy barato a un país muy caro en dólares en función de cómo la inflación acelerada se come rápidamente el margen", describió.

En tal sentido, Kalos juzgó que la Argentina "está relativamente cara" bajo los parámetros de la moneda estadounidense. Sin embargo, el analista sostuvo que el encarecimiento no abarca a todos los bienes y servicios que se comercializan en suelo nacional.

"Hay cosas que siguen siendo baratas. Sobre todo si uno mira el transporte público, que sigue subsidiado y sin actualizarse en algunos casos. También las tarifas de servicios públicos en general, que no se han actualizado todo lo que podrían y están baratas en dólares. Pero todo lo que es electrónica está caro en dólares. Está más cara que hace tres meses y es probable que siga encareciéndose en dólares a medida que los precios sigan subiendo a un ritmo más rápido que el tipo de cambio", razonó.

Coincidió el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, al expresar que "hay señales de un incipiente atraso cambiario", percibidas en el intercambio comercial con los países fronterizos como Uruguay o Chile. Las colas interminables de autos

"En buena medida por el cierre de la brecha, se va terminando el flujo de ciudadanos de lugares limítrofes que venían a gastar a la Argentina. Empieza a observarse que no estamos tan baratos con Uruguay. Vuelve a ser negocio irse de Cuyo o La Patagonia para hacer compras de ropa y tecnología a Chile, donde siempre fue más barato porque tiene menos impuestos. Incluso en las comparaciones con precios de nafta, comida y electrónica con Estados Unidos estamos prácticamente en los mismos costos en dólares pero con salarios en dólares muchísimo más bajos", explicó.

El especialista en macroeconomía no descartó una profundización de la apreciación del peso frente a la divisa estadounidense. Con una dinámica inflacionaria en descenso pero todavía en torno al 8%-9% mensual y un crawling peg -microdevaluaciones controladas- de 2%, Sigaut Gravina vaticinó un tipo de cambio real atrasado hacia mediados de año.

"Ingesta de sustancias": el comunicado de Presidencia luego de la acusación de un ministro español a Milei

Para el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, la discusión sobre el atraso cambiario está anudada al punto de comparación histórico que se tome así como los productos a comparar y el país o países que se incluyan en el ejercicio comparativo.

"Desde el 2015 para acá, estamos en un nivel más alto que en los peores momentos (más caros en dólares). Pero no estamos tan altos como en los momentos más holgados que hubo recientemente que fueron en el final del gobierno de Mauricio Macri", graficó.

En tanto, Tiscornia reconoció que en la comparación con otros lugares, "aparecen algunas señales de que no estamos baratos en dólares". "La pregunta es si esto va a persistir o va a cambiar. El problema que hay hoy es que nos seguimos encareciendo porque la inflación le sigue ganando a la devaluación, por ahora. Por eso, el Gobierno está tratando de bajar la inflación cuanto antes", acotó.

En términos históricos, cada vez que la Argentina atravesó un período de alto encarecimiento en moneda extranjera, resolvió el dilema con un salto del tipo de cambio

Los precios de los alimentos bajaron en la última semana de abril

"El Gobierno quiere evitar tener que hacer otra devaluación. Ahora, es cierto que no puede seguir indefinidamente la inflación por encima del movimiento del tipo de cambio. La situación de equilibrio no va a estar muy lejos de la que tenemos ahora. Si el plan del Gobierno es exitoso en lo fiscal y se cumplen las proyecciones que hay de que pueden ingresar muchos dólares en la economía argentina por la vía de la energía y la minería, la Argentina no requiere una moneda muy depreciada", cerró Tiscornia.

¿Argentina está cara en dólares?

A propósito de la controversia alrededor del atraso cambiario, un informe de la Fundación Ecosur contrasta los precios locales y externos de distintos bienes y servicios. El análisis toma en consideración las dinámicas de Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, España, Italia, Estados Unidos y los resultados cristalizan las disimilitudes entre los diferentes rubros, siendo más notable la disparidad de los alimentos, los servicios públicos y los productos electrónicos

"Si bien hubo una rápida desaceleración desde el pico de diciembre (25,5%), la inflación acumulada en los últimos cuatro meses fue 90% y en el mismo período el dólar informal subió solo 6%. Esto indica que hubo un significativo encarecimiento en dólares", destaca el reporte.

No obstante, la canasta analizada evidenció que, al dólar blue, la Argentina todavía no está cara en billete verde: "Si miramos la evolución en el tiempo, Argentina está algo más cara que en 2023, pero sustancialmente más barata que en 2017. Si hacemos la comparación al tipo de cambio oficial, la canasta de bienes y servicios lógicamente se encarece un poco en dólares, pero sigue estando más barata que en los países con los que comparamos".

"La indumentaria y los bienes durables son más caros que lo que salen en el promedio de países seleccionados, mientras que el resto de los productos analizados (alimentos, servicios, educación, alquiler) son más baratos. Por ejemplo, un vestido en Argentina sale USD 62 al paralelo, mientras que en promedio cuesta USD 39 en los otros países; un celular que en otros países cuesta unos USD 1.200, aquí sale USD 1.990", ejemplifica el estudio.

En cuanto al valor de la luz, el gas, el agua y el boleto del transporte público, en nuestro país representa el 20% de lo que cuesta en promedio en el resto de las naciones comprendidas en el paper. Algo similar ocurre con los alimentos y en especial la carne, que cuesta aproximadamente la mitad que los demás países.

"Caso contrario se da con indumentaria y electrónica. La ropa se encuentra en torno a 40% por encima del promedio. Una computadora cuesta cerca de 40% más de lo que cuesta en promedio afuera de Argentina y un celular cuesta alrededor de 70% más", agrega el texto.

Más allá de los cotejos estadísticos, los salarios argentinos son menores en dólares que los medidos en los otros ejemplos. De hecho, nuestro país detenta el quinto puesto en el ranking de las remuneraciones mínimas más bajas de la región, detrás de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

MFN / Gi