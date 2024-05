Adorni volvió a enojarse por una pregunta sobre los perros de Milei: "No vamos a hablar"

Luego de que se difundiera un informe del medio CNN titulado "Así clonaron a Conan, el perro de Javier Milei", el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a enojarse con la prensa acreditada en Casa Rosada por una pregunta sobre los perros del Presidente, al insistir en que no hablará de la "vida privada" del mandatario.

"Agradezco que ante una situación tan compleja como la que vive Argentina, la preocupación sea la vida de los perros del presidente", ironizó el Portavoz de la Presidencia durante su habitual contacto con periodistas, luego de la investigación en la cual se entrevistó a dos especialistas norteamericanos que habrían participado del proceso de replica de cinco perros.

La respuesta de Manuel Adorni sobre el número de perros de Javier Milei: "Es meterse con su familia"

"De la vida privada del Presidente, y de lo que yo considero que es un tema privado de Milei, no vamos a hablar ni ahora ni en ningún otro momento", manifestó el funcionario a cargo de la comunicación del Gobierno libertario.

En ese sentido, se exasperó nuevamente por la temática, que se volvió recurrente en las últimas ruedas de prensa, y que ya había argumentado en otra oportunidad que "es meterse con la familia" del Jefe de Estado.

“Lo que sugerís me parece de una falta de respeto, sobre decir que Milei habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa", había dicho el vocero a un periodista de El Destape que buscaba precisar si son cuatro o cinco las mascotas que tien Milei en los caniles de la Quinta de Olivos.

“Tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Lo que dijiste me parece absolutamente desubicado”, le había señalado Adorni, sobre el tema que ha generado misterio desde la campaña presidencial.

Según la investigación de CNN, las dos empresas estadounidenses especializadas que participaron en el procedimiento, que fueron consultadas por el medio internacional, aseguraron que "Javier Milei clonó en 2018 a su mastín inglés Conan y obtuvo cinco cachorros".

El predio recuperado por el Gobierno

En otro tramo de su conferencia, el vocero presidencial confirmó que el Gobierno le restituyó a la administración de Parques Nacionales dos hectáreas a orillas del Lago Nahuel Huapi, en Bariloche.

"El gobierno anterior había entregado a una agrupación política denominada 'Fundación Arcángel San Miguel por Justicia Igualdad y Solidaridad'. Esta agrupación era liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano a Juan Grabois", detalló Adorni.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo por supuesto que no son una novedad. Se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones”, afirmó el funcionario al manifestar que los parques nacionales "son patrimonio de todos los argentinos".

Diana Mondino justificó su frase sobre los chinos: "Los argentinos también eran todos iguales"

El salario de los funcionarios

Por otro lado, el Portavoz le contestó a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camionetos y uno de los triunviros de la CGT, que había manifestado que el Presidente Milei, su hermana Karina -secretaria General de la Presidencia-, y el propio Adorni le habían "ganado a la inflación con sus sueldos" después de que las áreas a su cargo cambiaran de jerarquía.

En esa línea, recalcó que su propia función y la de las áreas que dependen de Presidencia debieron haber tenido rango de ministerio desde el pasado 10 de diciembre. “No le ganamos a la inflación, hemos perdido contra la inflación. Es matemática de primer grado”, remarcó y deslizó: “No entiendo de dónde saca el cálculo”.

"Cuando algo está congelado, como nuestros salarios, contra algo que aumenta, como la inflación, pierde. Es inentendible lo de Moyano, no lo van a entender nunca", cerró.

