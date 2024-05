Juan Luis González: "No creo que la Feria del Libro sea un lugar para plagiadores como Milei"

El periodista Juan Luis González considera que el debate sobre la cantidad de perros que tiene y dice tener Milei no es superfluo, sino que expresan “un potencial conflicto político”. “Hay dos caminos, Milei dice que tiene cinco perros porque no quiere admitir que se le murió Conan, o dice que tiene cinco perros porque es lo que realmente cree, pero ahí estamos hablando de la salud mental del Presidente”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Luis Gonzalez es periodista de política en la Revista Noticias y profesor de la escuela de periodismo de Perfil. Además, es autor de “El loco”, el bestseller sobre el Presidente.

Alejandro Gomel: ¿Hay Conan o no hay Conan?

Conan hubo, ahora hay cuatro en la Quinta de Olivos. El gran tema, que fue tapa de la Revista Noticias y ocasionó la enorme bronca del Presidente, fue que contamos que en Olivos hay cuatro perros, pero el Presidente dice que hay cinco. Hay dos caminos, Milei dice que tiene cinco perros y juega con cinco todas las mañanas, pero miente porque no quiere admitir que se le murió, o Milei dice que tiene cinco y juega con cinco porque es lo que él cree que sucede, y ahí estamos hablando de un tema más complejo, que es la salud mental del presidente.

AG: Se nota la incomodidad del vocero cuando se le pregunta por ese tema…

Creo que la frase “si el presidente dice que tiene cinco perros, tiene cinco perros”, que parece sacada del libro de Orwell “1984”, tiene potencial para quedar en la historia de las grandes frases políticas. Adorni sabe que es un tema complicado, para Milei son literalmente los hijos. Por otro lado, Adorni, que lo conoce, sabe que ahí hay un potencial conflicto político, porque hay una trama en donde la matemática no cierra y habilita un montón de preguntas sobre el presidente.

AG: Vas a presentar tu libro en la Feria del Libro, pero el que finalmente no va es Milei. ¿Cómo tomaste la decisión de que el Presidente eligiera el Luna Park para presentar su libro?

Tengo más sospechas que información sobre esto, pero estoy muy convencido, conociendo cómo son Milei y Karina con el dinero, que el problema ahí fue monetario. Incluso es lo que dice Alejandro Vaccaro. Javier Milei quería alquilar la Plaza de los Toros, que es el lugar más caro de La Rural, y el presupuesto era de 300 millones de pesos, algo de lo que no puede hacerse cargo el Estado, porque es una actividad privada del Presidente como autor del libro.

Milei ya fue en el 2021 al Luna Park. En mi libro dedico un capítulo a ese episodio, porque él asegura que alquiló el Luna Park a 400 mil pesos, un número que no cierra ni de cerca. Tiene sentido que vaya a presentarlo ahí, porque puede tener un mejor arreglo. Dicho esto, me parece bien la decisión del Presidente y lo aplaudo, porque no creo que la Feria del libro sea un lugar para plagiadores como Milei. Lo hemos publicado en varias notas de la revista, es un plagiador comprobado. Aún no me ha llegado el nuevo libro, pero lo voy a comprobar.

La presentación de mi libro en la Feria es mañana a las 4 de la tarde en el Salón Cortázar. Va a ser una charla interesante con gente que ha tenido acercamientos o investigado a Javier Milei.

Claudio Mardones: ¿Cómo definirías la foto actual de la relación del presidente Javier Milei con la rama ultra ortodoxa Jabad Lubavitch? Fue precisamente esa relación la que motivó su primer viaje a Nueva York y su promesa de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Pareciera que esta relación ha pasado a un segundo plano, ¿cómo ha evolucionado esa relación con Milei en el poder?

Es muy interesante. Yo insisto con que este Gobierno tiene un proyecto mesiánico y, en segundo orden, político. Cuando digo mesiánico me refiero a lo literal: comienza cuando dice que se le aparece Dios y le da la misión para ser presidente. La relación de Milei con el judaísmo hay que entenderla en la misma línea, él dice que recibe en octubre del 2020 la aparición de Dios y en junio del 2021 conoce al rabino Wahnish, que ahora es embajador en Israel. En esa reunión, que iba a ser una reunión protocolar de 15 minutos, estuvieron tres horas, y el ahora embajador le pronosticó a Milei que iba a liberar la Argentina. Le tocó una fibra íntima de Milei, que es el mesianismo y todo lo que tenga que ver con ser el elegido de Dios. Él sale de ahí hecho judío, una cosa muy llamativa porque había sido cristiano toda su vida.

Les recomiendo seguir a un intelectual que se llama Facundo Milman, que es judío y estudió mucho la cultura judía. Milman dice que no es casual que Milei, entre todas las ramas que hay, se haya inclinado por la Jabad Lubavitch, porque tiene una tradición anticomunista muy fuerte. De hecho, la tumba del rabino que fue a visitar Milei es de un rabino que escapó de la Unión Soviética cuando estuvo detenido. Entonces, es una tradición histórica de anticomunismo. Hay una cruza de anticomunismo y de mesianismo que tiene sentido.

Me parece que hay una capa donde Milei está en una pelea bíblica y todo lo que pasa por abajo a veces no le interesa o lo pasa de largo. De hecho, el viaje a Estados Unidos fue en el avión que pagó el rabino, que también pagó el alojamiento y su visita con Clinton. Estamos hablando de medio millón de dólares. Después el que pagó todo eso terminó siendo embajador en Estados Unidos. Son mecanismos extraños los de este gobierno.

La relación de Javier Milei con el judaísmo parte de su mesianismo, según Juan Luis González.

AG: Pareciera que Milei no les da mucha atención a las internas, no está en ese día a día...

Creo que lo aburre y no le parece interesante. Si vos estás en el plano de Moisés, lo que pasa en la Cámara de Diputados te parece menor.

AG: ¿Karina entra a jugar en los lugares que no ocupa Milei?

Karina es la médium que comunica a Conan, que está sentada al lado de Dios. Antes de eso no era "El Jefe", esa figura nace a la par de que ella lo comunique con Dios. Desde ahí se constituye la figura de "El Jefe", que Milei aprovecha para que Karina se ocupe de aquellos huecos que a él no le interesan.

AG: Ayer, en ese mismo sentido, Jorge Fontevecchia le realizó una entrevista a Juan Grabois, y discutían sobre que en esos huecos aparecen personajes como Caputo o Sturzenegger, y que es ahí donde encontramos algún contrasentido entre lo que dice Milei, lo que hace, y ese pragmatismo de espacios que ocupan Caputo y Sturzenegger en la economía del día a día.

Coincido. Grabois conoce a Milei, ha tenido un debate con el Presidente en Perfil en el que Milei defendió la venta de órganos. El gran tema de esta semana, con la Ley Bases, fue si Milei es un líder pragmático o si es el dogmático que siempre conocimos, en el sentido de que la Ley Bases que se aprobó en Diputados tiene 400 artículos menos que la inicial. Mi opinión personal es que siempre termina triunfando un Milei real, la construcción del Milei ficticio es algo que podés llevar a un hecho puntual o arrastrar un tiempo, pero como un animal enjaulado, eventualmente termina liberándose.

AG: En la biografía de Milei afirma que estudió en la UBA…

Salió en la autobiografía de Milei en España, que también contiene plagios. De hecho, le hace plagios a Bertie Benegas Lynch. En España, Milei se pone esa autobiografía, no sabemos si se cometió un error o si Milei pensó que como salía en España nadie se iba a enterar. A pesar de que sus plagios hayan sido descubiertos, Milei lo siguió haciendo.

