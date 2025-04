Eduardo Feinmann: "Milei reventó la clase media, pero aún tiene una alta valoración positiva"

El periodista Eduardo Feinmann brindó este lunes una entrevista en el canal de streaming Gelatina, donde analizó el panorama político argentino, con especial foco en el presidente Javier Milei. Afirmó que, a pesar del fuerte impacto de sus políticas en la clase media, el mandatario conserva un nivel de apoyo significativo en la sociedad.

“Reventó a la clase media. Es un Gobierno que destruyó a la clase media. A la clase baja la benefició con la baja de la inflación y manteniendo los subsidios a la energía. Pero así y todo sigue teniendo una valoración popular muy grande”, sostuvo, en diálogo con Pedro Rosemblat.

Es que según el conductor de A24 y Radio Mitre, los datos más recientes muestran que “el Gobierno sigue teniendo una valoración muy grande, entre el 40 y el 50%”. Y agregó: “Clarín hoy publicó encuestas de Milei ganando por 6 puntos al kirchnerismo a nivel nacional. Lo más valorado por la gente es que haya bajado la inflación del 25 al 3%”.

También planteó que el ascenso de Milei es consecuencia directa del desgaste generado por los gobiernos anteriores: “No habría Milei sin Néstor, Cristina, Macri y Alberto Fernández. Milei es producto del hartazgo que la gente tenía también de Cristina Kirchner”. Según su mirada, el voto al actual presidente fue “una paliza electoral” y “por algo habrá sido”.

Feinmann se refirió al estilo comunicacional del presidente y su vínculo con el periodismo. Lo describió como “el mayor tuitero de la política” y consideró que “le molesta la crítica”. Sin embargo, aclaró: “Él dice que le molesta la mentira, no la crítica. Yo lo he criticado y no he tenido problemas”.

A modo de contraste, recordó sus experiencias con otros expresidentes. “Néstor no sabés lo que era, Cristina, Macri a través de Marcos Peña... A todos los presidentes les molesta”, aseguró. Y concluyó con una afirmación sobre su rol como periodista: “A mí, Feinmann, no me vas a domar, no lo hizo Macri, Cristina, ni Néstor. Milei no lo va a hacer. A otros periodistas les gusta ser domados, el chirlo”.

También fue crítico con la dinámica actual de los medios: “Quizá lo malo sea que lo importante es el click”, dijo tras referirse como “una pelotudez” al título que PERFIL publicó sobre el papa Francisco. Además, calificó como “una basura” la tapa de la revista Noticias que lo presentó como “el facho cool”, aunque aclaró que se lo toma con humor. "Como todo lo que hace Fontevecchia", disparó.

Fuertes críticas a la herencia K

Feinmann cuestionó duramente los años de gestión kirchnerista. “Lo que yo critico del kirchnerismo es que provocó tanta pobreza, tanto problema de educación y liberó las drogas que hizo un pueblo pobre, bruto y drogado. Ese es el gran mal de los últimos 20 años, que gobernó 16 años el kirchnerismo”.

También apuntó contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner: “Fue la presidenta más corrupta de la historia. Ningún libro de historia va a poder negar u ocultar una condena judicial”. En esa línea, defendió el accionar del Poder Judicial argentino: “Las causas fueron iniciadas aun durante su gobierno, cuando manejaba el Poder Judicial”.

Sobre la posibilidad de que la Corte Suprema actúe en el futuro, opinó: “No creo que lo vaya a hacer ahora porque me da la sensación que le van a dar la impunidad para que sea candidata”.

Milei, el Congreso y la Corte

Consultado sobre la reciente designación de jueces por decreto, consideró que se trató de “una jugarreta”, aunque reconoció diferencias con un caso similar ocurrido en el inicio del gobierno de Macri: “Esta vez fue distinto porque ambos pliegos tenían estado parlamentario, los mandaron a los pliegos, les tomaron examen, uno de los miembros obtuvo 9 firmas, incluidos senadores del peronismo. El presidente explica que los tuvo que nombrar por DNU porque el Parlamento no hizo su trabajo”.

Al referirse al Parlamento, sostuvo: “Yo veo al Parlamento funcionar bien”, y mencionó como ejemplo la iniciativa de diputados que pretenden “ir a buscar a ministros con la policía por el caso LIBRA”.

Cambios en la política: el fin de los partidos tradicionales y el derrumbe del PRO

Feinmann trazó un diagnóstico crítico sobre el sistema de partidos: “La política de hoy no tiene nada que ver con la que estábamos acostumbrados. Milei vino a romper todo. La comunicación, las redes, la política en los medios”.

Consideró que los espacios tradicionales están desmembrados: “El PRO no existe a nivel nacional. JxC está desmembrado. La UCR destruida adentro. El peronismo totalmente implosionado. La gente no vota más partidos, vota personas”.

También ironizó sobre el estado actual del peronismo: “¿El peronismo verdadero cuál es, el de Kicillof, el de Cristina, la condenada, el de Schiaretti?”. Y añadió: “Los jóvenes no saben quién es Perón, ni Evita, ni Alfonsín, ni Balbín”.

Para Feinmann, el partido fundado por Mauricio Macri perdió relevancia: “Hoy Macri o el PRO vale 8 puntos. No vale más que eso. Hoy es irremontable”. Recordó cómo en las encuestas de 2022 se proyectaba a Horacio Rodríguez Larreta como el próximo presidente, pero “Bullrich lo rompe en pedazos” en la interna, y Macri luego “empieza a pegarle a Bullrich”. Según su análisis, esa dinámica generó decepción social y allanó el camino para el ascenso de Milei: “Los estrategas de Milei tomaron la palabra ‘cambio’ y a esa bandera le sumaron la palabra ‘casta’”.

