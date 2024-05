Diana Mondino volvió de China sin la renovación del swap y más conflictos

La canciller Diana Mondino volvió a quedar en el ojo de la tormenta al pronunciar una frase con sesgo racista durante una entrevista con el diario Clarín. “Los chinos son todos iguales”, sostuvo.

La canciller se vio obligada a rectificar sus dichos, pero las explicaciones no alcanzaron y sumaron un nuevo episodio en la relación bilateral entre Argentina y China, que atraviesa su peor momento desde hace muchísimos años.

Mondino viajó a China días atrás en visita oficial para intentar recomponer la relación bilateral con el segundo socio comercial de la Argentina y principal destino de exportaciones primarias, luego de la visita de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, al país y de los gestos de alineamiento absoluto del gobierno libertario a la Casa Blanca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los objetivos que Mondino llevó consigo a Beijing en su vuelo de línea era el de conversar acerca del swap de monedas, y de su vencimiento en junio de este año. De hecho, Mondino viajó con Santiago Bausili, titular del BCRA, y con Pablo Quirno (quien siguió la gira europea con la canciller), secretario de Finanzas del Palacio de Hacienda.

“Quisiera saber por qué ha capturado la imaginación de todos los argentinos. El swap existe hace más de dos décadas”, se preguntó Mondino durante una entrevista y agregó: “En el Banco Central chino nos preguntaron sobre ese tema; Argentina está en condiciones de devolverlo”.

Los dichos de Mondino transparentan que no hubo avances en la conversación y que la renovación del swap asoma al menos por el momento lejana. En toda la comunicación oficial de Cancillería durante la gira de la canciller por China, no hubo referencia alguna al swap, pese a haber viajado con el titular del BCRA.

Mondino desde París dijo que “todos los chinos son iguales”, al ser consultada por la Base Espacial china, asentada en la provincia de Neuquén. Con todo, la titular del Palacio San Martín sostuvo que no había personal militar según la inspección realizada por Argentina.

En ámbitos diplomáticos señalan que la torpeza de Mondino es un doble contratiempo. Por un lado dejó mal parado al país frente al gigante asiático, por otro, dejó mal parada a la administración libertaria ante EE.UU., país que presionó para que se realizase dicha inspección.

Disertación de Diana Mondino. Foto: Cancillería

Los dichos de Mondino son el epílogo de una visita oficial que tuvo “sabor a poco”, según confían los empresarios que participaron de la misma. Tal como contó PERFIL, Mondino y su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, trabajaron en el desarrollo de una agenda orientada a los negocios.

Con todo, los empresarios que pisaron suelo chino no mostraron satisfacción. Y es que en la recorrida hubo seis empresas del rubro minero. Solo una de ellas realizará nuevas inversiones en el país. Se trata de la empresa Sunresin. El resto, son subsidiarias que ya trabajan en el país como CATL o Gotion, empresas líderes en la producción de baterías de litio.

Además de la poca repercusión en materia económica, la gira de Mondino estuvo atravesada por desinteligencias. Dos diputados, Alvaro Martínez (LLA-Mendoza) y Karina Bachey (PRO-San Luis) aceptaron viajar a Taiwán invitados por organizaciones de dicho país. El viaje a su vez, incluyó una estadía de días en Dubai. El viaje del libertario Martínez llamó la atención entre los propios bloques de la oposición ante la inminencia del debate de la ley Bases en Congreso.