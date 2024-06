Crece el optimismo en el mercado: suben bonos y ADR's tras la aprobación de la Ley Bases

Las acciones argentinas en Wall Street operaban -la mayoría- con subas promedio del 3% en las primeras horas de este viernes 28 de junio, al igual que los bonos nominados en dólares, entre ellos el Global (GD35D) que lideraba las subas con un1,5% seguido por el Global GD41D con un1,1% y el Global GD46D 1%.

Sin embargo, algunos analistas consultados por PERFIL no ven una gran euforia por el momento. En parte, porque señalan que el mercado ya venía consolidando los aumentos en jornadas previas.

Así lo explicó el Lic Gastón Lentini en diálogo con PERFIL. "Desde mi punto de vista, buena parte de esta noticia ya estaba en precios. Y si bien el mercado todavía no está en los máximos que logró en mayo, antes de que se trate esta ley, me parece que deberíamos ir justamente a ver nuevamente bonos en la zona de 60 dólares, como la del E30 y un riesgo país acercándose de vuelta a la barrera de los 1000 y acciones empujando hacia arriba", vaticinó el analista.

Según su mirada, "tal vez no con el mismo entusiasmo que hace dos meses, pero sí, reitero mi optimismo", aseguró y le puso nombre a los sectores que espera que más crezcan: "Primero en el sector de petróleo, luego en el sector de gas, y finalmente en el sector de la construcción, que son lo que considero van a tener más posibilidad de afluencia de inversiones de empresas o fondos del exterior", dijo.

Respecto de las acciones que puedan verse más beneficiadas en este momento, a la hora en que Argentina pueda recibir dinero del exterior, señaló aquellas que tienen ADR, "principalmente YPF, Grupo Financiero Galicia, Pampa, Central Puerto, en el sector de servicios también Telecom, ya que es una forma simple para los inversores del exterior de invertir en Argentina comprando acciones directamente de Nueva York", dijo.

Por su parte, la analista Elena Alonso, CEO de Emerald Capital coincidió con Lentini en que no ve euforia, aunque si onda verde para lo que viene.

"El mercado abrió para arriba, pero no tanto", destacó porque según su mirada "está bastante prudente porque ya se apreció cuando salió en Senadores", indicó. Y agregó: "ya se sabía más o menos cómo iba a quedar ayer", señaló,

Para la estratega también hay otros factores gravitando en el mercado como el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, qué va a pasar con el tipo de cambio, entre otras cosas. Además Alonso señaló: "Ayer dijeron que en julio no van a haber aumentos de tarifas y eso ayuda también a la previsibilidad de las cosas, entonces puede ser que, al tener el mercado mayor previsibilidad, las acciones comiencen a responder bien. Yo creo que va a estar bien el mercado, pero no va a ser algo eufórico básicamente", destacó.

Lo que viene, tratar de sacar el cepo

En relación a lo que hay que esperar para el futuro, y tras haber escuchado de boca del mismo presidente de la Nación con su apuesta a encaminarse a una nueva fase de política monetaria, Gastón Lentini expresó: "Pensando en lo que viene, apostaría a que toda la expectativa va a estar puesta en dos ejes: la baja de impuestos y la quita del cepo. ya que son dos cercos que no permiten que la actividad comercial crezca", vaticinó. Y ese camino explicó que no permiten "ni dentro del país por la carga impositiva, ni internacionalmente por la imposibilidad de quien invierte de sacar el dinero luego. Con lo cual debemos estar muy atentos a esas dos variables para ver un nuevo impulso alcista, tanto en el mercado de acciones como en el de bonos; ya que si no, no hay mayor valor por destrabar que el que ya casi está incluido en los precios de mercado actuales", completó el estratega.

lr