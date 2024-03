En diálogo con Modo Fontevecchia, el asesor financiero Gastón Lentini hizo un análisis de la situación con el foco en dos ejes: desde el punto de vista del mercado y del inversor extranjero la señal es positiva. Recibir de parte del presidente Javier Milei un discurso con señal conciliadora, llamando a la negociación y, según refiere el analista, sabiendo que la otra parte no va a ceder ni aceptar negociar, pero de todos modos llama a la negociación.

De modo que, consigue alejarse un poco del perfil tan radical que mostró hasta el momento, y de su lema de “romper con la casta”. El llamado a las partes a negociar, no puede tener otra lectura que no sea como señal positiva, remarca el experto en finanzas. Asimismo agrega, “Toda la estructura de ahorro de costos, recortes de gastos, a nivel nacional también es visto con buenos ojos. Eso tendrá repercusión primero en los bonos e inmediatamente después en las acciones. En los bonos porque todo ahorro aumenta la posibilidad de pago, con lo cual a mi criterio los bonos tenderán a subir y fuerte”.

“El mercado va a reaccionar bien respecto a los bonos. Pero aunque muchos digan que van a subir y subir con grandes rendimientos, no soy exageradamente optimista. Sí, van arrancar al alza, pero si bien aún tienen recorrido hacia adelante mientras se den los anuncios de recorte, pero como inversor no vendería”.

Acceso al mercado internacional de crédito

“En consecuencia el riesgo país tenderá a la baja. Esta situación impulsará a que la Argentina, como país, y en particular el sector empresario, tenga nuevamente acceso a los mercados internacionales de crédito. No me refiero a que Milei vuelva a endeudarse, lo que posiblemente suceda, me refiero a que cualquier empresa, como podría ser el caso de YPF que necesita más de USD 5.000 millones, tenga la posibilidad de pedir dinero al exterior, a una tasa aceptable que permita los desarrollos de la compañía dentro del país”.

“Con algo de suerte y tiempo, todo eso atraerá más capitales, más trabajo y un círculo virtuoso que permita al país poder salir de la situación de crisis”, señaló.

Un ahorro simbólico

En un segundo eje de análisis destacó: “Ahora bien, y poniéndome más crítico, la verdad es que mucho de lo que dijo y contó el Presidente en su discurso se centró en números absolutos, ni relativos ni porcentajes. Por lo tanto, que se hable de un ahorro de 45.000 millones de pesos, lo que equivale a 50 millones de dólares, no es una cifra abultada de dinero para que un Presidente esté haciendo alarde de un enorme ahorro”.

“Se hicieron varios anuncios y mucho se habló de la nominalidad. Hablo de muchas medidas de ahorro, planes sociales que no correspondían, de quita de subsidios, eliminación del paquete de millas, de la eliminación de los choferes, pero en términos nominales. Ahora si hablamos en términos reales en dólares es muy poca plata para un país. Es simbólico y valioso, pero no un cambio sustancial. Expresa la idea, el sentido mucho simbolismo, pero no salva a un país”.

“Hablar de ahorro vale a fines simbólicos, de igual modo que lo es el hecho de que Milei viaje en un avión de línea y no en uno de la flota presidencial. Sin embargo, ahorrar 2 o 5 millones de dólares es tan simbólico como que la provincia de La Rioja haya ‘defaulteado’ por no pagar 25 millones de dólares”.

“Dicho todo eso, el pedido de paciencia puede ser tomado por una parte del electorado. No obstante, la otra mitad de la población a la cual está ‘atacando’, es la que tendrá que mover las fichas ahora. Me refiero a los gremios que empiezan con las paritarias y posiblemente mantengan las medidas de fuerza; la patronal, que tendrá que definir si cede o no en paritarias y en función de eso aumentar o no los precios; al sector salud y también al docente”

“También debe contemplarse a los ‘planeros’, en el buen sentido sin que la palabra sea peyorativa, en referencia a las personas que necesitan la asistencia del Estado. Hoy no hay trabajo para ofrecerles y en muchos casos se trata de gente que no está capacitada para hacer tareas complejas, por lo que la economía necesita retomar la actividad para que esa gente pueda insertarse en el campo laboral”.

La esperanza en el campo

El consultor en finanzas advierte que “recién se está comenzando a transitar la recesión, no hay que olvidar que el nivel de actividad de enero bajó al 30% y febrero siguió con la misma tendencia a la baja, con lo cual aún falta. Lamentablemente el país está ingresando a una etapa en la que habrá muchos despidos, porque la actividad se frenará y no habrá compras. Los precios dejarán de subir, pero principalmente porque la gente dejará de consumir, las ventas se desplomarán”.

“Ese combo crítico, tal vez quede de alguna forma contenido por una buena liquidación de la cosecha del campo que empieza entre abril y mayo, lo que podría darle aire al Gobierno para seguir engordando las reservas y normalizar un poco el comercio exterior. Tal vez allí sí se pueda pensar en una segunda mitad de año transitando hacia la normalización y con algo de positivismo, ya habiendo tocado fondo y alcanzado el piso”, enfatizó Lentini.

Transición a un plan más sostenible

“Sin embargo, si se habla del proyecto de refundar el país, no veo muchos sindicalistas ni opositores con ánimo de sentarse a la mesa de negociación, ni interesados en aprobar ahora una ley que refunde el país, ello en contra incluso, de intereses personales o sectoriales”, señaló Lentini.

En igual sentido, otro experto en finanzas señaló que “los fundamentos que respaldan el repunte, con superávit fiscal, contracción monetaria y acumulación de reservas, podría enfrentar presiones a corto plazo. Es imperativo que el Gobierno encuentre el modo para transitar desde las medidas de emergencia adoptadas, hacia un plan más sostenible. Esta transición podría parecer factible tras el anuncio del Pacto del 25 de mayo, aunque habrá que ver si en verdad surgen planes o reformas fructíferos de dicha cumbre”.

“El año se inicia en marzo”, agregó citando un viejo refrán argentino. “Mantenemos una postura cautelosamente optimista, dado que las dificultades del ajuste macroeconómico impuesto por el Gobierno, no socavaron hasta el momento el respaldo popular a Milei”.

