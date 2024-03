Este fin de semana, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a elogiar al mandatario argentino Javier Milei luego del breve encuentro que protagonizaron durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) hace poco más de una semana.

"Lo amo porque él me ama", expresó el precandidato republicano en el discurso que dio en Richmond, Virginia, y, en referencia a la reconocida frase "Make America Great Agin", agregó: "MAGA es el mayor movimiento del mundo, incluso Argentina es MAGA".

En este sentido, el ex mandatario estadounidense hizo referencia directa a la Argentina y a su relación con el libertario y manifestó: "Su Presidente es un gran tipo, él me ama, y yo lo amo a él. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada".

"Está haciendo un gran trabajo, allí hay grandes problemas, pero la Argentina es un hermoso lugar", añadió a los elogios destinados a Milei.

A pesar de no haber podido concretar una reunión, tanto Milei como Trump mostraron vastas señales de sintonía ideológica. En este contexto, el presidente argentino sostuvo que espera que el norteamericano logre consolidarse en las internas de su espacio para regresar a la Casa Blanca.

Trump apoyó a Milei: "Es uno de los pocos que puede hacer a la Argentina grande otra vez"

Durante su breve encuentro en National Harbor, Maryland, Milei manifestó: "¡Presidente! Qué lindo conocerlo. Es un gran placer conocerlo. Es un gran honor para mí. Gracias por sus palabras. Estoy muy contento, es muy generoso. Muchas gracias, es un gran placer".

En lo que fue su exposición en la CPAC, el expresidente de Estados Unidos agradeció la presencia del mandatario argentino y señaló que "es un gran señor, es MAGA, Make Argentina Great Again".

"Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí", agregó el precandidato republicano que también se mostró conforme con el discurso del libertario en el foro económico de Davos.

