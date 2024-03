Máximo Kirchner: "Milei lee mejor que Macri, es más ordenado, fue a buscar tiempo y se llevó tiempo"

"A diferencia de (Mauricio) Macri, Milei lee mejor, tiene objetivos de corto y mediano plazo, es un poquito más ordenado, entiende o pareciera entender un poco más algunos términos económicos que Macri, fue a buscar tiempo al Congreso y se llevó tiempo, eso es real" La reflexión corresponde a Máximo Kirchner, y se escuchó este fin de semana en un plenario kirchnerista, en su mayoría de La Cámpora, representando una suerte de tibio elogio al presidente, además de menoscabar a Macri, la figura política que siempre encabezó los odios de la vereda K.

Máximo Kirchner fue el encargado de cerrar esa reunión de parte de la militancia kirchnerista, ocasión en la que ironizó sobre otro aspecto del discurso libertario: " Fue tan irracional que había adentro del Congreso tres tribunas cantando `la casta tiene miedo`, mientras los cuidaban cinco mil policías". " ¿Entonces quién tiene miedo?, repitió.

Para el hijo de Cristina Kirchner, la invitación presidencial a los distintos sectores políticos para firmar el Pacto de Mayo en Córdoba, "le sirvió a ganar tiempo". "La pelota cayó en el área, y Milei la bartoléo y la mandó para el 25 de mayo", señaló con tono futbolero Máximo Kirchner.

"Además todo ese espectáculo de las Fuerzas de Seguridad, ¿cuánto costó?", se preguntó el legislador, titular del PJ Bonaerense, cuestionando "para qué hacían falta cinco mil policías, si incluso dentro del recinto hubo mejores comportamientos que la última vez que fue Alberto (Fernández), cuando hubo diputados de la oposición que saltaban arriba de las bancas, se iban, se hacían los ofendidos".

"Esta vez en el Congreso hubo un comportamiento de respeto (desde la oposición), lo que hubo (con Milei) fue respeto", precisó.

Para el que no hubo elogio alguno fue para el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y al respecto Máximo Kirchner recordó las críticas que el propio Milei le hacía en su momento al entonces ministro de Macri. "Estamos en un momento donde `Toto` Caputo tiene una oportunidad más. Y la tiene después del desastre que hizo. Eso dijo el propio Milei, quien lo acusaba de despilfarrar 15 mil millones de dólares", destacó Kirchner hijo.

El diputado también diagnosticó que el Gobierno "busca que los trabajadores y trabajadoras adentro del mundo formal se enfrenten con los informales", promoviendo que "el pueblo dirima las problemáticas peleándose entre sí" y acusó a Milei de "potenciar todas las miserias y debilitar las virtudes" de la sociedad.

Máximo Kirchner se mostró muy crítico ante los dichos de Milei calificando al Estado como una organización criminal: "Llegamos a la conclusión que el Estado para el presidente es una organización criminal cuando cumple un rol de función social, pero no cuando desaparece argentinos y argentinas. No es una organización cuando el Estado se apropia de bebés, y para el presidente el Estado cuando tortura al que piensa diferente o lo encierra tampoco es una organización criminal, entonces tenemos puntos de vista muy antagónicos".

"Yo no creo que el Estado sea una organización criminal", remarcó, "¿Yo creo que el Estado debe ser más eficiente? Claro. ¿Cómo los que estamos acá no vamos a entender que el Estado debe ser más eficiente si una de las características aparte muchas veces y capitalidad del Estado es la militancia para poder organizar los barrios para así facilitar las políticas públicas o la llegada de políticas públicas?", agregó el diputado del Unión por la Patria.

Finalmente, remarcó las críticas de Milei a la gestión de Alberto Fernández, pero puntualizó en el señalamiento a Cristina Kirchner, ya que considera que el libertario apuesta a destruir lo que la ex vicepresidenta construyó. "El actual Presidente opera como coartada, y habla del gobierno de Alberto. Pero no lo nombra, la nombra a Cristina, porque el elemento a destruir no es Alberto, el elemento a destruir es otro", evaluó, concluyendo al destacar que "desde lo político, desde las capacidades, porque qué mejor que cargarle a una persona, que tuvo las presidencias que tuvo, que tiene la capacidad de escribir un documento de 33 hojas, de llamar a la discusión y al debate, sin agredirlo aparte".