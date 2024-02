La Rioja cayó en default: “La foto es muy mala hacia afuera”

Generalmente, las provincias suelen endeudarse cuando se trata de una inversión que involucra obras de infraestructura en la vía pública, sin embargo, la provincia de La Rioja cayó en default tras no afrontar el pago de USD 26 millones, lo cual podría traer cierto malestar entre los inversores provinciales. Ante este panorama, este medio se contactó con el economista, Lucas Carattini.

“Lo que ocurrió en La Rioja es un problema más a futuro, porque las provincias incurren en endeudamiento, que no necesariamente es algo negativo, sobre todo si es para desarrollo de infraestructura”, comentó Lucas Carattini. “Cuando una provincia tenga que ir al mercado a buscar deuda va a ser un problema”, agregó.

El default de La Rioja generó mucho ruido en el mercado

Posteriormente, Carattini planteó: “No solamente las provincias se endeudan en dólares, hay muchas provincias que emiten deuda en pesos y eso puede generar un ruido ahí. Luego, manifestó que, “la discusión del pago o no de La Rioja son USD 26 millones, que es un compromiso que la provincia puede afrontar, sin embargo, esto generó mucho ruido en lo que es el mercado y generó mucho malestar en todos los inversores provinciales”.

Finanzas provinciales saneadas

“Políticamente es un problema, no solamente por la discusión política en sí, sino más por una cuestión de la foto que vos le mostras al mundo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay muchas provincias, más allá de la discusión del envío o no de fondos discrecionales, que tienen las finanzas provinciales bastante saneadas”.

El bono emitido en La Rioja se verá afectado por la devaluación

Por otro lado, el economista señaló: “Salvo la provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias no tienen potestad de emitir papel moneda propio”. A su vez, remarcó que, “se va a generar mucho malestar en la gente de La Rioja porque no es real lo que dice su gobernador, sobre que no es una moneda que no se devalúa, también va a sufrir los efectos de la devaluación”.

Para finalizar, Carattini expresó: “La foto es muy mala hacia afuera, no solamente de los inversores de algún título público de la provincia de La Rioja sino inversores que tienen una empresa en la provincia, te genera cierto nivel de alarma la poca predisposición que tiene la política a encarar los problemas”.