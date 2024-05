En medio de los rumores sobre un posible cambio en el Gabinete de Javier Milei, Miguel Ángel Pichetto aseguró que sería una decisión que "oxigenaría algunas áreas". En un extenso reportaje, el diputado de Hacemos Coalición Federal evaluó la administración de La Libertad Avanza y defendió la Ley Bases, sobre todo la reforma laboral y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

En el ciclo On the record, el periodista Iván Schargrodsky le consultó a Pichetto por la información que circula sobre posibles cambios en el Gabinete en las próximas semanas. "Ahí entrás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del Gobierno, pero yo creo que oxigenaría algunas áreas. A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de Agricultura o un secretario de Agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del presidente únicamente", respondió el diputado.

La reducción de la cantidad de ministerios es uno de los grandes caballitos de batalla de Milei. Sin embargo, para Pichetto no necesariamente es algo bueno. "Creo que la educación es un factor importante y que hay un área que está sobrecargada. No estoy descalificando a la persona que la lleva adelante, pero creo que tiene muchas responsabilidades muy sensibles", reflexionó sin mencionar a la ministra Sandra Pettovello.

Pichetto, además, se refirió a funcionarios clave del gobierno. Sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó su "buena actitud de diálogo" y contó que conversaron "en dos o tres oportunidades".

"Hablo con gente del gobierno como Santiago Caputo. Tengo respeto por él. Tiene una actitud de mucha vocación por lo político. Es un hombre joven, tiene valentía y coraje", aseguró el legislador que acompañó a Mauricio Macri en la fórmula presidencial en las elecciones de 2019. Además, destacó el papel que tuvo el consultor en los debates por la Ley Bases.

El diputado también se refirió a la secretaria General de la Presidencia, o "El Jefe", como llama Milei a su hermana. "Con Karina tuve un diálogo bueno. Me pareció correcta", dijo. Consultado sobre su enorme protagonismo, Pichetto respondió. "Indudablemente algunas cualidades tendrá. No estoy en el día a día del gobierno, pero a mí me recibió y hablamos de un tema en particular". Además, contó que la conoció personalmente en el primer debate por la Ley Bases y que en aquella oportunidad le pidió que le transmitiera al presidente la importancia de hablar con los gobernadores.

Pichetto sobre el liderazgo de Javier Milei

Como máxima expresión de lo que mediáticamente fue bautizado como "la oposición dialoguista", Pichetto respaldó la Ley Bases. En particular, defendió la reforma laboral y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), una de las reformas más cuestionadas del proyecto. El diputado reconoció el aprendizaje que hizo el gobierno desde el primer debate fallido a la actualidad.

Según el diputado, la experiencia de enero "fue muy interesante" aunque haya terminado "en una frustración". "El enojo a veces no es bueno para un gobierno. El presidente se enojó y la ira no es buena. Habría que haber utilizado el cuarto intermedio y no el pase a comisión", dijo en referencia a las razones por las que se cayó el primer proyecto.

Pichetto insistió en que "el presidente tiene que encontrar un camino razonable y de diálogo positivo con el Congreso" y habló de la necesidad de ejercer un "liderazgo de seducción". "La semana que viene van a poner el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada y creo que ahí hay una gran enseñanza, no solo en cómo interactuaba Menem con su propio partido, sino también con los sectores de la oposición. El liderazgo debe ser de seducción, de diálogo y de construcción positiva y no de coerción o presión", agregó.

