Alberto Fernández: "Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó"

El caso de los seguros, que reveló la participación de intermediarios ligados al poder político que obtenían comisiones millonarias en el mercado asegurado del Estado, finalmente llegó a los tribunales con el expresidente Alberto Fernández como uno de los denunciados.

Se le imputan delitos como malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de intermediación realizados durante su mandato a favor de Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.

Según diversas fuentes, recibieron llamadas de Cantero, quien acompañó a Alberto Fernández durante 30 años, para promover la designación de Martínez Sosa como productor de seguros en distintas dependencias públicas.

El expresidente buscó distanciarse de la situación, negando haber realizado gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y afirmando que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, que lo hiciera. En diálogo con La Nación, Fernández expresó: "Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó".

