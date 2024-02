Movimientos en el PJ: un gesto de AF, Máximo Kirchner para rato y una disputa temprana por las listas

La reorganización del Partido Justicialista nacional comenzó a gestarse el jueves por la noche en una reunión en la que las diferentes partes lograron unanimidad al momento de convocar a elecciones. Un detalle que no es menor: no estaba el presidente actual del partido, Alberto Fernández, que fue notificado ayer a la mañana de lo resuelto que incluye la decisión de que deberá dar un paso al costado.

En la sede del PJ de la calle Matheu se reunieron los gobernadores Gildo Insfrán (presidente del congreso del partido), Axel Kicillof y Ricardo Quintela; los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Lucía Corpacci, Juan Manzur y José Neder; el diputado Santiago Cafiero y el exvicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, que en la última elección ofició de nexo entre los distintos sectores de Unión por la Patria.

Entre mate y café hubo unanimidad en la propuesta de plantear un proceso eleccionario que incluya campaña de afiliación y depuración de padrones como así también que para llegar a esto el actual titular del PJ deberá dejar el lugar. La fecha propuesta para la oficialización fue marzo.

El expresidente dijo que no dejaría el PJ desde Madrid, ahora esperan un gesto

¿Pero qué hará el expresidente? Alberto Fernández había dicho a su círculo íntimo que desde Madrid no iba a tomar ninguna decisión y que lo haría al regresar. Ayer, no bien pisó el suelo argentino, le sonó el celular. Sabe que para renovar el espacio debe dar un paso al costado pero aún no dio una respuesta. El exmandatario debería llamar en marzo a un congreso y el objetivo es que allí se anuncie que se corre y que se convoca a elecciones. “Quiero ver si lo hace”, dice alguien que lo conoce y sabe que está estirando la decisión.

Fernández debería dejar el PJ, Kirchner llamó a una reunión, Massa reaparece.

Mientras tanto, en el PJ bonaerense Máximo Kirchner no piensa relegar su lugar (tiene mandato hasta 2025) aunque haya prometido convocar a elecciones. Hoy en Cañuelas la cita será casi una formalidad: elaborarán un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y anunciarán un acto hacia adelante. Presidido por Máximo Kirchner, estará también presente Axel Kicillof. Ya todos admiten las tensiones entre estos dos dirigentes aunque aseguran que las superarán.

“Esto no es un movimiento de pinza”, dice un importante dirigente que no comulga con el diputado que preside el partido en la provincia pero elige qué batallas dar. “Dejame elegir las peleas, la presidencia del partido es chupar un chupetín de plástico”, dice.

Sergio Massa retrasó un fin de semana su reaparición con la mira en Kicillof

Sergio Massa. Foto: Pablo Cuarterolo

A pesar de que en el territorio bonaerense no son pocas las voces que se alzan contra la conducción de MK, son varios los que creen que la discusión por la titularidad del partido es una pelea sin sentido. “La construcción pasa por otro lado”, dicen y miran a un Axel Kicillof que se mueve cada vez más cómodo cuando hace algún movimiento político. “Que se quede con el juguete”, dice un intendente mientras cree que el gobernador bonaerense será un candidato natural.

A quien no le convence esta idea es a Sergio Massa, quien había armado un encuentro hoy con intendentes para criticar al gobernador. “Qué extraño que salga a operar primero contra Kicillof y que no apunte contra Javier Milei”, ironizan desde La Plata.

Aunque la disputa parezca lejana, la batalla interna por las elecciones del próximo año también entra en juego. Sergio Massa mira la lista de senadores por la provincia de Buenos que la tendría casi asegurada en caso de que CFK esté totalmente retirada de la pelea electoral. La exvicepresidenta no adelanta su jugada pero asegura que el protagonismo pasará en los próximos años por el Congreso. ¿Se lo querrá perder? ¿Y el tigrense estará dispuesto a ir segundo o a resignar ese lugar para volver a la Cámara de Diputados? La reorganización del peronismo recién empieza.