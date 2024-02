Alberto Fernández volvió a la Argentina en medio de presiones para que active el PJ o deje su presidencia

Hace dos meses y dos días, Alberto Fernández anunció en X (ex Twitter) que se iba a España a pasar las fiestas y encontrarse con su familia. Fue el 21 de diciembre del 2023, once días después de haber dejado la primera magistratura del país, lo que motivó una lluvia de críticas de propios y ajenos. Pero finalmente, en las últimas horas volvió al país y hay expectativas respecto de qué va a hacer con el Partido Justicialista.

La expectativa radica en que Fernández todavía es presidente del partido peronista a nivel nacional. Al igual que cuando era presidente de la Nación, también tiene muchas críticas y resistencias internas; una importante porción del espacio que supo ser oficialismo hasta hace dos meses rechaza de forma categórica su rol partidario y no sólo de ahora, sino también desde hace algún tiempo.

Pero ahora, con su regreso, la presión se intensifica. El peronismo está fuera del poder, está desordenado y todavía no hubo una reacción interna ni externa firme ante un nuevo gobierno a cargo de Javier Milei que puso en jaque derechos, instituciones y bases sobre de la justicia social que el PJ lleva como bandera.

Mientras gobernaba, a Alberto se lo criticaba por no institucionalizar al Frente de Todos como para darle un orden al espacio y ahora la crítica es por la inacción.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a rodar un trascendido que indicaría que Fernández convocaría a sus compañeros y compañeras a una reunión para comenzar a calmar los ánimos y organizar la resistencia ante la avanzada libertaria. Hasta el momento, de todos modos, no hay una convocatoria oficial, aunque sí hubo una reunión sin él.

Fernández arribó a Ezeiza alrededor de las 6 de la mañana de este viernes. Una cámara del canal TN estuvo apostada en la salida y captó el momento en el que el mandatario se retiró a bordo de un auto blanco polarizado, lo que impidió acceder a su primera imagen de regreso al país.

Fernández llegó cerca de las 6 de este viernes.

Los planes del exmandatario en el viejo continente incluían la realización de algunos trabajos e incluso se barajó la posibilidad de que trabaje para el Gobierno español, algo que finalmente no ocurrió. Ya en la Argentina, no está claro como seguirá su vida, aunque se cree que no se retirará de la vida política.

En las últimas semanas hubo pedidos formales para que deje la Presidencia del PJ. Uno de ellos fue de las 62 Organizaciones peronistas, presidida por el titular de la Federación de Taxistas, José Ibarra. "Apenas entregó la banda presidencial, huyó prácticamente a España, donde parece que se autoexilió", era uno de lso fragmentos.

Según consignó Infobae, en las últimas horas hubo una reunión en la sede del PJ de la calle Matheu, de la que trascendieron escasos detalles. Sin Fernández, habrían participado del encuentro gobernadores como Axel Kicillof, de Buenos Aires; Sergio Zilliotto, de La Pampa; y Gildo Insfrán, de Formosa. También senadores como Eduardo "Wado" de Pedro, exministro del Interior; el tucumano Juan Manzur y su par Lucía Corpacci.

Los próximos días habrá novedades en el peronismo tras la reaparición de Cristina Kirchner con un documento de 33 páginas con fuertes críticas a Milei. Se espera, por ejemplo, que el ex candidato a presidente y ex ministro de Economía, Sergio Massa, encabece un acto en la localidad de Roque Pérez en los próximos días. Por su parte, Máximo Kirchner encabezará el sábado una reunión del PJ Bonaerense, mientras que en territorio porteño habrá un cabildo abierto justicialista.

Qué hará Alberto, es una incógnita.

Cronología de los días de Alberto F. en España

28 de diciembre de 2023: el ex presidente y la ex primera dama, Fabiola Yáñez, fueron vistos en la sede de un banco español. Un video los mostraba en un box en el que supuestamente tramitaban la apertura de una cuenta bancaria. Vestido de saco y camisa pero sin corbata, Fernández acudió a la sucursal del banco Santander del exclusivo barrio de Salamanca de la capital española, según había constatado el sitio Nexofin.

31 de diciembre de 2023: el festejo de año nuevo en el Four Seasons, donde disfrutó de un menú que ofrecía ofrecía tarta de Trufa Negra, "Torchon" de Foie, Tartaleta de Cangrejo, Angulas a la Brasa, Virrey Asado, Lomo de Wagyu, y Soufflé de Avellana, entre otras comidas.

Alberto Fernández y el Papa Francisco.

15 de enero del 2024: el ex presidente fue recibido en El Vaticano por el Papa Francisco, junto a su pequeño hijo Francisco. "Hoy visité a nuestro querido Papa Francisco @Pontifex_es para agradecerle todo lo que ayudó y ayuda a la Argentina. Tuve la dicha de poder escuchar una vez más con humildad sus valiosas reflexiones sobre el presente de nuestro mundo", escribió el ex mandatario. Seguídamente, comentó que "estuve acompañado por nuestro hijo Francisco, a quien bendijo con amor. Fabiola no pudo viajar porque el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Me transmitió para ella sus deseos de una pronta recuperación", en un posteo que acompañó con una foto.

28 de enero del 2024: también vía X, el ex presidente publicó una carta en rechazo a los agravios que Milei vertió contra su par de Colombia, Gustavo Petro. "Lamento profundamente el inadmisible agravio del que ha sido objeto el presidente de la República de Colombia", escribió.

13 de febrero del 2024: Fernández participó de la presentación de la novela "Desconexión", del periodista Agustín Fontenla.

23 de febrero de 2024: vuelta a la Argentina.

LT