Daniel Sabsay: "El procedimiento para aprobar ganancias quedó trunco, por lo tanto es judiciable"

El abogado Daniel Sabsay señaló que la aprobación del impuesto por parte de una sola cámara es un “procedimiento trunco” que hace que se trate de una “no ley” y que se genere “inseguridad jurídica”. Además, se refirió a la designación de Ariel Lijo como miembro de la Corte. “Si hay un juez de Comodoro Py que es el símbolo de la corrupción y de asegurar la corrupción es Ariel Lijo”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Sabsay es abogado, profesor titular y director del posgrado de Derecho Constitucional de la UBA. Anteriormente, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Comisión de Juristas para la Elaboración del Digesto Jurídico Argentino por Fernando De la Rúa, También, fue asesor por más de una década en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y colaboró en los equipos legales del bloque radical durante la convención constituyente de 1994.

La semana pasada, el Gobierno logró la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, nos interesa hacer foco en la posibilidad de que sea judiciable la aprobación de un impuesto por parte de una sola de las cámaras y que se convierta en ley.

Absolutamente, el principio de legalidad en materia fiscal, como así también en materia penal, tiene un carácter absoluto en nuestra Constitución. Por lo tanto, un impuesto que no ha sido producto de una sanción por parte de las dos cámaras es una ley trunca, es decir que no hay impuesto. A mi modo de ver, claro que es judiciable para el procedimiento. Un procedimiento trunco hace que se trate de una no ley.

Además de todas las consecuencias que va a tener hasta que eso se elabore y mientras tanto se vaya cobrando…

Genera inseguridad jurídica, que es la clave para un sistema democrático sólido, la previsibilidad. Si no hay previsibilidad se viene todo a las tinieblas, ya que no sabemos cuál es el derecho que rige para cualquier actividad que queramos emprender, y eso retrae la posibilidad de llevarlas a cabo. Tanto que se habla en el Gobierno de las inversiones, así no vamos a tener inversiones.

Usted fue muy crítico de la eventual designación de Ariel Lijo a la Corte, me gustaría su evaluación ahora que sí se han colocado a los dos candidatos del Ejecutivo a la Corte, ¿cómo va a terminar evolucionando?

Apoyo fervientemente la designación del doctor Manuel García Mansilla, con quien tengo la mayor confianza, pero por el contrario, no apoyo la designación de Ariel Lijo.

Si hay un juez de Comodoro Py que es el símbolo de la corrupción y de asegurar la corrupción es Ariel Lijo, es una suerte de Oyarbide Bis, la mayoría de la gente no lo conoce tanto porque no es escandaloso como era Oyarbide , pero a los efectos de asegurar impunidad es tan eficaz o más que Oyarbide.

Me parece una contradicción total con lo que había prometido Milei, a quien yo voté. No voy a avalar a aquellos que me parecen contrarios a la más pura lógica de un sistema republicano.

Aprovecho para conocer su visión sobre el juicio de Sabag Montiel por el atentado a la ex vicepresidente.

Es un juicio bastante tortuoso, como no soy penalista no lo he seguido en detalle, pero por lo que veo es bastante tortuoso, Siempre quedaron dudas sobre si efectivamente había sido un varadero atentado o un suerte de golpe arreglado, porque cuando uno ve las secuencias, no se la ve muy preocupada a Cristina, lo cual produjo muchas suspicacias.

Me recuerda al autogolpe de Bolivia, hechos que demuestran que cuando los regímenes populistas están en caída recurren a este tipo de situaciones donde generan una suerte de autovictimización.

