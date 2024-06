De forma desordenada y mostrando algunas dificultades de expresión, Fernando Sabag Montiel, acusado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, en 2022, explicó durante su declaración en el juicio el origen y el signficado de los tatuajes que tiene en sus brazos y sus manos, asociados a la simbología nazi.

"Esto tienen que ver con la gnosis hiperbórea", comenzó, cuando le exhibieron una foto sobre los tatuajes en su antebrazo derecho. "Son runas que tienen que ver con la apertura del tercer ojo, o entrar en distintos estados de tiempo", explicó.

La "gnosis hiperbórea" es un concepto creado por Luis Felipe Moyano, un autor argentino que, con el seudónimo de Nimrod de Rosario, escribió "El Misterio de Belicena Villca", una obra filonazi. Moyano fundó en 1985 una orden esotérica llamada Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina (OCTRA).

Sabag Montiel nombró precisamente a ese personaje y dijo que "trabajaba para los servicios de inteligencia y para la DAIA". Explicó ante el tribunal que en su obra, Moyano "nieto del presidente Julio Argentino Roca, volcó toda una doctrina espiritual que a la vez tenía tintes políticos".

"De los cuales yo no confluyo, porque el señor Felipe Moyano era peronista y tenía ciertas ideologías nazis ... con lo cual no estoy a favor", dijo, textualmente.

Reconoció, sin embargo, que ese pensamiento tuvo influencia en una etapa de su vida. "Yo vivía con César Bruno Herrera, en su casa, donde adquirí ciertos dones. Lo hablaba con mis amigos del grupo y les enseñaba a allegados a llegar a ese tipo de dones espirituales".

Después le mostraron otro de los tatuajes, uno con forma de rombo encima de su muñeca izquierda. En ese caso, explicó: "Es el árbol del conocimiento, lo que en la Biblia se conoce como árbol del bien o del mal. Habla del conocimiento al que uno tiene que llegar a través de la gnosis; los griegos hablan que la gnosis es un estado de entelequia, o un estado de conocimiento absoluto".

Pasaron a un tatuaje en el dorso de su mano izquierda. "Esa es una cruz cristiana, porque yo me resigno de todas esas prácticas que no provienen de Dios", respondió, y empezó a hablar de un proceso que vivió: "Tuve una enfermedad larga a partir de 2002, yo me curo de arterioesclerosis y lo vi como un especie de castigo de Dios el hecho de que yo haya tenido una enfermedad, y me volqué al cristianismo y dejé todas estas prácticas paganas".

En la audiencia mostraron una foto de un tatuaje que tiene en la otra mano y la explicación fue breve: "Es el martillo de Thor, tiene que ver con el conocimiento, básicamente".

En el final del tramo, le preguntaron si practica alguna religión en el presente. "Yo soy cristiano, pese a haber intentado matar a una persona, sin ser hipócrita, soy cristiano", contestó.

Los tatuajes que llamaron la atención de los investigadores

Desde el momento en que fue identificado como quien intentó dispararle a la expresidenta, los tatuajes que tiene Sabag Montiel llamaron la atención en los posteos en redes sociales. Entre los que más le prestaron atención a los investigadores estaban los relacionados con el III Reich. El de su codo derecho, por ejemplo, en exhibía el Sol Negro, un símbolo ligado a la filosofía ocultista del nazismo.

El Schwarze Sonne, en idioma alemán, es una combinación de los tres símbolos más relevantes de la ideología nazi. En este caso la Rueda Solar, la Esvástica y la Runa de la Victoria, una letra del abecedario empleado por las antiguas tribus germánicas.

Es una imagen que fue reivindicada por las SS, el cuerpo paramilitar al servicio de Adolf Hitler. Se supone además, que el Sol Negro sustituye a la cruz esvástica tradicional, que está prohibida.

En el caso de la Cruz de Hierro, era la condecoración que se otorgaba al valor en combate en el ejercito alemán. Los orígenes se remontan al reino de Prusia.

El Martillo de Thor pertenece a la simbología nórdica, pero fue adoptado por grupos neonazis.

