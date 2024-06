Ximena de Tezanos Pintos: "Extraño un montón a Cristina Kirchner"

Ximena de Tezanos Pintos señaló que Fernando Sabag Montiel “miente descaradamente” y es una persona que mezcla la realidad. Aseguró estar preocupada por la República y descartó tener problemas personales con Cristina, pero aseguró que espera que se la juzgue por delinquir. A su vez, demostró su apoyo a Javier Milei, contó haberlo votado para diputado en el 2021 y para presidente en el último balotaje, y apuntó contra Sergio Massa. “El señor Massa me resultó un mentiroso, casi como Sabag Montiel”, sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ximena de Tezanos Pintos es vecina de Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de Juncal y Uruguay en la Recoleta.

Ayer comenzó el juicio contra Fernando Sabag Montiel por el intento de magnicidio contra la ex presidenta en septiembre de 2022. Ahora que comenzó el juicio, ¿cuál es su visión en retrospectiva? ¿Cómo ve el juicio? ¿Qué cambió de su visión en este tiempo respecto al hecho sucedido en la puerta de su casa?

A raíz de su convocatoria, me dispuse a escuchar sobre todo la declaración de Sabag Montiel y fue nefasta y monstruosa.

Usted habló más temprano sobre lo de ISIS, que la gente que comete actos extremos, por lo general es gente con un alto grado intelectual, pero montados bastante en el resentimiento, como que no han podido digerir algunas cosas, algunos traumas o situaciones pasadas.

Nada, teníamos enfrente a una persona sumamente desconcertante y ahí de algún modo pude confirmar aquello que en algún momento dije, que ante la duda yo entiendo que el atentado fue real. La verdad que ayer confirmé que el atentado fue real, dicho en la propia voz de quien gatilló en la cabeza de Cristina. Pero lo que también confirmé ayer es que fue, si no es el acto de tres marginales, de uno solo que está en el borde del sentido de la realidad. Que es un poco lo que Sabag Montiel reclama, fue un acto personal de él, que Carrizo no tuvo nada que ver, y que Brenda Uliarte fue parte como su compañera interlocutora, pero que no fue una planificación de más que él mismo.

Así que desde ese lugar, me alegro haber reflexionado en su momento, y es terrible, y agradezco a Dios que Sabag Montiel haya fallado en su intento, porque es aberrante. Es aberrante y lo fui escribiendo en Twitter a medida que lo iba escuchando. Así que gracias, si no ni me hubiera enterado ni me hubiera ni fijado en todas estas cosas.

Fernando Sabag Montiel en el juicio por intento de magnicidio contra Cristina Fernández.

¿Le cree a este hombre? ¿Cree que ahí se acaba o que había alguna otra conexión? Entrevistamos a quien era el viceministro de Justicia en el Gobierno de Alberto Fernández, Juan Mena.

A Juan Mena le respondí en un tweet.

Primero, Sabag Montiel miente descaradamente porque en un momento cuando le piden los datos, él dice que tiene estudios completos a nivel terciario en Ingeniería, cuando la jueza se da cuenta que es incoherente, porque si vos sos ingeniero sabés que no es un estudio terciario, sino universitario, y le repregunta, él dice que hizo hasta segundo año. O sea, es claro que es una persona que está cindida en algunos aspectos de la realidad, que mezcla lo que quiere y que para él la mentira es el agregado de distintas realidades y las pone como quiere.

Entonces, debe ser muy difícil detectar qué es lo que es verdad en su discurso y qué es lo que es mentira. Lo que yo sí sé que es verdad es que yo no tuve absolutamente nada que ver. Lo que imagino que también es verdad es que, y porque yo tuve acceso a todos los archivos del PSA, de los WhatsApp, de Sosa y Guerra, o sea, en ese expediente que me quisieron meter a mí de Revolución Federal, es que ninguno de los chicos de Revolución Federal tuvo contacto con Sabag Montiel. Y como esos son datos que constan en las causas, e incluso en la presentación que se leyó de la querella de Cristina Fernández de Kirchner y sus abogados, hay datos que señalan que ellos tienen ciertos conocimientos y que los usan para torcer y que las cosas parezcan como ellos quieren.

En este momento no lo tengo muy claro, lo anoté ayer mientras veía y por ahí en algún otro momento, si le interesa, hablamos del tema. Pero lo que sí quiero decir es que construyen un relato en base de pocos datos, entonces con cuatro datos construyen un relato, lo hicieron conmigo. A mí, gratuitamente, me endilgaron cosas, no sé si favorezco con el rating o cosas de estas pero han inventado cosas que no tienen nada que ver. Cualquier persona que me conozca sabe que yo puedo tener muchísimos defectos pero que jamás se me ocurriría atentar contra alguien, porque además no es el camino.

A mí lo que me importa es la República, y la República se forja en que haya tres poderes bien separados y que haya jueces independientes que puedan condenar a la gente que delinque, no es nada personal contra Cristina Fernández de Kirchner, yo no tengo nada personal contra ella, yo tengo una cosa más institucional. ¿Te robaste 170 millones de dólares, como dice en la causa 2833, y estás condenada? Entonces devolve lo que robaste paga por lo que hiciste, como cualquier otra persona tiene que pagar cuando rompe el pacto fundamental que es la justicia, porque si no tenemos justicia no podemos establecer pautas de seguridad y no podemos establecer un sistema de defensa sobre un territorio, no tenemos país donde construir una nación.

Cómo pasó mucho tiempo desde que hablamos, y el sistema político es otro, de un bipartidismo fuimos a tres tercios, y nos encontramos con Milei como presidente. No sé si abuso de su intimidad preguntándole por quién votó o si hubiera preferido que hubiera sido otro el presidente. ¿Cuál es su mirada actual de estos seis meses del Gobierno?

Son preguntas que encantada respondo.

Voté en primera instancia por Patricia Bullrich, en segunda instancia por Patricia Bullrich, y en el balotaje por Javier Milei, a quien había votado en el año 2021 como diputado en la generales, porque yo estoy en Republicanos Unidos, y en ese momento se habían aliado con Juntos por el Cambio y los candidatos Juntos por el Cambio para diputados no me gustaban. Habían puesto a María Eugenia Vidal y yo no estaba dispuesta a votarla, así que voté a La Libertad Avanza porque me interesaba mucho que Victoria Villaruel alcanzara una banca en Diputados.

Ahora, en tercera instancia voté a Javier Milei porque entre la alternativa de Massa y Javier Milei adhiero más a las propuestas de Javier Milei. Además, el señor Massa me resultó un mentiroso, casi como Sabag Montiel, porque no tuvo ningún descaro en decir cosas como que estaba terminado el gasoducto de Loma de la Lata y que estaba entregando gas, lo dijo en la mesa de Mirtha Legrand, y no está terminado ni al día de hoy. Entonces, cuando alguien miente tan descaradamente me parece que no es una buena idea votarlo para que conduzca a un país.

Javier Milei tiene otro aspecto, por así decirlo, un poco más delicado, él está profundamente convencido de lo que propone, y yo adhiero a lo que él propone de desarmar un montón de máquinas de robar que se han instalado, es como un laberinto de Estado, en cada lugar un sistema que debiera generar y proveer bienestar a la gente o que debiera atender necesidades básicas por ahí de las personas, son máquinas de afanar brutales y eso es lo que puso en evidencia este Gobierno en estos seis meses.

Lo que ocurrió con Sandra Pettovello y con la leche es maravilloso, yo no lo verifiqué, pero leí que a los tres días que entregaron la leche en Tucumán se vendían por Facebook Market, entonces tenemos mucho por cambiar, hay un sistema que está muy podrido y que a la larga para mí es eso lo que nos ubica en tanta miseria y evita que los argentinos podamos progresar en paz.

Porque voy a tomar la canción con la cual usted me recibió, “Esta mujer” de Guillermo Fernández, y en realidad está anclado en el resentimiento y en el dolor pasado, y si bien es cierto que hay un sistema que te deja anclado en ese lugar opresivo, al que le conviene tenerte a su mando y bajo su control, también hay otros mecanismos que nos permiten empezar a ser más libres como personas y tomar elecciones. Tenemos una situación horrible, pero podemos elegir cómo reaccionamos. Si nos quedamos quejándonos de aquel que no nos deja salir, o empezamos a buscar el modo de ponerle un picaporte a la puerta.

Alimentos incautados por el Gobierno.

Alejandro Gomel: ¿Se arrepiente de algo? Recuerdo, por ejemplo, que recibió en su casa a algunos miembros de Revolución Federal.

Contame qué tiene de malo recibir en mi casa a dos miembros de un grupo de chat llamado Revolución Federal.

AG: Por eso, ¿no se arrepiente de haber tenido vínculo?

¿Por qué debería arrepentirme?

AG: Es solamente una pregunta. Es un grupo que después se deshizo y tenía un discurso de odio, discurso de odio de los que usted está en contra.

Está bien, pero las preguntas a veces sugieren cosas chotas.

No me arrepiento de haber recibido en mi casa, porque si alguien que yo conozco te invita a vos a mi casa, yo no reviso tus antecedentes. Si después resulta que vos como periodista te dedicas a criticar a la gente y a tirar datos sin fundamento, la verdad que no te vuelvo a invitar una segunda vez cuando me entere. Pero desde este lugar yo le doy la bienvenida a cualquiera, creo que la gente actúa de buena fe, ¿por qué debería estar revisando entonces?

No me arrepiento de abrir las puertas de mi casa a quien quiera venir.

AG: ¿La extraña un poco a Cristina?

Un montón, no es lo mismo. Yo no soy más su vecina, se fue hace rato.

Pero me parece re bien que haya salido un poco de este lugar que, a la larga, se generó como de culto, tanto de sus seguidores como de sus detractores, y que tenga una vida un poco más apacible o en paz, sin tantas cosas.

AG: ¿Le diría algo? ¿Le mandaría algún mensaje?

Le diría que la verdad que lamento mucho el atentado, que es verdad, que me alegro muchísimo que esta persona haya fallado y que ojalá en algún momento ella pueda conducir a toda la gente que la ama y que siente fervor por ella a un camino de reconciliación, que abandonen ese resentimiento. Que atraviesen el dolor y puedan desde el dolor crecer y encontrarse, porque los argentinos tenemos un montón de puntos en común y hay muchos paradigmas para revisar y cosas nuevas para construir.

Por lo pronto te diré que el viernes 5 voy a festejar Año Nuevo Austral.

¿Qué es el Año Nuevo Austral?

Es a raíz de un TikTok que vi de David García, un bioquímico que cuestionó el tema de celebrar Año Nuevo el primero de enero cuando en realidad estamos apenas terminado el solsticio de verano y los días empiezan a cortarse y las plantas a marchitarse.

Entonces, el solsticio donde inicia la vida es el de invierno. Después del frío empiezan los días a alargarse y a crecer. Entonces, después del solsticio de invierno acá en el sur, la luna nueva arranca el 5 o 6 de julio a la una de la madrugada. Así que vamos a celebrar el Año Nuevo Austral.

