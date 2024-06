Marcela Coronel asumió como directora del PAMI en Santiago del Estero en enero de este 2024, a partir de su férrea militancia en La Libertad Avanza de dicha provincia. Bajo el armado político que Karina Milei le delegó a la ex candidata a diputada nacional Beatriz Luján y al segundo de esa lista que perdió en las últimas elecciones, Ítalo Cioccolani (ahora director de ANSES allí), la pediatra fue puesta en sus funciones. Desde ese entonces, donaba una importante porción de su sueldo al partido, hasta que empezó a demandar transparencia. A partir de ello, denunció extorsiones y fue desplazada, no sólo en el PAMI sino también como médica.

En diálogo con PERFIL, Coronel brindó detalles de esta denuncia y hasta mostró chats y audios con Cioccolani, donde este le advertía que pasarían "cosas" si se negaba a transferir. La médica también intentó hablar con el propio Javier Milei para denunciar los hechos, pero no obtuvo respuesta. La referenta santiagueña de LLA, Beatriz Luján, mantiene vínculos directos con Eduardo Menem, Karina Milei y Guillermo Francos. Su principal tarea es el armado del partido de cara a las próximas elecciones, luego de la derrota del 2023.

En primer lugar, Coronel aseguró que "siempre" estuvo "dispuesta" a aportar. "Yo hacía mis aportes de manera voluntaria, siempre lo he hecho. Cuando me ofrecen el trabajo, 'Beti' Luján me dice que tenía que aportar desde mi sueldo, nunca me dijo cuánto. El 11 de enero entro a trabajar. En febrero me sacan el 25%". Por su rol como directora del PAMI cobraba cerca de 2,6 millones de pesos, lo que implica que en aquel mes donó más de $650 mil.

Coronel también detalló a este medio que "para ser más transparente", pidió licencia por cargo de mayor jerarquía para trabajar solo para PAMI. "Dejé todos mis trabajos para que haya transparencia. Yo me quedé inestable económicamente". Es por eso que planteó bajar a 15% su aporte partidario, lo que igual significarían casi 450 mil pesos. En paralelo con ese pedido, le solicitó al contador Cioccolani, con quien mantenía la comunicación para realizar las presuntas transferencias al partido, que se le adjuntara el detalle de quién era la cuenta a la que transfería, para qué se usaría ese dinero y el estatuto para mejorar la transparencia ante sus propios compañeros del partido.

"Después de donar más de un millón de pesos, quería al menos ver en qué se gastaba ese dinero y que el resto también pudiera ver que yo estaba donando ese monto", precisó. Y allí llegaron los mensajes polémicos de Cioccolani, que le decía que las transferencias eran sus "comprobantes" para esa transparencia.

Asimismo, en un audio, Cioccolani le dijo a Coronel: “Si ni quieres depositar, está bien. Espero que después vos entiendas por qué van a pasar cosas. Vos sabés y 'Bety' (Luján) te ha sido clara cómo es estar en política y vos estás transfiriendo en concepto de devolverle a la gente que trabaja para que estés ahí. No se trata de mí o de 'Bety' sino de todos los chicos que no han podido llegar a un cargo como vos. Eso se llama solidaridad partidaria, que vos no la tenés”.

En una entrevista con Radio Popular, el titular de la Anses de Santiago del Estero reconoció la existencia de los mensajes y del audio hacia Coronel, aunque desmintió que hubiera habido una extorsión y afirmó que las donaciones siempre fueron voluntarias y no obligatorias. Asimismo, destacó que denunciaría por calumnias e injurias a la ahora ex directora del PAMI y señaló que se trata de una cuestión personal que no involucra al partido de LLA. "Ella va a tener que probar todo lo que dice", agregó.

La funcionaria llegó como una verdadera militante a su cargo: como médica, recorría el interior de Santiago del Estero y manifestaba el apoyo nacional a Javier Milei ante sus pacientes, a quienes intentaba convencer. Esa convicción también la llevó a capacitarse y hasta ser fiscal durante los comicios del año pasado. Pero al ver estos actos, perdió su fe, no en el proyecto nacional, pero sí en su provincia, ya que se registraron viejos hábitos de la política que LLA se suponía que venía a terminar.

"Es todo una fachada, Beti Luján maneja todo, ella me dio este cargo a mí porque yo soy médica y ella no, por eso soy idónea, pero aunque yo tenga un rol más alto que ella, ella decide todo acá. Tiene contacto directo con Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei y Guillermo Francos (hermana y secretaria general del Presidente, uno de sus asesores más importantes y el jefe de Gabinete)".

Según denuncia, la semana pasada Coronel también dejó de estar habilitada como médica de cabecera para atender a las personas afiliadas de la obra social.

Santiago del Estero, una provincia difícil para LLA

El gran ganador de este escándalo es el gobernador Gerardo Zamora, quien ya se nutrió de las internas para que en las elecciones pasadas quedaran todas las bancas del Congreso en su poder.

Santiago del Estero es una de las pocas provincias donde Milei no ha podido ganar ninguna elección. Incluso, en la lista de Beatriz Luján e Ítalo Cioccolani, tenían muy buenas expectativas luego de obtener un 27% en las PASO. Pero las internas los dejaron muy relegados ante el 66% que obtuvo Zamora con boleta corta junto a Sergio Massa. El gobernador se quedó con los siete diputados y tres senadores. El gran desafío que Karina Milei le encomendó a los Menem a través de Luján y Cioccolani es revertir esa situación para los comicios del 2025.

