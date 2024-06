Silvia Mercado, censurada en Casa Rosada: "Mi desacreditación es un capricho personal de Milei"

La conductora de radio, Silvia Mercado, sostuvo que la situación con los trabajadores de prensa en Casa Rosa "le está generando un ruido innecesario" al Gobierno. Además, criticó que a la gestión de Javier Milei "le gusta mucho domesticar a los periodistas" y contó que recibió el apoyo de colegas y figuras de la política, como Horacio Rodríguez Larreta, frente a su desacreditación en Casa de Gobierno . "Por lo que parece decidieron callarme para evitar problemas mayores y enviar un mensaje de moderación a otros periodistas", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Silvia Mercado es periodista, conductora de radio y ex-acreditada en la Casa Rosada.

Después de una decisión discrecional impulsada por el Gobierno nacional, no pudiste renovar tu acreditación como periodista en la Casa Rosada a pesar de tu larga trayectoria. Se rumoreaba que habías tocado un tema que era especialmente urticario, como el de los perros del Presidente. ¿Tenés alguna reflexión de toda esta situación?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me había preocupado por el estado de acreditación de mis colegas ahí en Perfil, donde afortunadamente fueron acreditados y pude hablar con cada uno de ellos, así que me quedé tranquila al respecto.

Sabía que Javier o Karina Milei habían puesto una especie de bolilla negra sobre mi nombre, a pesar de que Adorni había elevado una planilla donde mi nombre estaba incluido junto al de los demás colegas.

Piden citar a declarar a Manuel Adorni por la polémica sobre Silvia Mercado

Sin embargo, esta situación no se ha resuelto y todavía no tengo confirmación sobre la renovación de mi acreditación. Parece que están ganando tiempo para evitar un escándalo mayor en el ámbito de los medios y la libertad de expresión.

He recibido numerosas muestras de apoyo, no solo de mis colegas sino también de dirigentes políticos y sindicalistas de diversos sectores. Me ha impactado mucho la solidaridad expresada por distintos periodistas, desde Joaquín Morales Solá hasta Jorge Rial.

En el mundo de la política, figuras como Karina Banfi y Vilma Ibarra, mujeres importantes en la actual política, también se solidarizaron. Además, varios dirigentes peronistas, y hasta Horacio Rodríguez Larreta, han mostrado su apoyo. Estoy a la espera de novedades concretas esta semana, ya que hasta ahora no he recibido una respuesta definitiva sobre mi situación desde el 6 de junio.

PEN Internacional dijo que los primeros meses de Milei "amenazan la libertad de expresión y los derechos culturales"

¿Desde esa fecha que no podés entrar a la Casa Rosada?

Puedo ir a la Casa de Gobierno pero necesito pedir autorización, me tiene que ir a buscar un funcionario de la Secretaría de Prensa, y, por supuesto, no puedo preguntar en las conferencias de prensa. Así que esa es la situación.

Alejandro Gomel (AG): Esto que te sucedió a vos, ¿entra en la lógica de las redes sociales que manejan los hermanos Milei, es decir, esto de que si no les gusta algo lo bloquean directamente? ¿Sentís que te pasó eso?

La verdad que no lo había pensado, pero creo que es un buen punto el que decís: si te bloqueo, no existís más, no te veo, tengo un problema menos. Me suena muy de la personalidad un poco infantil de Javier Milei. Además, fui la única con más de diez años a la que no le confirmaron la acreditación. De hecho, esto lo confirmó el vocero del Presidente.

Por la "hostilidad" de Javier Milei, Argentina se desplomó en el ranking de libertad de prensa según un informe global

Esto está generando un ruido innecesario para el Gobierno, que no necesita problemas en temas de libertad de expresión y acreditación, dado que mi labor siempre ha sido profesional y respetuosa, sin infringir normativas de la Casa Rosada. Es una situación difícil de comprender personalmente, pero si piensan que tienen un problema menos, quizá tengan un problema más.

Vos no tenés antecedentes de ser una periodista especialmente confrontativa o posicionada políticamente. Sos una gran profesional. ¿Por qué creés que te pasa esto? ¿Realmente es por el tema de los perros? ¿Cómo va a terminar esto?

Mi desacreditación es un capricho personal de Milei, estoy inclinada a pensar esta teoría de Alejandro Gomel, que sugiere que esto tiene que ver con la competencia por el espacio mediático que interesa al Presidente, más allá del tema de los perros.

En ese espacio, que abarca desde Perfil hasta Clarín, La Nación y numerosos medios radiales, hay un intento de entender y analizar este fenómeno político que evidentemente incomoda al Presidente.

La libertad preferida

Por ejemplo, he destacado que Milei llegó a poner en duda su asistencia al G7 y a la Cumbre de Paz en Suiza, pero sí aceptó el premio Juan de Mariana en Madrid, lo cual ha generado críticas.

Parece que los premios son más importantes para él, una percepción que ha cobrado fuerza recientemente, ya que cada vez que viaja es para recibir un premio. En este amplio espectro, represento al medio más débil en Casa Rosada, por lo que parece que decidieron callarme para evitar problemas mayores y enviar un mensaje de moderación a otros periodistas. Es que al Gobierno le gusta mucho “domesticar” a los periodistas.

Si fuera útil, y si ese es realmente el problema, me gustaría poder acreditarte por Perfil. Si estás interesada lo hablamos después y lo hacemos con enorme placer. ¿Te parece?

Sí, veremos cómo sigue y desde ya Jorge, te agradezco, me emociona lo que me decís.

AO VFT