Director de Cadena 3: "El periodismo no se puede detener ni incendiar"

El director de Cadena 3, Sergio Suppo, sostuvo que el incendio del móvil de Orlando Morales durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado fue un ataque al periodismo y a la libertad de expresión. Además, remarcó la importancia de que la Justicia investigue con profundidad para determinar quiénes fueron los culpables. “La única forma de reemplazar las creencias es la investigación de los hechos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Suppo es periodista, columnista político y egresado del Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba. Además, fue cronista del diario Noticia de Villa María, editor de Política y secretario de Redacción de los diarios La Voz del Interior y el diario La Nación de Buenos Aires y miembro de los servicios informativos de la radio LV3 y Radio Universidad. En la actualidad es columnista político en el diario La Nación, pero fundamentalmente es el director periodístico de Cadena 3, el medio que estuvo en la primera plana de las noticias la semana pasada, porque los incidentes que generó la aprobación de la Ley Bases en el Senado tuvieron como marco el incendio de uno de los móviles de Cadena 3.

Hoy a las 10:30 se realizará un acto para apoyar a Orlando Morales, el periodista que estaba arriba del auto cuando lo sacaron a empujones para incendiar el vehículo. Hoy, Orlando Morales recibirá un nuevo móvil en el mismo lugar en el que fue incendiado. ¿Cómo va a ser el acto de hoy?

Nosotros no pretendemos hacer de esto una situación de victimización, sino simplemente establecer que el periodismo no se puede detener, no se puede prender fuego gratuitamente, por eso nos proponemos dejar el mensaje de que en ese mismo lugar Orlando continúa su trabajo periodístico.

Orlando Morales es uno de los corresponsales en Buenos Aires de Cadena 3 desde hace 32 años, y desde hace 32 años trabaja como cronista en la calle, es lo que a veces peyorativamente se llama un movilero. Para mí, el periodista que está en el lugar de los hechos es el lugar en el que tiene que estar. A Orlando y a Cadena 3 les tocó sufrir lo que todos vieron, le podría haber tocado a cualquier otro medio de comunicación.

No pensamos que sea algo específicamente contra Cadena 3, pero está muy claro que quienes ejecutaron la idea de prender fuego un móvil de exteriores, estaban atacando al periodismo y a la libertad de expresión, más allá del descontrol o de lo que pueda haber ocurrido el miércoles pasado en la plaza.

Los medios han planteado distintas hipótesis, en el caso de Irina Hauser en Página 12 planteó la hipótesis de infiltrados para explicar el incendio del móvil de Cadena 3, en sentido contrario otros periodistas sostuvieron que no fue así. ¿Cuál es tu hipótesis sobre quiénes fueron los que incendiaron el móvil?

Me valgo del testimonio del propio Orlando Morales, que estaba en el lugar y que sufrió los empujones de quienes lo alejaron del móvil para prenderlo fuego. Orlando dice que en ese momento y en ese lugar estaba todo tranquilo y que de golpe un grupo de personas se empezó a cubrir con pasamontañas o pañuelos para ocultar su rostro y evitar su identificación, y fueron con el móvil y lo prendieron fuego, tenían combustible para hacerlo y le tiraron un cartón encendido para que se incendiara inmediatamente. Es decir, hubo una decisión para generar un desmán.

Honestamente, en lo personal y la radio en general preferimos no aventurar ninguna hipótesis, porque me parece que esto no se resuelve con creer que fueron infiltrados o manifestantes de algún sector, creo que la Justicia debe investigar con profundidad. Aquí hay una responsabilidad, a partir de los hechos, para investigar quién cometió los delitos que se cometieron, tanto de forma individual como de los autores intelectuales del hecho.

Es muy habitual que luego de dos o tres días de hablar de los detenidos y los heridos del incidente estas investigaciones queden en la nada y no haya ningún registro ni hallazgo significativo por delante. Lo que planteamos es algo elemental: que se investigue y que se sepa, porque la única forma de reemplazar las creencias es la investigación de los hechos, y esto vale tanto para la Justicia como para el periodismo.

Para poder investigar uno tiene que tener hipótesis, a mí me sorprendió lo cerca que estaba el auto incendiado de la frontera que habían armado con vallas los miembros de seguridad del Gobierno. Me pregunto por qué no actuaron con el hidrante que avanzaba para apagar el fuego del propio auto.

El hidrante actuó cuando el auto ya estaba quemado, en el lugar donde Orlando dejó el auto otros móviles de otros medios habían dejado sus móviles, minutos antes los habían retirado. Orlando también se disponía a sacar el auto de ahí, pero por el propio trabajo no pudo hacerlo y quedó el auto en ese lugar en una situación en la que uno no puede prever un acto vandálico en contra de un medio, pero fue lo que ocurrió.

Creo que está bien tener hipótesis, pero a la distancia no puedo establecerlas. La Justicia, a partir de los elementos que tiene con las cámaras de seguridad, las grabaciones de distintos medios y todos los registros en donde se puede ver e identificar personas, no tiene una investigación improbable, no estamos frente a una situación donde no tenemos elementos para que una investigación judicial no dilucide o encuentre quiénes son los autores del hecho.

Alejandro Gomel: ¿Hay alguna explicación que les haya dado el Ministerio de Seguridad sobre por qué todavía no hay ningún detenido?

No, no nos han dado explicación, pero nosotros no la hemos pedido específicamente. Estamos esperando que haya un resultado de la investigación y que actúe el Ministerio de Seguridad. Lo que sí sabemos es que hay dos personas identificadas en un hecho inmediatamente posterior al incendio, que fue cuando un par de personas entraron al auto cuando ya se había apagado el incendio e intentaron sacar algunas cosas, esas personas están detenidas.

Estamos esperando conocer al actor del incendio, creo que además de la investigación judicial y de todos los incidentes que ocurrieron, aquí ocurrió algo que a los periodistas no se nos puede pasar por alto, que es que un grupo determinado de personas, no sabemos de qué origen, consideraron la posibilidad de atacar a un medio de comunicación a la luz del día, porque un equipo móvil es la representación de un medio de comunicación en la calle, y esto tiene un valor simbólico importante.

Cadena 3 representa la voz de todo el interior, es un conjunto de radios que está en todo el país, con una audiencia que va de Tierra del Fuego a La Quiaca, incluso en Buenos Aires hay una enorme cantidad de personas del interior que escucha Cadena 3 porque se siente representado por esa mirada del interior del país. Me gustaría, desde esa perspectiva, tu visión sobre la relación del periodismo con el actual gobierno.

No voy a ser muy original, no importa donde uno esté viviendo, creo que hay una situación de tensión a partir de las palabras del Presidente hacia las personas que le observan algún comportamiento, le critican alguna medida o le hacen alguna observación crítica, y eso, específicamente para los periodistas pero en general para la conversación política de un país, es un problema, porque genera reacciones y discursos violentos en respuesta, que luego pueden tener una consecuencia que en otras épocas han sido nefastas.

Nunca se sabe en qué momento la violencia pasa de verbal a física, entonces creo que ahí hay un problema. He escuchado y leído a periodistas muy valiosos de la Argentina advertir sobre esto, porque es una observación que forma parte del sentido común.

El Presidente hace de eso un estilo político, una forma que le ha resultado exitosa en el último año y medio y esto complica la idea de que el Presidente pueda llegar a modificar su comportamiento, de hecho, esto puede permitir que acentúe o profundice su discurso a medida que puedan surgir nuevas situaciones adversas típicas de las que habitualmente tienen los presidentes. Mi mirada es advertir sobre un riesgo de espiralizar los discursos de violencia desde arriba.

Por otra parte, no podemos sorprendernos de esto, porque venimos acostumbrados en las últimas dos décadas a discursos violentos y de rechazo planteados desde el kirchnerismo, que planteaba el discurso de “amigos o enemigos”, así que esto es, de alguna manera, la continuidad de una expresión que ya venía ocurriendo a través de Cristina Kirchner y ahora ocurre desde otra vertiente política con los condimentos propios del nuevo Presidente que tiene la Argentina.

Nos solidarizamos y admiramos lo que hace Cadena 3 en el periodismo argentino. Les enviamos un abrazo fraterno y les deseamos lo mejor en el acto de hoy a las 10:30.

Muchas gracias, lo que vamos a hacer hoy es una cosa muy sencilla, es entregar una nueva herramienta de trabajo a Orlando con la compañía de quienes comparten su tarea con él. El periodismo no se puede detener ni incendiar, todo el periodismo en general y nosotros en Cadena 3 vamos a seguir adelante, esa es nuestra vocación y nuestro deseo.

