El director de Cadena 3 de Córdoba, Sergio Suppo, hizo un llamado a defender al periodismo luego que incendiaran el movil en el que trabajaba Orlando Morales mientras en el Senado se debatía la Ley Bases. “El periodismo no se detiene, no se prende fuego ni se vandaliza. Nos tocó a nosotros, pero atacaron el periodismo", destacó.

Para hacer público el repudio a lo ocurrido, este martes 18 de junio a las 10.30, el martes, el periodista Orlando Morales tendrá un nuevo móvil frente al Congreso.

El director de Cadena 3 de Córdoba, Sergio Suppo.

"No creemos que esto sea un ataque personal contra Cadena 3, pero no ignoramos que cuando se prende fuego al móvil de un medio de comunicación es un ataque contra la libertad de expresión y el periodismo", explicó Suppo en diálogo con Radio Rivadavia.

"El próximo martes, a las 10.30, en el mismo lugar donde nos incendiaron el móvil, Orlando Morales va a recibir el mismo móvil. Pretendemos hacer una reivindicación de que al periodismo no se lo puede incendiar, no se lo puede detener. Evidentemente eso estaba de alguna manera planeado. El auto no se prendió fuego solo. Lo prendieron fuego, fue adrede"

Cómo quemaron el auto de Cadena 3

Cerca del final de la jornada de debate de la Ley Bases en el Congreso Nacional, un grupo de personas que se encontraba en los alrededores del Congreso, volcó y quemó el móvil de Cadena 3 conducido por el periodista Orlando Morales. “Me sacaron a la fuerza, son unos hijos de mil putas”, había declarado minutos después del ataque.

“Estaba a punto de mover el auto cuando, en medio del caos, me sacaron a empujones y lo incendiaron”, contó al medio cordobés.

