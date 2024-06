“Son unos hijos de...”: manifestantes dieron vuelta y quemaron un auto de Cadena 3 en las inmediaciones del Congreso

En medio del debate de la “ley de bases” en el Congreso Nacional, se produjeron incidentes en el exterior, siendo el más grave cuando los manifestantes volcaron y quemaron un auto de Cadena 3. Este vehículo era conducido por el periodista Orlando Morales, quien expresó su indignación por lo ocurrido. “Me sacaron a la fuerza, son unos hijos de mil putas”, declaró.

En una conversación con su medio y visiblemente afectado, el periodista narró lo sucedido. “Estaba a punto de mover el auto cuando, en medio del caos, me sacaron a empujones y lo incendiaron”. Según el portal de Cadena 3, Morales también habría sido agredido físicamente.

Sus compañeros en la emisora, Geo Monteagudo y Raúl Monti, conductores de Viva la Radio, intentaron calmarlo y repudiaron el acto, mostrando su solidaridad.

Más tarde, en diálogo con otros medios, Morales lamentó el incidente: “El móvil seguramente se recuperará, la Cadena lo reemplazará, pero lo que me pasó a mí es tremendo”. Añadió, “Estoy angustiado porque tengo dos hijos, no quiero un país así para ellos. No puede haber gente tan malvada que haga estas cosas. Quiero un país en paz, libre, con respeto”.

Morales, con una larga trayectoria en las calles de Buenos Aires desde 1992, concluyó: “Nunca me había pasado algo así. Espero que no vuelva a suceder”.