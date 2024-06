PEN Internacional dijo que los primeros meses de Milei "amenazan la libertad de expresión y los derechos culturales"

La comunidad global de escritores PEN Internacional, creada en 1921 para proteger la libertad de expresión y promover la literatura, expresó que durante los primeros seis meses de mandato de Javier Milei como presidente se registraron amenazas contra los derechos culturales y ataques contra la prensa.

En un texto publicado en su página oficial, pidieron que se fomente "un ambiente donde los escritores y periodistas puedan realizar su vital trabajo sin obstáculos". La publicación se dio a conocer este 7 de junio, con motivo de la celebración del Día del Periodista en Argentina. "Los escritores y periodistas no deben dejarse intimidar. En PEN Internacional, nos mantenemos firmes en la defensa de estas libertades fundamentales”, sostuvo Burhan Sonmez, presidente de PEN Internacional.

Además, expresaron su preocupación por los "discursos estigmatizantes" de Milei contra periodistas, escritores, editoriales y medios de comunicación. "Desde enero de 2024 se registran al menos 61 ataques contra la prensa argentina, según el Foro de Periodismo Argentino. De estos ataques, el presidente fue responsable de al menos el 30%, mientras que el 13% fueron perpetrados por policías y el 10% por funcionarios municipales y nacionales", informaron.

Un Día del Periodista con poco que festejar

El jefe de Estado, reconocido por su actividad diaria en redes sociales, no comunicó ningún saludo a los periodistas este viernes 7 de junio. Sí lo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien junto al vocero Manuel Adorni, expresó ante los periodistas acreditados en Casa Rosada: "Si hay algo que garantiza este Gobierno es la libertad de prensa".

Sin embargo, los ataques de Milei han sido sistemáticos, incluso denunciando periodistas. El último caso que se conoció por parte del Gobierno fue la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de llevar a la Justicia a Nancy Pazos y Darío Villarruel.

"Desde el 10 de diciembre de 2023, día en que Milei asumió la presidencia de Argentina, la libertad de expresión y los derechos culturales han sido violados, poniendo en riesgo el trabajo de reporteros, escritores y trabajadores culturales", subrayaron desde PEN Internacional.

También recordaron la decisión del Ejecutivo de terminar con los contratos de publicidad de las empresas de medios y el cierre de Acequia Tv y Télam, la agencia más grande de Latinoamérica.

El ataque de Milei a Perfil

PEN Internacional también se refirió a las descalificaciones de forma pública que el mandatario hizo a periodistas de “corruptos”, “mentirosos” y “chantajistas”. "También ha calificado a los medios de comunicación de "chantajeadores", "mentirosos, difamadores y calumniadores", y ha advertido en su cuenta X que la tarea de su Gobierno será "bajarles de la torre de marfil en la que creen que viven", recalcaron.

"El 17 de marzo de 2024, la editorial de no ficción Marea, especializada en periodismo y derechos humanos, fue víctima de un ataque de troll en su cuenta de Facebook. El objetivo del ataque fue desacreditar el libro Delia, bastión de la resistencia, de Soledad Ipaguirre, sobre Delia Giovanola (1926-2022), una de las fundadoras del grupo Abuelas de Plaza de Mayo. Con más de 800 mensajes y comentarios de odio, el ataque se produjo en vísperas del Día de Conmemoración de la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo. La mayoría de estos mensajes defendían la última dictadura militar, apoyaban a Milei, contenían discursos de odio contra las Abuelas de Plaza de Mayo e incluían amenazas de desaparición o muerte contra el editor o los colaboradores. Mientras tanto, el presidente Milei ha insultado y desacreditado públicamente a escritores e intelectuales como Jorge Fernández Díaz por criticarlo", indicaron.

En otro pasaje, recordaron que el 9 de abril Milei "celebró" la posible quiebra de Perfil, cuestionando también a su fundador Jorge Fontevecchia. "¡Qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvó la política y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”, dijo entonces el Presidente. “Mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted”, fue la respuesta de Fontevecchia. Además, el medio avanzó con cuatro juicios contra Milei.

Perfil le entregó el premio a la trayectoria a José Ignacio López: “El periodismo ha sido mi vida”

Desde la comunidad internacional también recordaron que se vio "un aumento en detenciones, amenazas, en algunos casos amenazas de muerte, y ataques a trabajadores de los medios de comunicación que cubrían las protestas, como lo ejemplifican las protestas entre el 31 de enero y el 2 de febrero, cuando al menos 35 reporteros fueron atacados por la policía. autoridades con balas de goma, quemados con gases irritantes o golpeados simplemente por informar sobre la manifestación ciudadana". "Estos ataques, combinados con la presión económica, la inseguridad laboral para los trabajadores de la cultura y los medios de comunicación y las demandas civiles contra periodistas, representan intentos sutiles de sofocar un trabajo que es crucial para una democracia y una sociedad que funcionen", consideraron.

Y cerraron: "Seis meses después de iniciada la administración del presidente Milei, ha surgido un patrón claro de ataques, descalificaciones, amenazas y cierres repentinos de medios, entre otras acciones, creando un efecto paralizador y un ambiente hostil para periodistas, escritores, editores, medios de comunicación y trabajadores culturales. Esto subraya una coyuntura crítica para garantizar el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión en Argentina".

El pedido de PEN Internacional a Milei

PEN Internacional hace un llamado al Presidente de Argentina y a su administración a:

Detener todos los actos de discriminación y estigmatización por parte de funcionarios contra medios y periodistas, que impiden la libertad de información.

Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina.

Garantizar las medidas de seguridad necesarias para que los periodistas realicen su trabajo libremente y sin riesgo de ser amenazados o agredidos.

Garantizar el derecho de los trabajadores culturales a trabajar sin miedo a la represión.

Honrar los compromisos asumidos por el Estado de Argentina con tratados y estándares de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec. , entre otros.

