José Ignacio López: “No se puede hablar de democracia con los niveles actuales de pobreza y exclusión”

Este viernes 7 de junio, en el Día del periodista, la Legislatura porteña homenajeó a José Ignacio López como personalidad destacada de la Cultura, la Comunicación Social y los Derechos Humanos. El reconocimiento a quien se atrevió a preguntarle al dictador Jorge Rafael Videla en 1979 por los desaparecidos, fue una iniciativa de la legisladora de la Unión Cívica Radical, Inés Parry. “El periodismo es mi vida”, destacó López.

El Salón Dorado de la Legislatura estaba colmado y cuando ingresó “Nacho” López, el público se eyectó de sus asientos para recibirlo de pie y con aplausos. Había un clima de nostalgia y emoción con la presencia de colegas del periodista y personajes de la historia política del radicalismo. En primera fila también se encontraba el diputado nacional, Leandro Santoro, que aunque ya no es parte de la UCR, acompañó la celebración.

En el reconocimiento fue presentado por los periodistas Carolina Amoroso, Ignacio Otero, Diego Cabot y el escritor/historiador Pablo Gerchunoff. “Su trayectoria es una fuente de inspiración para futuras generaciones de periodistas”, destacó la legisladora Parry.



López lamentó que en la actualidad “atravesamos una crisis moral de las dirigencias”. “El periodismo de hoy en Argentina, además de los desafíos a los que se enfrenta por la tecnología también tiene que asumir nuestra cuota de responsabilidad en esta crisis y tratar de recuperar el diálogo entre las dirigencias y la conversación social”, pidió quien también tuvo el rol de ser el vocero presidencial de Raúl Alfonsín, en ese pasaje clave de dictadura a democracia.

Sobre este rol, sin dar nombres, evaluó: “Ser vocero requiere de una decisión fundamental del presidente de la nación, porque si el presidente no considera que el periodismo es el mediador con la opinión pública, que recoge y ejerce la libertad de expresión que nos protege a todos y tiene que respetar el derecho a la información, si el presidente no le otorga ese rol al periodismo, el vocero no puede cumplir ese rol".



Con mucha preocupación, López lamentó que poco más de 20 años después del 2001 se palpiten preocupaciones parecidas a las de aquellos tiempos. “Creo que atravesamos una fenomenal crisis moral de las dirigencias y en el periodismo también hay dirigentes y nadie se hace cargo de nada, tenemos que aportar a recuperar el diálogo entre la dirigencia y no perdemos nada si pensamos en contribuir a restablecer el diálogo social”, pidió. “Esta democracia no está completa con estos niveles de pobreza y exclusión. Necesitamos la unidad nacional”, insistió.

José Ignacio López, el periodista de “coraje cívico”

Antes de entregar el reconocimiento al periodista, uno de los invitados, Pablo Gerchunoff quiso subrayar momentos que le den el espesor que merece el periodista: “Nacho es una persona de coraje cívico y, en ese momento de la pregunta a Videla, fue de coraje físico”.



Gerchunoff también recordó cuando Alfonsín, sin conocerlo personalmente, lo convocó para ser vocero y él asumió esa tarea en un momento histórico trascendental para el país. También hizo referencia a su rol para construir el diálogo en plena crisis de 2001, con eso en mente, asoció al periodista con un superhéroe que aparece en momentos de suma urgencia y, un poco en broma y un poco en serio, le pidió que se prepare.

"Me cuesta aceptarlo y a 20 años de haber estado al borde de la degradación, en aquellos días de diciembre y de enero del 2001 al 2002... estar ahora cerca de situaciones similares, tenemos que estar compungidos", evaluó. "La diligencia política y todas las indicadas las religiosas, ¿qué más necesita para cambiar? Tenemos más de 50, 60 por ciento de pobreza, qué más necesitan para decir así no vamos, cuántos jóvenes más se tienen que ir para que digamos no sigamos haciendo lo mismo que hicimos", pidió.

"No nos peleemos más para atrás", agregó y concluyó: "El consenso que se logró en el 83, hay que afirmarlo, continuarlo. Hay que enriquecerlo, pero entre todos, otra vez hay que volver a recitar el preámbulo, necesitamos la unidad nacional".

